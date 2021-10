Det har vært arrangert vinterløp i Ålesund de siste 30 årene under forskjellige arrangører. Også for vinteren 2021/2022 blir det løp innover Brusdalen med start og mål i Fremmerholen i Spjelkavik. Ålesundløpene tar seg av de to første løpene i 2021. Bedriftsidretten i Midt-Norge har arrangøransvaret for de tre siste løpa.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Datoene for de 5 løpene denne vintersesongen blir da lørdagene 13. november og 11. desember i 2021 og 22. januar, 12. februar og 12. mars i 2022. Det blr felles start på både 5 og 10 km fra Dekkmann i Fremmerholen. Løypene er kontrollmålte og relativt lettløpte. Mer info om løpet Påmelding til det første og andre løpet