Etter pandemi og påfølgende gjenåpninger var det som for København halvmaraton flere norske som også hadde funnet veien til H.C. Andersen Marathon som gikk denne helgen. Løpet, som går i eventyrforfatterens hjemby Odense på Fyn, gikk første gang i 2000 og har i senere år hatt rundt 5000 deltagere (2019) og også større internasjonal deltagelse. Tradisjonelt er også de danske mesterskapene på maraton inkludert i dette løpet som har start og mål ved Odense Idrettspark og for en større del går på brede gater uten større høydeforskjeller gjennom sentrale deler av Odense by.

Noe preget av den senere tids begrensninger og nedstegninger var nok likevel årets og den 21. utgaven av løpet blant annet med langt lavere internasjonal deltagelse og derav følgende dansk dominans på alle distanser. Likevel var det så mange som 3081 fullførende på de fire distansene, maraton, halvmaraton, 10 km og minimaraton (4.2 km) i år. Den norske deltagelsen kom i år opp i 23 mot 69 sist gang løpet gikk i 2019.

Beste norske blant menn på maraton ble Knut Jensvold fra Oslo med 2.57.28 og 37. plass, mens Gro Reinhardt Aas fra Asker SK ble beste norske på kvinnesiden med 3.31.46 og 22. plass, en tid som også ga klasseseier i veteranklasse K60-64 år. Vinnere og danske mestere på maraton ble Martin Egebjerg Olesen og Lene Broberg med henholdsvis 2.22.57 og 2.56.05.

På halvmaraton ble Åsmund Bratholm og Hanna Spilling, som begge løper for danske klubber, beste norske med henholdsvis 1.25.16 og 1.30.28. Danske Oliver Martinussen og Kirsten Pettersson vant halvmaraton på henholdsvis 1.09.59 og 1.22.57. Danske vinnere på 10 km ble Louise Wissing Madse med 38.59 og Rasmus Gregersen med 30.42.

Resultater H.C. Andersen Marathon, 26. september

Maraton menn

Pos. Bibno. Chip time Finish time Participant Category Country 1 236 2:22:53 2:22:57 Martin Egebjerg Olesen (M) SEN DEN 2 252 2:23:32 2:23:36 Jesper Faurschou (M) 35-39 år DEN 3 185 2:27:32 2:27:35 Kasper Laumann Hartlev (M) 30-34 år DEN 37 1027 2:57:28 2:57:39 Knut Jensvold (M) 40-44 år NOR 56 598 2:59:43 3:00:04 Thomas Wiik (M) 45-49 år NOR 132 993 3:18:23 3:19:11 Pål Ragnar Wiik (M) 40-44 år NOR 350 386 3:48:19 3:48:54 Sam Jernberg (M) 30-34 år NOR 410 1228 3:54:52 3:56:25 Jon Dalgas Hildebrand (M) 35-39 år NOR 555 1274 4:21:58 4:25:40 Joakim Berglund (M) 40-44 år NOR

Maraton kvinner

Pos. Bibno. Chip time Finish time Participant Category Country 1 112 2:55:59 2:56:05 Lene Broberg (K) 35-39 år DEN 2 196 2:57:50 2:57:56 Pia Englyst (K) 30-34 år DEN 3 131 2:58:32 2:58:37 Regina Aagaard (K) 40-44 år DEN 22 1056 3:31:46 3:32:42 Gro Reinhardt Aas (K) 60-64 år NOR 26 1026 3:36:36 3:37:48 Hilde Jensvold (K) 40-44 år NOR 36 422 3:43:16 3:44:34 Heidi Rørvik (K) 40-44 år NOR 62 1247 3:53:44 3:56:09 Silje Zetterstrøm (K) 40-44 år NOR 129 1230 4:16:44 4:20:27 Erika Kristina Lindstrøm (K) 40-44 år NOR

Halvmaraton menn

Pos. Bibno. Chip time Finish time Participant Category Country 1 5411 1:09:55 1:09:59 Oliver Martinussen (M) SEN DEN 2 6533 1:11:05 1:11:08 Daniel Vestergaard (M) 40-44 år DEN 3 7051 1:11:09 1:11:13 Iristian Munk Nielsen (M) SEN DEN 43 6917 1:25:16 1:25:23 Åsmund Bratholm (M) SEN NOR 209 6818 1:41:21 1:42:11 Morten Aas (M) 60-64 år NOR 255 5366 1:43:34 1:43:56 Johan Frederik Alsing (M) SEN NOR 353 423 1:48:24 1:50:16 Sverre davidsen (M) 55-59 år NOR

Halvmaraton kvinner

Pos. Bibno. Chip time Finish time Participant Category Country 1 6831 1:22:51 1:22:57 Kirsten Pettersson (K) 35-39 år DEN 2 7095 1:23:54 1:24:01 Emilie Sunekær (K) SEN DEN 3 7000 1:24:32 1:24:38 Frederikke Idon-Andersen (K) SEN DEN 9 6472 1:30:28 1:30:43 Hanna Spilling (K) 40-44 år NOR 129 5989 1:51:43 1:53:55 Ragnhild Torstensen (K) 20-22 år NOR 225 5988 1:57:43 1:59:31 Ida Elvedahl (K) 20-22 år NOR 236 6571 1:58:15 2:00:30 Elisabeth Torp (K) 40-44 år NOR 308 5265 2:02:33 2:04:34 Frøya Gildberg (K) 35-39 år NOR 508 6822 2:16:51 2:20:05 Andrea Nøvik Utzon (K) 30-34 år NOR

Norske deltagere på 10 km

Pos. Bibno. Chip time Finish time Participant Category Country 106 10342 54:13:00 54:32:00 Frank Almli (M) 60-64 år NOR 113 10179 54:59:00 55:18:00 Inga Marie Ellingsen Moe (K) SEN NOR