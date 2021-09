Per Lind fikk Kondis sin høyeste utmerkelse, hederstegnet, i 1996.

Per er for mange kjent som ultraløpingens far i Norge. Han løp selv og oppnådde gode resultater i ultraløp til tross for at han led av Bekhterevs sykdom. Han deltok i 24-timersløp og 6-dagersløp, og han sto bak Norges første 24-timersløp, Fossen 24-timers, som ble arrangert i 1986 på Hønefoss, hjemstedet til Per. Det var et arrangement som fikk stor oppmerksomhet langt utover løpsmiljøet. I løpet deltok det mange løpere fra en rekke land, men også noen norske inkludert Per selv, som ble nr. 10.

Per fikk tidlig kontakt med den internasjonale ultrabevegelsen (IAU) og ble organisasjonens skandinaviske representant. I 2014 ble han tildelt IAUs "Career Awards", deres høyeste utmerkelse.

Da Kondis opprettet et utvalg for ultraløping i Norge ble Per - naturlig nok - utvalgets leder. Etter at Kondis overlot utvalget til Norges Friidrettsforbund, fortsatte han som utvalgets leder fram til 2012. Han hadde da allerede fra 1990-tallet sørget for at norske løpere kunne delta i internasjonale ultramesterskap. Han organiserte den norske deltakelsen og var med som lagleder.

I 2014 ble han tildelt Ultrautvalgets hederspris. Han er den eneste så langt som har fått denne prisen. Ved tildelingen ble det understreket at Pers personlighet og hans inkluderende væremåte har hatt stor betydning for rekrutteringen av ultraløpere. Det samme kan trygt sies også om hans virke for Kondis. Det var alltid hyggelig der Per var til stede.



For Kondis

Tim Bennett,

president i Kondis





Per Lind fikk i 2014 både Ultrautvalgets hederspris og IAUs Career Awards". Her får han overrakt begge prisene av Ultrautvalgets Geir Frykholm. (Foto: Olav Engen)





Per Lind var til stede på mange ultraløp og inspirerte mange med sin lune væremåte. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Som landslagsleder og leder for Ultrautvalget var Per Lind også svært sentral når norske løpere representerte Norge i internasjonale mesterskap. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)