Bli med Kondis på tur til Trondheim Maraton 2022

Alle bildene over er tatt av Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton sine fotografer: Henrik Næss, Tord Romundstad og Kjell Thore Leinhardt.

Kondis er stolt samarbeidspartner av Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton, og kan nå invitere til en tur til neste års arrangement fullspekket med innhold til en svært lav pris. Vi har vært så heldige å få et utvalg gratis startplasser av Morten Rasch Eliassen som er ansvarlig for Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton. Noe som gjør at vi kan tilby mye innhold i dette Kondisarrangementet uten at det vil koste så mye.

Dette er et arrangement både for deg som er helt fersk med løping og som ønsker å delta i ditt første løp, og for deg som er en erfaren løper og som ønsker å løpe Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton sammen med Kondisgjengen.

For 1200 kroner får du:

Startplass på valgfri distanse i Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton

Guidet gjennomløping av deler av løypa

Foredrag og tapasmiddag fredag (du betaler drikke selv)

Foredrag og spise så mye pasta og pizza du orker på lørdag (du betaler drikke selv)

Instajogg med inlagte skadeforebyggende øvelser på søndag formiddag

Du må selv ordne overnatting og bekoste dette om du har behov for det.

Vi kan anbefale vårt arrangementshotell Thon Hotell Prinsen hvor vi har en avtalt pris på 1395 kroner per natt for enkeltrom og 1595 kroner per natt for to personer i dobbeltrom.



For reservering av rom: Send en e-post til prinsen.booking@olavthon.no innen 14. juli 2022 og oppgi «ref.nr: 29729549 Kondis/Trondheim Maraton». Du må selv gjøre opp for rommet ved avreise.

Dette er programmet for helgen:

Fredag

Kl. 16.00: Hente startnummer og guidet gå/joggetur gjennom deler av løypa

Kl. 18.00: Hente startnummer med de som ikke rekker å være der kl. 16.

Kl. 19.00: Foredrag: De siste forberedelsene før løpet, og slik gjennomfører du et godt løp. v/Sol Hagen

Kl. 20.00: Tapasmiddag

Lørdag

Løpsdagen: Vi løper 5 eller 10-kilometer, halv- eller helmaraton, eller kanskje noen melder seg på Teammaraton?

Kl. 18.30: Vi går i samlet tropp fra Thon Hotel Prinsen til Olivia Solsiden

Kl. 19.00: Pizza og pasta med spis så mye du orker på Olivia Solsiden. Etterpå topper vi det hele med en deilig tiramisu til dessert.

Kl. 20.00: Theresa Lyng-Jørgensen og Ebrahim Abdulaziz, som begge har vunnet Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton flere ganger, forteller om hvordan de trener og forbereder seg til løpet.

Søndag

Kl. 10.00: Rolig «Instajogg» med fotostopp og innlagte skadeforebyggende øvelser

Send din påmelding til kondis@kondis.no så snart som mulig for å sikre deg plass.

Litt om foredragsholderne:

Sol Hagen



Sol Hagen har vært styremedlem i Kondis siden mars 2017. Til daglig arbeider hun i Löplabbet Trondheim hvor hun også holder løpekurs. Sol er initiativtaker og primus motor for Kondistreninga Trondheim, som har blitt landets desidert største Kondistrening. Hun er lidenskapelig opptatt av løping og har løpt flere maratonløp i inn- og utland med en pers fra Berlin i 2019 på 3.28. Hun jobber stadig mot nye mål, og ifølge Sol: «There’s more to come ..!». Du kan følge Sol på Instagram: @solspringer

(Foto: Foto: Kjell Thore Leinhardt)

Theresa Lyng-Jørgensen

Vinner av maratondistansen i Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton i både 2018, 2019 og nå i 2021. Hun løper 160-200 kilometer i uka, men ble overrasket da hun vant Trondheim Maraton første gangen. Theresa trodde ikke hun kunne løpe fort. I 2019 hadde vi en reportasje om Theresa på Kondis.no.

(Foto: Marianne Røhme)

Ebrahim Abdulaziz

Ebrahim Abdulaziz har mange gode resultater fra Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton. Han har vunnet halvmaraton i både 2013, 2014, 2017, 2018 og 2021. I 2016 fikk han sølv på halvmaraton da Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton arrangerte NM halvmaraton. Videre har han vunnet helmaraton i Trondheim i 2015 (da fikk han også NM gull), og i 2019. I 2021 fikk Ebrahim tildelt Kondis sin gullsko etter å ha blitt kåret som årets beste langdistanseløper i veteranklassen i 2020.

(Foto: Bjørn Johannessen)