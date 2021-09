Bildegalleri kommer!



Maratonfeltet med 3.20-3.30 som mål 8 km ut i løpet. Vinner Amund Sigstad midt i bildet, og helt til venstre 13-åringen Lucas Berge som fornuftig nok fant ut underveis at halvmaraton er langt nok - foreløpig! (Foto: Andre Bergé)

Amund Sigstad var "helt sjef" også underveis i maratonløpet og gjorde to runder i tur-retur løypa mellom Leiret (Elverum sentrum) og Heradsbygda på 3:19:22 som raskest av seks mannlige løpere på den klassiske distansen. David Rieger forbedret sin bestetid i halvmaraton-traséen til 1:17:35 i sololøp tidlig på formiddagen, og var i en klasse for seg blant de 21 som fullførte 21,1 km. Lene Nylund nøyde seg meg halvmaraton i planlagt maratontempo, men var likevel raskeste av kvinnene med 1:36:35.

Kre-aktive svogere

Det er slett ikke først gang parhestene Berge/Sigstad arrangerte kortreiste løps-arrangement. Elvemaraton var en videreføring av en vellykket virtuell utgave av Oslo Maraton for akkurat et år siden. Se løpsrapport på Bakkerolfens blogg her: Oslo Maraton Sigstads Edition. I vår var det Østmarkaa Backyard som fikk sin lokale utgave i "Amunds hage". Se reportasje på kondis.no her: Åtte løp Østmarka Virtual Backyard Ultra sammen i Elverum

Ikke fellesstart, men fellesslutt

Alle Elvemaratonløperne var godt og vel i mål før Norge gjenåpnet kl 16 samme dag, og løpet kombinerte på en elegant måte det beste ved virtuelle og vanlige løp. Alle kunne nemlig bestemme starttidspunkt som det passet, samtidig som de ble oppfordret til å beregne målgang kl 14 for å utligne det næringsmessige - og sosiale - underskuddet som alle nok kjente ekstra på etter målgang denne dagen.

Med et aldeles fantastisk høstvær med strålende sol i 15 grader kunne det knapt blitt en bedre løpsdag så sent i september. Litt tiltagende motvind på returen var det eneste som løperne kunne ønske seg annerledes.

Hjemmedebuter

To løpere, Christoffer Hvammen og 16-åringen (!) Ole Skogsrud debuterte på maraton på hjemmebane i et jevnt felt der Amund Sigstad holdt aller best og perset klart på på sin tredje maraton samtidig som målet om sub 3:20 ble nådd. Ultraløperen Kennth Dæhlen løp kontrollert før "hovedfeltet" og var noen sekunder foran debutant Christoffer Hvammen som kan notere 3:23:44 på første linje i maraton-CV-en sin.





Kondistrener Christoffer Hvammen kunne slippe følelsene løs på målstreken etter at maratondebuten er unnagjort med bravur. (Foto; Rolf Bakken)



Ikke mange 16-åringer som tør å prøve seg på maraton, og selv om Ole Skogsrud fikk det tungt tidlig så gjennomførte heradsingen uten å gå en meter. (Foto: Rolf Bakken)

21 under 2 t på 21 km

Det var også godt nivå på halvmaraton der samtlige 21 løp under to timer. David Rieger hadde bare sin egen tid i snøslaps fra senhøstes for to år siden å konkurrere mot, men fikk likevel presset seg til en soleklar ny PB på 1:17:35. Her var Runar Helland klar andremann på 1:31:08. Lene Nylund fikk dagens 3. beste tid selv om hun startet med en gruppe maratonløpere som passerte halvveis på rundt 1:37 og hadde i utgangspunktet tenkt å få unnagjort maratondebuten på kjent grunn. Litt kjenning med en skade gjord at trebarnsmoren klokelig stod av halvveis uten å utfordre skjebnen.



Resultater Elvemaraton 25.09.2021: Maraton menn: Plass Navn Min/km Tid 1 Amund Sigstad 4:43/km 03:19:22 2 Kenneth Dæhlen 4:49/km 03:23:08 3 Christoffer Hvammen 4:49/km 03:23:44 4 Øyvind Borg 4:53/km 03:26:17 5 Kristian Druglimo 5:08/km 03:36:38 6 Ole Skogsrud 5:16/km 03:42:18 Halvmaraton kvinner: 1 Lene Nylund 4:35/km 01:36:35 2 Reidun Andreassen 4:54/km 01:43:23 3 Line Bredalslien 4:54/km 01:43:28 4 Kaja Løren Borg 4:54/km 01:43:36 5 Monica Helen Omsted 5:01/km 01:45:52 6 Anna Brynja Smaradottir 5:22/km 01:53:05 7 Sissel Saucedo 5:22/km 01:53:25 8 Marianne Kristiansen 5:37/km 01:58:39 9 Anne Lilleaas Sætre 5:38/km 01:59:03 10 Jorun Slettli 5:39/km 01:59:15 Halvmaraton menn: 1 David Rieger 3:41/km 01:17:35 2 Runar Helland 4:19/km 01:31:08 3 Ralph Fosse 4:36/km 01:37:08 4 Rolf Bakken 4:37/km 01:37:30 5 Lucas Berge 4:44/km 01:39:46 6 Arne Brenna 4:45/km 01:40:14 7 Thomas Jansrud 4:54/km 01:43:33 8 Jan Frederik Geiner 5:01/km 01:45:54 9 Jan Petter Engelund 5:07/km 01:48:04 10 André Berge 5:19/km 01:52:09 11 Anders Sætre 5:30/km 01:55:59