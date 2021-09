SE 68 BILDER FRA LØPSDELEN AV DØLISJØEN RUNDT PÅ IMAGESHOP

(FOTO: JANNE SLORAFOSS)

Fellestart for 22 syklister på 20 km. (Foto: Per Kr. Johansen)



Spesielt var deltakelsen i aktive klasser god med 44 løpere og 28 syklister som også ga mange jevne og gode prestasjoner. Allsidige Cathrine Andersen, Odal SK/Team Driv Trening stod for de(n) beste prestasjonen(e) for dagen som dobbeltvinner med henholdsvis 46:48 på 20 km sykling før hun gjorde unna 12 km løp på 53:13. Her fikk hun fikk følge på pallen av Ida Slorafoss, Romerike Ultraløperklubb og Rikke Melstrøm, Slåstad IL.



Mads Nordby, Nes SK tok seieren i herrenes sykkelritt på 39:42 foran Fredrik Lysakerrud, Odal SK og Oscar Christiansen, Nes SK.



Halvor Korbøl Thoner, Slåstad IL knep seieren i løpet 46:33 etter hard kamp med Marius Taugbøl, Romerike Ultraløperklubb og Mats Emil Sand, Galterud IF.



Starten på hovedløpet på 12 km med Halvor Korbøl Thoner (1|23) og Marius Taugbøl (129) i første rekke. (Foto: Per Kr. Johansen)



Fra starten på ungdomsløpet på 4 km med de to beste Serine Boisen, Team Odal (182) og Simen Halvorsrud, Fjelltun IL (186) til høyre i bildet. (Foto: Per Kr. Johansen)



Seks ungdommer kjørte hovedløypa på 12 km på to hjul. (Foto: Per Kr. Johansen)





Sykkelvinner Mads Nordby mot mål med en liten luke til konkurrentene. (Arrangørfoto)





Cathrine Andersen i den stripete Odal SK-trøya inn til dagens første seier. (Arrangørfoto)



70 deltok i trimklassen fordelt på jogging, gåing, ridning, rullestol og sykling på ett eller 2 hjul slik at det registerte deltakerantallet endte på 132.



