Kondis har utformet et etisk regelverk for å tydeliggjøre organisasjonens visjon og verdigrunnlag. Kondis ønsker å sikre en god opplevelse for alle som er i kontakt med organisasjonen, engasjerer seg frivillig for Kondis eller er tillitsvalgt eller ansatt i organisasjonen.



De etiske reglene gjelder for alle både medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte. Det etiske regelverket viser ønsket retning for vår atferd, og hva som er akseptabel og ikke-akseptabel atferd. Regelverket sier også noe om hvordan det skal reageres på uønsket atferd i Kondis. Visjon: Kondis sin visjon er å spre treningsglede. Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal bidra til å realisere visjonen. Det skal oppleves som meningsfullt og hyggelig å engasjere seg i Kondis og delta på Kondis sine arrangementer. Rusmidler: Kondis har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler. Alle som representerer Kondis skal være forsiktige og utvise nøkternhet i sin omgang med alkohol i forbindelse med arrangementer og reiser knyttet til Kondis. I møte med andre mennesker: Medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte i Kondis behandler hverandre og andre som vi kommer i kontakt med gjennom Kondis eller Kondisrelaterte aktiviteter med høflighet og respekt. Vi opptrer på en måte som ikke krenker menneskeverdet og tar aktivt avstand fra enhver uetisk praksis. Ingen skal utsette andre i Kondis for uønsket atferd som for eksempel trakassering, baksnakking, mobbing, vold, misbruk eller utnyttelse av andre mennesker, rasisme eller grenseoverskridende atferd. Åpenhet: Medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte i Kondis bidrar til at Kondis er en åpen organisasjon. Vi skal møte andres synspunkter med respekt. Kondis er en transparent organisasjon med åpenhet rundt vedtak og økonomisk rapportering. Organisasjonen skal være preget av ytringsfrihet og inkludering. Ansvarlighet: Ansatte, tillitsvalgte og frivillige i Kondis skal utvise ansvarlighet i administrasjon av Kondis sine økonomiske midler og eiendeler. Kompetanse: Kondis skal være en uavhengig organisasjon. Råd og veiledning skal være basert på faglighet og ikke egne interesser. Ansatte, frivillige og tillitsvalgte i Kondis skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom Kondis sine interesser og personlige interesser. Gaver: Ingen skal gi eller motta gaver eller goder i Kondissammenheng som kan oppfattes som utilbørlige fordeler eller påvirke noens opptreden. Ved usikkerhet skal en kontakte Kondiskontoret. Det skal ikke gis alkohol i gave. Det skal være åpenhet rundt sponsing.

Om rapportering og oppfølging av uønsket atferd i Kondis Vi i Kondis har rett og plikt til å melde ifra om uønskede hendelser. Med uønskede hendelser menes atferd som ikke er i samsvar med lovregler, etiske normer det er bred tilslutning for i samfunnet eller Kondis sitt etiske regelverk. I utgangspunktet bør en melde ifra på lavest mulig nivå (til nærmeste leder eller tillitsvalgt). I saker der det kan oppleves som vanskelig, kan man melde fra til nivået over. Den som mottar informasjon om uønskede hendelser har plikt til å følge opp saken. Målet med rapporteringen av uønsket atferd skal være å skape trygghet for at det ikke skal skje igjen. Overtredelser: Brudd på de etiske retningslinjene vil bli fulgt opp. Alle berørte parter skal bli hørt. Grove og/eller gjentatte overtramp vil få konsekvenser for tillitsverv, medlemskap eller arbeidsforhold. Kondis trenger din støtte

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

