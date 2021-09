Pallen i D19-20

Resultater

D 17-18 E, 4 470 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 38.47,

2) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 44.48,

3) Mari Eidsmo, Freidig, 48.49,

4) Kaja Peikli, Tyrving IL, 49.11,

5) Une Holtermann, Porsgrunn OL, 49.12,

6) Vida Helland-Hansen, Tyrving IL, 50.46.

D 19-20 E, 5 290 m:

1) Oda Scheele, Nydalens SK, 51.33,

2) Janne Tjørhom Aasheim, Nydalens SK, 56.04,

3) Sara Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb, 59.09,

4) Tina Kalleson, Oppsal Orientering, 59.51,

5) Mina Jørgensen, Tyrving IL, 1.05.08,

6) Ingrid Marie Stubban Hygen, Østmarka OK, 1.06.43.

H 17-18E, 6 380 m:

1) Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 53.07,

2) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 55.06,

3) Axel Aalde, Nydalens SK, 55.54,

4) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 56.10,

5) Halvor Løken, Kongsberg OL, 56.46,

6) Brage Takle, Kristiansand OK, 57.48.

H 19-20E, 8 830 m:

1) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 1.04.26,

2) Isak Jonsson, Nydalens SK, 1.07.25,

3) Simen Spets Storhov, Freidig, 1.11.55,

4) Anders Vestøl, NTNUI, 1.13.22,

5) Tobias Alstad, Frol IL, 1.13.50,

6) Vegard Kittilsen, Freidig, 1.15.14,

0) Tamás Néda, Tyrving IL, 1.30.21.



Janne Tjørhom Aasheim, Nydalen nr 2 i D19-20

Isak Jonsson, Nydalen nr 2 i H19-20