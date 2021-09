Rekordløpet i Spikkestad var Sondre Nordstad Moens tredje konkurranse på tre helger. For ei uke siden vant han NM halvmaraton innlagt i Oslo Maraton, og uka før det løp han halvmaraton i Göteborg. Men til tross for det tøffe konkurranseprogrammet var det kraft i frasparket, og Sondre vant greit på 28.42. Det er bare han sjøl som har løpt fortere av norske løpere på 10 km gateløp i år. Det skjedde da han løp på 28.35 i Be(at) Your Personal Best i vår.

Ned til resten av feltet hadde Sondre ei luke på over 3 minutt.



I lederbilen fremst satt Henrik Ingebrigtsen og løpsansvarlig André Hjorteseth. (Foto: Marianne Røhme)

Etter løpet spurte vi Henrik Ingebrigtsen hva han syntes om Sondres prestasjon.



– Han løp bra, men jeg er usikker på om han tok ut alt, svarte Henrik Ingebrigtsen.



Etter målgang kunne Sondre Nordstad Moen bekrefte at han hadde holdt litt igjen.



– Jeg lå på 90-95 prosent av maks. Jeg kunne nok løpt 20-30 sekunder raskere om jeg hadde tatt ut alt, men målet var å få ei god gjennomkjøring. Jeg håper jeg kan klare å løpe like fort dobbelt så lenge om fire uker i Valencia, sier han.

Triatleten Hans Christian Tungesvik var best av resten med 31.47, mens Jarle Wermskog ble nummer tre med 32.19.

Ida Bergsløkken hadde ifølge seg sjøl ikke en helt topp dag, men vant likevel greit på 37.17.



– Dette var første løpet på to år. Jeg kjente meg ikke helt i form. Hormoner er noe dritt. Dette ble en tøff dag. Det kan godt være at jeg startet litt for tøft, men jeg ville gjerne fullføre uansett, sier hun etter målgang.

Nummer to ble Solveig Steen Hofstad med 38.22, mens Helene Støle Melsom tok tredjeplassen på 38.29.



Ida Bergsløkken løp inn til en klar seier i Rekordløpet. Her har hun følge av Lars Magnus Tangen. (Foto: Marianne Røhme)



Jarle Wermskog (294) var den eneste som tok sjansen på å henge på Sondre Nordstad Moen ut fra start. (Foto: Marianne Røhme)





Hans Christian Tungesvik, som er mest kjent som triatlet, tok andreplassen på 10 km med 31.47. (Foto: Marianne Røhme)



Ida Bergsløkken var eneste kvinne som løp i eliteheatet. Her ser vi heat to med Helene Støle Melsom (367) som totalt ble nummer tre av damene med 38.29. (Foto: Marianne Røhme)



Sondre Nordstad Moen ble i fjor kåra som årets norske langdistanseløper, og på Spikkestad fikk han overrakt Kondis' gullsko. (Foto: Marianne Røhme)



Astrid Brathaug Sørset og Mads Orø Olsen vant 5 kilometeren

Det var også 5 km i Rekordløpet. Astrid Brathaug Sørset ble best av kvinnene med 17.10, drøye halvminuttet foran Line Moberg på andreplass. Lisbeth Pedersen som fra før toppet statistikken i klasse 45-49 år, ble nummer tre med 17.54.

Mads Orø Olsen som helga i forvegen vant Schjongs5er'n på 15.37, løp nå en god del fortere og vant på 15.00. Tom-Erik Lukkedal, som er inne i sitt tredje comeback, ble nummer to på 15.26. En annen sterk veteran, Ronny Losoa, ble nummer tre med 15.33.

I alt fullførte 48 løpere 5 kilometeren, mens 75 løp 10 km. Det var også et barneløp med Henrik Ingebrigtsen som populær inspirator.



Mads Orø Olsen løp nå 37 sekunder fortere enn det han gjorde da han vant Schjongs5er'n ei uke tidligere. (Arkivfoto: Camilla Walderstøen)





Astrid Brathaug Sørset deltar flittig i løp, og nå ble det en ny seier på 31-åringen. Her ser vi henne da hun vant 10 km i Perseløpet på Gardermoen i fjor. (Arkivfoto: Bjørn Hytjanstorp)





Alle resultat

