Det er nå påmeldt nærmere 3400 deltakere i Stoltzekleiven Opp, som arrangeres fredag og lørdag, 24. og 25. september. Det er nå to år siden løpet sist ble arrangert siden det måtte avlyses på grunn av korona i fjor.

I 2019 husker vi det var ideelle forhold, og tørr og fin løype opp til toppen ved Sandvikspilen, og vi fikk en fantastisk ny løyperekord av Stian Øvergaard Årvik på 7:46. I år har Stian hatt konkurransefri, han er påmeldt til Stoltzen, men ikke i seedet gruppe. Det blir jo spennende å se om han også har hatt treningsfri og blitt mosjonist. Formen har vel ikke forsvunnet helt antar vi.

Av dem som har drevet og konkurrert denne sesongen er det litt lettere å plukke ut favoritter til årets Stoltzekleiven Opp, og vi regner med at mange fra favorittsjiktet tidligere også blir å finne der i år.

Kvinnene

For kvinnene vil vi tippe at sjansen er stor for at det blir en av disse som løper raskest opp de ujevne trappene til toppen:

Anita Iversen Lilleskare har herjet på toppen av resultatlistene de siste sesongene, både motbakkeløp og flatt. I år har hun satt ny løyperekord i både Fløibanen Opp og Løvstakken Opp, vunnet Ulriken Opp og Knarvikmila 5 km. I 2019 tok hun andreplassen i Stoltzekleiven opp, bare slått av Karoline Holsen Kyte. I de siste 5 årene Stoltzekleiven Opp er arrangert har Anita 4 andreplasser og 1 tredjeplass. Skal det være Anita Iversen Lilleskares tur til å ta steget helt til topps på premiepallen i år?





Karoline Holsen Kyte er tittelforsvareren som har vunnet Stoltzekleiven Opp både i 2019, 2018 og 2017. I år har hun blant annet vunnet Skåla Opp for tredje gang og blitt nummer to i NM i motbakkeløp. Hun må absoluitt regnes til favorittene.

Sara-Rebekka Færø Linde har som beste resultat en 7. plass i Stoltzekleiven Opp, men har flere seire i fjelløp. I år har hun vunnet løp i Platoukarusellen og hun har tidligere vunnet Bergen Fjellmaraton fire ganger.

I årets utgave av Bergen Fjellmaraton møttes nettopp disse tre løpssterke kvinnene, men til manges overraskelse var det ingen av dem som vant. Seieren gikk her til 16 år gamle Selma Eldevik, som dermed slo noen av landets beste terrengløpere. I 2019 tok hun en 8. plass i Stoltzekleiven Opp, men i år skal ingen av favorittene føle seg trygge på at de ikke blir slått av unge Selma.

Andre gode kvinnelige løpere som kan nevnes her er tvillingene Emma og Anna Hanstveit, som alltid gjør det godt i Stoltzen.

Karoline Finne og Iga Kopiec delte seieren i årets Oppstemten Opp, trappeløpet til Ulriken, kanskje de kan blande seg inn i oppgjøret om Stoltzen også.

Mennene

For mennene er det som nevnt et spørsmålstegn ved rekordholder og tittelforsvarer Stian Øvergaard Årvik, kanskje blir han slått av mange i år.

En som derimot har demonstrert solid løpsform i år er Halfdan E. Færø, han vant klart årets Bergen Fjellmaraton. I tidligere utgaver av Stoltzekleiven Opp har han vært innenfor de 15 beste mennene, men i 2019 tok han en fjerdeplass. Og når konkurrentene hans i år ser ut til å være litt ute av form kan han godt komme til å gå til topps også på premiepallen.

Thorbjørn Ludvigsen har i mange år vært selve Stoltzekongen og må alltid regnes med. Han har vunnet her syv ganger og har tre andreplasser. I år han han vist form ved å vinne både Ulriken Opp og Skåla Opp. Denne uken har han imidlertid slitt med sykdom, så utgangspunktet er ikke helt ideelt. Han forteller til BA at han er "– veldig tett og tung i pusten, så det spøker litt."

Joel Dyrhovden har vunnet Stoltzekleiven Opp tilbake i 2009, og har etter det tatt fire tredjeplasser og to fjerdeplasser.

Lorentz E. Linde har ikke noen plasseringer helt i toppen av resultatlisten til Stoltzen å vise til, den beste plasseringen var nummer 9 i forfjor. Men i år har han vunnet både Løvstakken Opp og Oppstemten Opp.

Av andre menn som har gjennomført gode løp i terreng og motbakke i år kan vi nevne Anders Sommer, Espen Roll Karlsen og Tor Johan Nedreberg Askeland.

Men det kan gjerne være noen helt andre som svinger seg raskest opp til toppen av Stoltzekleiven. Uansett blir det spennende å se hvordan det går når Stoltzekleiven Opp nå er tilbake igjen.

BT tilbyr Live video av Stoltzekleiven Opp.

Den seedete puljen vil starte fra kl. 13 og utover på lørdag.

Smittevern

Bergen Kommunes bymiljøetat har godkjent at Stoltzekleiven kan benyttes til konkurranse, men uten at helsemyndighetene har godkjent det. Det er Bergens Tidende som omtaler dette.



Stian Øvergaard Årvik vant Stoltzekleiven Opp i 2019, på en ny fantastisk løyperekord.