I Berlin Maraton ble beste kvinne en etiopisk løper, Gotytom Gebreslase overrasket alle de andre favorittene i sin debut på maratondistansen ved å gjøre et glitrende løp og vinne på 2:20:09

I store deler av løpet holdt tetgruppen for kvinnene en fart til et skjema for å komme under 2:19. I den første gruppen lå Hiwot Gebrekidan, som har årsbeste i verden, Helen Tola, debutanten Gotytom Gebreslase og Kenyas Fancy Chemutai. Det var også en god gruppe fartsholdere rundt dem.

Da det gjenstod 10 kilometer økte Gotytom Gebreslase farten og løp forbi Hiwot Gebrekidan. Gotytom Gebreslase vant løpet, 10 sekunder etter 2:20-grensen.

Etter løpet sa hun at en seier var noe hun trodde på:

– Selv om dette var min første maraton så var det målet mitt å vinne løpet. Berlin har en storslått løype, og jeg har lyst til å komme tilbake til dette løpet.

Menn: Bekele måtte slippe

I mennenes elitefelt ble det løpt brutalt fort fra starten av. Ved passering 15 kilometer lå den syv mann store tetgruppen jevnt med et skjema til ny verdensrekord, satt i samme løype av Eliud Kipchoge i 2018 på 2:01:39.

Etter 17 kilometer måtte favoritten Kenenisa Bekele slippe resten av gruppen fra seg, men han klarte å hente seg opp igjen etter at det var løpt rundt 26 kilometer og farten var gått noe ned. Men i siste del av løypen var det etioperen Guye Adola og kenyaneren Bethwel Yegon som hadde mest krefter igjen, og Guye Adola vant løpet foran Bethwel Yegon, minuttet foran Bekele som tok tredjeplassen.

For Guye Adola er dette det største han har gjort i sin løpskarriere.

Om løpet sitt uttalte Guye Adola :

– Jeg trodde jeg hadde en sjanse til å slå Kenenisa. Men det ble veldig varmt og føttene brant i skoene mine.

Bekele forklarte sin innsats på denne måten:

– Det store problemet har vært mangel på trening på grunn av pandemien. Jeg har mistet en del treningsøkter. Men karrieren min er definitivt ikke over.

Det var temperaturer over 20 grader i siste del av løpet, så det var ikke ideelle forhold for å sette rekorder.



Guye Adola (Foto: photorun.net)

Kondis kommer tilbake til de norske løpernes innsats i Berlin Marahon.

10 beste menn:

1. Guye Adola ETH 2:05:45 2. Bethwel Yegon KEN 2:06:14 3. Kenensia Bekele ETH 2:06:47 4. Tadu Abate ETH 2:08:24 5. Cosmas Muteti KEN 2:08:45 6. Philemon Kacheran KEN 2:09:29 7. Okbay Tsegay ERI 2:10:37 8. Benard Kimeli KEN 2:10:50 9. Hidekazu Hijikata JPN 2:11:47 10. Hosea Kipkemboi KEN 2:12:25

10 beste kvinner:

1. Gotytom Gebreslase ETH 2:20:09 2. Hiwot Gebrekidan ETH 2:21:23 3. Helen Tola ETH 2:23:05 4. Edith Chelimo KEN 2:24:33 5. Shure Demise ETH 2:24:43 6. Fancy Chemutai KEN 2:24:58 7. Izabela Paszkiewicz POL 2:27:41 8. Ruth Chebitok KEN 2:28:18 9. Rabea Schöneborn GER 2:28:49 10. Martina Strähl SUI 2:30:37