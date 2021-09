(Tekst og foto: Stein Arne Negård)



Innendørs samlingsplass.



Gåsbu langrennssenter er kjent for arena for en rekke NM på ski arrangement og her blir også Stenfjellrunden på ski arrangert hvert år i februar i tillegg til skiorienteringsmesterskap og klubbrenn på ski for de lokale klubbene. Fra utfartsparkeringen på Gåsbu og langennsstadion blir det på vinteren kjørt opp milevis med skiløyper som knytter sammen med Budor, Vollkoia/Nybygda og Åstadalen for å nevne noen. I løpet av vinteren kan man faktisk gå på ski helt til blandt annet Venabu. Hedmarksvidda blir også kalt «Norges snilleste fjell». ​På sommeren er det mange turmuligheter på oppmerkede stier til mange turmål og natur opplevelser.



Denne kvelden var det orienteringsløperne som skulle teste ut terrenget rundt og i langrennsløypene fra Gåsbu langrennssenter. Her måtte man holde styr på løypetraseer, stier, høydekurver og ikke minst kompasskursen. Løperne fikk oppleve fine høstfarger og utfordrende orienteringsløyper i lav kveldssol. Temperaturen var ganske grei, men man kjenner at høsten er på vei.

Løypene var fra 1,4 km til den lengste på 5,2 km, fordelt på damer- og herreklasser. Totalt stilte ca. 120 løpere til start. Hvordan det gikk? Alle resultater her.

Denne sesongen har det blitt arrangert 13 av 20 løp, de sju første vårløpene ble avlyst på grunn av covid-19.



Innlandet bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget





Klare til start.

De beste pr. distanse i Bedrifts-o-løp, Gåsbu 21.09.2021:

D 1,5 1,4 KM

Plass Navn Klubb Tid Etter Km-tid

1 Irene Øien Sparebank 1 Østlandet 32:24 23:08

2 Synnøve Kaul Mjøs Retail 37:14 04:50 26:35

3 Unni Fladsrud Vold Moelven 42:00 09:36 30:00

D 2,5 2,4 KM

1 Lill Ramberg Skappel Lillehammer OK 33:55 14:07

2 Anne Karin Elisenberg Stange kommune 36:12 02:17 15:04

3 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 36:52 02:57 15:21

D 3,5 3,2 KM

1 Eirin Lodgaard Sintef Raufoss 39:41 12:24

2 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 40:30 00:49 12:39

3 Bodil Wiik Norsk Tipping BIL 41:08 01:27 12:51

D 4,5 4,2 KM

1 Mari Norstad Opsahl Headit 46:29 11:04

2 Unn Mette Klopbakken Gjøvik Kommune 48:15 01:46 11:29

3 Sylvia Andersen Elverum kommune BIL 53:11 06:42 12:39

H 1,5 1,5 KM

1 Einar Stensby Løten kommune BIL 19:42 13:08

2 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 21:59 02:17 14:39

3 Jan Erik Johansen Hamar Post BIL 22:43 03:01 15:08

H 2,5 2,5 KM

1 Arne Hagen Vegvesenet 32:16 12:54

2 Hans Asbjørn Tingvold Raufoss I.L. Orientering 32:38 00:22 13:03

3 Morten Øie Furnes Almenning 36:04 03:48 14:25

H 3,5 3,3 KM

1 Edvard Dahl OL Vallset/Stange 38:33 11:40

2 Tom S Helgesen Hamar Post BIL 39:08 00:35 11:51

3 Tore Gustav Tomter Plan1 39:44 01:11 12:02

H 4,5 4,2 KM

1 Terje Wikstrøm Geno 41:54 09:58

2 Frode Hjorth Hamar OK 45:30 03:36 10:50

3 Harald Østbye Elverum kommune BIL 47:40 05:46 11:20

H 5,5 5,2 KM

1 Kenneth Bilstad Byggmakker 35:05 06:44

2 Michael Sætvedt Raufoss Technology 55:35 20:30 10:41

3 Ole Christian Bang Innlandet 55:47 20:42 10:43