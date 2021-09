Telemark er kanskje spesielt kjent for Henrik Ibsen, Odds Ballklubb, Gaustatoppen, bunader, moderne skisport og folkemusikk. Samtlige har vel også tidvis vært betegnet som «Telemarks stolthet». Som deltager under helgens løpsfest i Skien kan undertegnede føye inn Byløpet som en kandidat til denne hedersbetegnelsen.



Arrangøren oppgir følgende visjon:



«Byløpet tar sikte på å bli DET ledende mosjonsløpet i Telemark, med et stort fokus på løpeglede og folkehelse. Vi som arrangører vil jobbe for at løpefesten skal bli et arrangement Skien og Grenland vil bli stolte over,»



Løpsgeneral Øyvind Hylleseth var glad for å se 277 mosjonister i aksjon. Han legger likevel ikke skjul på at ambisjonen er å samle langt flere til løpsfest i Skien.



– Vi hadde håpet på mange flere, men er veldig glade for alle som stilte opp. Neste år håper vi på dobbelt så mange. Vi ønsker og være med å skape løpsglede.



Det er liten tvil om at Byløpet i Skien har kommet for å bli.



– Vi ønsker å ha løpet på den samme helga hvert år, og i den samme traséen. Folk vil gjerne sammenligne eget løp med året før, og da er det viktig med lik trasé, legger han til.



Hylleseth er selv innehaveren av kretsrekorden på halvmaraton med 1:05:34, fra Bergen i 1988. En forbedring av denne rekorden ville vagt oppsikt i Skiens gater. Byløpet er nemlig ikke den raskeste løypa, men byr på en kulinarisk og artig rundtur i byen.

Noe for enhver smak

Byløpet forfekter å være et breddearrangement: For alle. Basert på sterk dugnadsånd hos en bukett av ildsjeler i Herkules Friidrett og Gjerpen Friidrett, organiseres både 5 kilometer, 10 kilometer og halvmaraton i en sentrumsnær sløyfe. Løypa byr på et bredt spekter av kjennetegn ved Skien som by: Det er naturskjønne – ja, til dels idylliske – innslag langs vannkanten på Bakkestranda, brosteinspartier, grusveier, krappe svinger, bratte kneiker, samt lange, flate asfaltstrekker. Samlet blir det en teknisk utfordrende og artig løype med noe for enhver smak.



Noe for enhver smak var det også på de hyppige mat- og drikkestasjonene rundt løypa. Mange løpere hadde åpenbart svært begrenset tid i langesonene, mens andre tok seg god tid til å nyte noen velfortjente smaksopplevelser i høstsola.



Løpet er tilrettelagt med ulike startpunkt for de forskjellige distansene, slik at alle løper i mål til folkefest på torget i sentrum. Det hele er enkelt, men nøye planlagt og fungerer glimrende med henholdsvis én, to eller fire runder i sløyfa rundt Hjellevannet (se løypekart).



Abdalla Targan Yousif, som var med i teten de første kilometerne i NM halvmaraton ei uke tidligere, tok nå en klar seier på halvmaratonløpet i Skien. (Foto: Frode Berg)





Bare 15 år gamle Christoffer Rüger imponerte stort med 1.13.04 og tredjeplass på halvmaraton. (Foto: Frode Berg)



Resultater: 5 kilometer

Den evigunge 51-åringen Kjell Richard Botten vant 5 kilometer på imponerende 17.17, foran unggutten Mikael Ripel Høman (19.18) og 14 år gamle Anna Knapstad Dehli (19.22). Tredjemann i herreklassen, Bjørn Thorsen (19.58) ble dermed nummer fire totalt. Unge, lovende Anna vant naturligvis kvinneklassen, foran Vilde Oppberget (20.20) og Marianne Heibø (23.28).



Kjell Richard Botten tok en klar seier på 5 km med 17.17. (Foto: Frode Berg)



Anne Knapstad Dehli (til høyre) vant 5 kilometeren mens Vilde Oppberget kom på andreplass. (Foto: arrangøren)



Resultater: 10 kilometer

På 10 kilometer var det sterke Brita Cecilie Mustad som vant dameklassen overlegent på 40.21, foran Tomine Voje Aabel (44.14) og Birgitte Bastiansen (44.55).



I herreklassen ble det derimot et skikkelig spurtoppgjør inn på torget. Marius Frydenlund Fink trakk det lengste strået med en saftig spurt, som henviste Viktor Aanesen til andreplass. Tidene ble henholdsvis 34.42 og 34.44. Tredjeplassen gikk til Kjetil Sørum (36.59).

Marius Frydenlund Fink (midten) vant 10 kilometeren foran Viktor Aanensen (til venstre) og Kjetil Sørum). (Foto: arrangøren)



Brita Cecilie Mustad (midten) vant 10 kilometeren foran Tomine Voje Aabel (til venstre) og Birgitte Bastiansen. (Foto: arrangøren)



Halvmaraton

Etter fire runder rundt Hjellevannet, var det Henriette Thorp (1:38:46) som kunne juble for seier i kvinneklassen. Marianne Årdalen (1:44:49) og Britt-Line Skoglund (1:46:40) flankerte henne på pallen.



Vinneren av halvmaratonløpet ble forhåndsfavoritten Abdalla Targan Yousif med 1:10:33. Han var nylig med å sette preg på Oslo Halvmaraton, men etter å ha dratt på selveste Sondre Nordstad Moen de første kilometerne, fikk han det tøft siste halvdel og kom inn på 1:07:58 der. Det sier noe om potensialet til den sudanske olympieren fra Rio-OL i 2016, men også en hel del om at Byløpet i Skien ikke er den raskeste løypa. Det faktum at Abdalla Targan Yousif har en så sterk pers som 8.31.20 på 3000m hinder understreker dette.



På andreplass fulgte Kondis’ utsendte Andreas Grøgaard på 1:12:55, tett etterfulgt av det som vel må kåres til dagens mann: 15 år gamle Christoffer Rüger. Unggutten er opprinnelig skiløper og representerer Gulset IF/Grenland Ski, men overbeviste nå også i løpeskoa med 1:13:04. Det blir interessant å følge lettbente Rüger både i skisporet og gatelangs i årene som kommer.



Det blir også svært interessant å se hvordan Byløpet i Skien vil blomstre i årene som kommer. Dette er et velorganisert løp, med en artig løype og visjon i tråd med Kondis’ verdier. Videre er det er praktisk å reise til og fra Skien med tog eller buss, og det tar ca. én time og 45 minutter med bil fra Oslo. Etter endt løpsfest, kan man velge og vrake i flere fine restauranter på bryggekanten for banketten deretter. Det er bare å glede seg til september 2022!



Alle resultat



De tre beste på halvmaraton: Christoffer Rüger ble nummer tre, Abdalla Targan Yousif vant og Andreas Grøgaard ble nummer to. (Foto: arrangøren)



De tre beste på halvmaraton: Britt Line Skoglund (nr. 3), Henriette Torp (vinner) og Marianne Årdalen (nr. 2). (Foto: arrangøren)



Oppsummering

Hva: Mosjonsløp på 5km, 10km eller halvmaraton.

Mosjonsløp på 5km, 10km eller halvmaraton. Hvor: Skien, Telemark.

Skien, Telemark. Når: Siste lørdagen i september kl. 12:00.

Siste lørdagen i september kl. 12:00. For hvem: Alle!

Alle! Hvorfor: Hvorfor ikke?!​