Selv om både deltagertall og publikumstilstrømming var mer enn halvert siden jubelåret 2019, bar årets utgave av Sunnhordland Maraton bud om bedre tider i vente. Trengselen var ikke like stor, heller ikke strømmen av løpere opp Borggata i Leirvik sentrum på vei mot mål. Men allerde nå ser vi konturene av en ny folkefest i mai 2022. Det er bare å glede seg å følge med på når påmeldingen åpner. Løpet kan fort bli fulltegnet på flere av distansene.



Maratonløperne var først ut, 23 i tallet. I relativt folketomme gater der arrangøren Stord IL med storløper Tom Erling Kårbø i spissen la siste hånd på verket for å klargjøre til storinnrykk litt senere på dagen, fikk disse løperne uforstyrret sette kursen rundt Ådlandsvatnet. Allerede når løperne kom tilbake til sentrum etter snaue 9 km var tettstedet begynt å våkne til liv.



Halvmaraton, med start kl 10.30 var neste distanse ut før både 5 km og 10 km skulle føre til stort påfyll av løpere, ledsagere og publikum. I tillegg ble det også arrangert barneløp med nærmere 100 unge håpefulle på startstreken.



Johan Løve Gjersvik med røtter i Sunnhordland var best på maraton og ble klokket inn på ny løyperekord 2.47.24. Også klubbvennine fra BFG Bergen løpeklubb, Anette Velde Sande senket den gamle løyperekorden da hun ble nummer 3 totalt og tok en like klar seier i kvinneklassen. Den nye løyperekorden lyder på 3.12.26.



Og det skulle bli mange nye løyperekoder i dag, bare Stordabuen Harald Kårbø fikk beholde sin løyperekord på 5 km.



På halvmaraton ble det en klar seier til Martin Schei fra arrangørklubben Stord. Vinnertiden ble 1.14.23. Nærmest fulgte Arnfinn Aadland (1.18.21) og Håvard Nakken Follesø (1.21.42).



Kvinneklassen ble vunnet av Kari Bråtun fra Uskedal på 1.36.25. Rett bak fulgte langt mer kjente Hanna Lyrek fra Alta Trekkhundklubb, jenten som i 2019 ble tidenes yngste vinner av Finnmarskløpets 500 km og samtidig sikrets seg NM-gullet i langdistanse hundekjøring. Tiden 1.37.34 viser at kondisjonen til 21-åringen er upåklagelig.



Lars Lunde er på vei tilbake etter et lengre skadeavbrekk, 32.14 upresset og i sololøp på den tøffe 10 km-sløyfen vitner om progressjon i treningen for Stordabuen. Oda Vedøy vant kvinneklassen da hun fikk notert 43.24.





Arrangements-ansvarlig Tom Erling Kårbø kan smile bredt når samboer Laila Himle vinner kvinnenes 5 km. Vinnertiden ble 19.18 og her snakkes det allerede om NM-kravet på bane neste år som er 17.59,99. Marius Bergersen (18.19) var enste løper som greide å holde vinneren av kvinneklassen bak seg på resltatlisten.



358 løpere fullførte de 4 klassiske distansene samt et hundre-tall unge i barneløpet i årets Sunnhordland Maraton, et antall den driftige arrangøsklubben Stord bør være godt fornøyd med etter all usikkerheten rundt pandemien.



Oddbjørn Wetteland var løpets tøffeste og fikk æren av å avslutte et vellykket arrangement. Et fall underveis og anbefalinger fra Røde Kors om å bryte løpet hjalp lite. 67-åringen valgte å bli plastret sammen og forsette løpet som om ingen ting var hendt. 5.45.56 ble sluttiden, nøyaktig like lenge som årets arrangement varte. Maksgrensen på 6 timer ble nådd med god margin av veteranen fra Sandnes IL, et idrettslag som er bedre kjent for å ha utøvere i den andre enden av resultatlisten.



Pallen herrer maraton



Resultater topp 5 herrer maraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Johan Løve Gjersvik BFG Bergen Løpeklubb 02:47:24 2 Sigurd Sandvold Høgskulen på Vestlandet 03:07:38 3 Kristoffer Veisdal STORD 03:14:06 4 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL 03:33:58 5 Geir Jensen Kondis 03:44:24



Pallen kvinner maraton



Resultater topp 5 kvinner maraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb 03:12:26 2 Kristin Husby Laksevåg TIL 03:37:48 3 Gro Anita Aartun Imsland Team Imsland 03:45:54 4 Amalie Hovden Team Hovden 03:51:14 5 Malene Øen Stord IL (Allianseidrettslag) 04:02:31

Pallen herrer halvmaraton



Resultater topp 5 halvmaraton herrer

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Martin Schei Stord IL (Allianseidrettslag) 01:14:23 2 Arnfinn Aadland Stord IL (Allianseidrettslag) 01:18:21 3 Håvard Nakken Follesø BØNES 01:21:42 4 Bjørn Inge Tranøy Stord 01:22:11 5 Ola Odland Aker Solutions 01:24:36

Pallen kvinner halvmaraton



Resultater topp 5 halvmaraton kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Kari Bråtun Uskedal IL 01:36:25 2 Hanna Lyrek Alta Trekkhundklubb 01:37:34 3 Bodil H Askeland Stord IL (Allianseidrettslag) 01:38:01 4 Ann Helen Salomonsen Aritech 01:40:00 5 Hege Fadnes 01:43:16

Pallen herrer 10 km



Resultater topp 5 herrer 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Lars Lunde Stord IL 32:14 2 Vegard Havn Stord Friidrett 35:12 3 Jonas Engelsen Landro Stord IL 38:41 4 Jan Erik L. Dahl STORD 38:47 5 Alexander Vik STORD 39:42

Pallen kvinner 10 km



Resultater topp 5 kvinner 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Oda Vedøy NESTTUN 43:24 2 Elin Rame Haugesund Triatlonklubb 44:01 3 Katrine Hillestad Stord IL (Allianseidrettslag) 44:10 4 Ingvild Eilertsen Sundby STORD 46:16 5 Trine Gravdal Redd Barna Stord 50:26



Pallen 5 km herrer



Resultater topp 5 herrer 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Marius Erster Bergesen Musikalske Løpere 18:19 2 Torgeir Bruket Aker Solutions 20:26 3 Dayane Magagnin Stord Folkehøgskule 21:04 4 Petter Aune SKOGSVÅG 21:06 5 Magne Skumsnes Fitjar IL 21:10



Pallen kvinner 5 km



Resultater topp 5 kvinner 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Laila Himle Stord IL (Allianseidrettslag) 19:18 2 Karoline Heien HAUGESUND 22:15 3 Henriette Hetlelid Hansen Stord IL (Allianseidrettslag) 26:13 4 Frøya Sæteren Rykkje Stord IL (Allianseidrettslag) 26:21 5 Ingrid Johanne Hystad STORD 26:54



Alle resultater (EQ-timing)

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957