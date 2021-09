Temperaturen ved start lå på 10-11 grader, men sola fikk fort litt tak, og da de siste kom til mål var det ca. 16 grader i skyggen. Himmelen holdt seg blå hele dagen, og sjøl om skogsmaratonsola stod litt lavere enn det den bruker å gjøre i juni, så varma den likevel godt der den slapp til. Alt i alt må en si at forholda var ypperlige for både de som løp, og de som arrangerte.



Halvmaratondistansen samla flest løpere med 507 fullførende. Her var også kvinneandelen høyest. 187 av halvmaratonløperne var kvinner, noe som utgjorde 37 prosent.



Første dame i mål var Runa Skrove Falch som sist helg ble norsk mester på halvmaraton i Oslos gater. Da løp hun på 1.14.42. I ei atskillig mer kupert og utfordrende løype i Nordmarka ble vinnertida hennes 1.25.05. Det hører også med til historien at Runa tok løpet som ei god kvalitetsøkt med tanke på en helmaraton seinere i høst. Hun var heller ikke særlig pressa med nesten 6 minutter ned til Ata Ellingsvåg på andreplass.



Øyvind Heiberg Sundby var nesten like suveren i herreklassen. Han vant på 1.15.22 og var 3.22 foran Mathias Langfjæran Køhn på andrepass. For Øyvind, som er mest kjent som motbakkeløper, var det ett hakk opp på resultatlista sammenligna med i fjor da han ble nummer to med 1.15.24. Løypa var noe lagt om i år og antakelig noe tyngre, så tidene er ikke helt sammenlignbare.



Runa Skrove Falch tok sin andre halvmaratonseier i et stort løp i Oslo på bare ei uke. (Foto: Runar Gilberg)



Allerede etter ca. 500 meter hadde Øyvind Heiberg Sundby fått ei lita luke ned til andremann, Mathias Langfjæran Køhn. (Foto: Runar Gilberg)



15 år gamle Leopold Strand (407) ble nummer seks totalt og vant klasse 15-17 år på 1.23.29. Like imponerende var Arild Hagesveen (550) som endte på femteplass totalt og var klart best i klasse 50-54 år med 1.21.19. Mannen i midten, Haakon Kinneberg, kom i mål på 1.27.11 og ble nummer 13. (Foto: Runar Gilberg)





Gloria Vinstedt og Jarle Marvik vant helmaraton

Gloria Vinstedt tok sin tredje strake seier på helmaratondistansen i Nordmarka. I fjor ble det arrangert bare halvmaraton, men Gloria vant i både 2019 og 2018. Tida hennes nå ble 3.12.25, noe som er bedre enn vinnertida hennes i både forfjor og i 2018. Bestetida hennes er imidlertid så sterk som 3.04.29 som hun hadde i 2014 da hun også vant. I alt er det altså blitt fire seire på Gloria som kommenterte løpet sitt på følgende vis på Strava:



"Me❤️Nordmarka. NSM, gick långt bättre än förväntat. Stigpartiet dödade mig lite men det visste jag på förhand."



Mens Gloria Vinstedt vant med nesten 20 minutter, var Jarle Marvik litt mer pressa i herreklassen. Han løp på 2.48.31 og hadde ei luke på 1 minutt og 41 sekund ned til Tobias Gjerde på andreplass. De var de to eneste som klarte ei tid under 3 timer.



Gloria Vinstedt tok sin fjerde seier i Nordmarka Skogsmaraton. Her har hun følge av Alette Alvheim som til slutt ble nummer ti. (Foto: Runar Gilberg)



Jarle Marvik tok teten ut fra start, og først var han også da de 42 kilometerne med kupert grusveg og litt sti i Nordmarka var unnagjort. (Foto: Runar Gilberg)



Bare 18 år gamle Tobias Gjerde (101) tok en klar andreplass med 2.50.11, mens Henrik Natvig kom på fjerdeplass med 3.03.15. (Foto: Runar Gilberg)



Ultraseieren gikk til Sofia Marie Lindberg og Peter Jensen

Ultraløperne gjorde unna begge løypene med en runde i helmaratonløypa først, vending inne ved start-/mål for så å dra ut på en runde i halvmaratonløypa. Totlat 63,3 km med flust av både høydemeter og vakker nordmarksnatur.



Sofia Marie Lindberg tok en klar seier blant damene, og med 5.38.00 hadde hun bare tre menn foran seg. Bak til dame to var det drøye 22 minutter.



Herrevinner Peter Jensen løp 5.22.46 og var vel 3 minutter foran Kjetil Myklebust på andreplass. 6 av deltakerne i ultraløpet var kvinner og 20 var menn.



Sofia Marie Lindberg tok teten ut fra start, og der holdt hun seg gjennom hele løpet. Hun passerte maraton på 3.37.16, noe som var dagens tredje beste maratontid. (Foto: Runar Gilberg)



Peter Jensen (24) lå side om side med Tom Johannessen da 800 m av drøye 63 km var unnagjort. (Foto: Runar Gilberg)





I tet ut fra start lå Kjetil Myklebust, som til slutt ble nummer to, og Wiggo Skretteberg som endte på tredjeplass. (Foto: Runar Gilberg)





Alle resultat



God stemning både før start og underveis

GTI-løperne Eirin Kvadsheim og Ole Henrik Kråkenes valgte å løpe Skogshalvmaraton i Oslo sjøl om Siddisløpet gikk på deres egen heimebane i Stavanger samme dag.

– Rundt Stokkavannet har vi løpt så mange ganger før. Nå hadde vi lyst til å prøve noe nytt med litt tøffere bakker, fortalte de i en liten pause i oppvarminga. Ole Henrik hadde som mål å springe under 1.30, men var litt redd for at folk skulle sjekke tida dersom han gikk ut med det. Eirin skulle bare nyte turen og ta det som god trening til et Backyard Ultra-løp seinere i høst. Resultatlista indikerer at de begge kom seg velberga til mål, sjøl om den ene fikk litt trøbbel med målsetninga. (Foto: Runar Gilberg)



Like entusiastisk var en korrekt antrukket Christian Prestegård før start på halvmaraton. Den tidligere Kondis-presidenten hadde meldt seg på dagen i forvegen, og gleda seg til en fin rundtur i marka. Det fikk han også:

– Jeg løp storparten av tida med en gammel venn og gikk ikke helt i kjelleren, fortalte Christian etter at de 21 kilometerne var unnagjort. Tida, 1.49.32, holdt likevel til en tredjeplass i klasse 65-69 år. (Foto: Runar Gilberg)



Halvmaratonløperne var så mange at de ble delt inn i tre felt som starta med 10 minutts mellomrom. Her legger heat to av gårde. (Foto: Runar Gilberg)



Bortsett fra start og målsletta der det er gras, løpes det på grus på hele halvmaratonløpet. På maraton er det også et ca. 2 km langt stiparti å forsere. (Foto: Runar Gilberg)



Heat 3 på halvmaraton legger ut fra startsletta ved Norges Idrettshøyskole. (Foto: Runar Gilberg)



Løypene i Skogsmaraton er temmelig kupert og krevende, og det gjelder å tilpasse farten allerede fra start av. (Foto: Runar Gilberg)



Nordmarka Skogsmaraton gikk i år bare ei uke etter Oslo Maraton, men de to løpene er så forskjellige at det er god plass til dem begge i samme by. Og til neste år blir det antakelig mer avstand mellom dem på kalenderen igjen. (Foto: Runar Gilberg)