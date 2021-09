Natt-orientering - helt på grensen. 4 etapper. 3 innledende løp med vekselvis fellesstart og fristart leder fram til en avsluttende jaktstart. De to beste resultatene fra de tre innledende etappene legger grunnlaget for tidsdifferansene på jaktstarten.



I Långa Natten for damer og herrer ble det jevne oppgjør. I herreklassen skilte det bare 3 sekunder på de to beste, og i dameklassen skilte det 43 sekunder.



I klassen Korta Natten ble det meget jevnt mellom de seks første løperne i mål. Her skilte det 30 sekunder fra første til 6 plass.



Poengberegning: 25 p til nr. 1, 22p til nr. 2, 20p til nr. 3. 19 poeng til nr. 4, 18 poeng til nr. 5, osv. Alle deltagere som stiller til start får min. 5poeng. 1 poeng = 5 sekunder forsprang i jaktstarten.



Premier: Uproposjonalt mye heder og ære. Vandrepremier til beste herre og dame i de tre lengste løypene. I den korteste løypa er premier til alle som stiller til start på jaktstarten.



Totalt stilte 47 løpere opp på det første av fire løp i Nattjakta 2021 som i år håper å kunne arrangere alle løpene som vanlig etter at grensen mellom Sverige og Norge nå er åpnet.



Kommende løp:

06.10: Kongsvinger

20.10: Klässbol, Arvika

27.10: Eidskog



Mer info finner du på "arrangementssidene" Brandval/Kongsvinger OK



Info før avgang til start.



Långa Natten klar til start.



Leif Billingsø var fornøyd med innendørs garderobe​.



Harald Østbye lurer på hva som gikk galt ute i skogen denne kvelden.



Tävlingens namn: Nattjakta 29.09.2021: Arr.: OK Hierne Långa natten Herrar 4 820 m, 16 startande Plac Namn Organisation Tid Diff Km-tid 1 Martin Koppfeldt Fogelberg Västvärmlands OK 45:42:00 09:28 2 Oskar Johansson Västvärmlands OK 45:45:00 +0:03 09:29 3 Joakim Mellqvist Västvärmlands OK 49:30:00 +3:48 10:16 4 Eivind Lande Eidskog OL 52:29:00 +6:47 10:53 5 Kay Arne Nyhus Brandval/Kongsvinger OK 56:30:00 +10:48 11:43 6 Christian Olsson Västvärmlands OK 56:36:00 +10:54 11:44 7 Antti Jokinen Brandval/Kongsvinger OK 57:04:00 +11:22 11:50 8 Johannes Norqvist Västvärmlands OK 59:51:00 +14:09 12:25 9 Andreas Blomgren OK Hierne 01:00:41 +14:59 12:35 10 Anders Johansson Västvärmlands OK 01:01:32 +15:50 12:45 11 Mathias Axelsson Löfvenholm OK Hierne 01:04:30 +18:48 13:22 12 Oddgeir Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 01:04:32 +18:50 13:23 13 Jonas Backlund Västvärmlands OK 01:05:26 +19:44 13:34 14 Tord Jansson Västvärmlands OK 01:13:00 +27:18 15:08 15 Niklas Stolpe Eidskog OL 01:29:51 +44:09 18:38 Långa natten Damer 4 820 m, 2 startande 1 Kristin Johansson Västvärmlands OK 56:45:00 11:46 2 Julie Finsrud Lande Eidskog OL 57:28:00 +0:43 11:55 Korta natten Herrar 3 330 m, 20 startande 1 Jo Christer Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 43:14:00 12:58 2 Knut Engen Raumar Orientering 43:19:00 +0:05 13:00 3 Stefan Vårli OK Hierne 43:26:00 +0:12 13:02 4 Stein Arne Negård Vang OL 43:34:00 +0:20 13:04 5 Leif Billingsø Eidskog OL 43:39:00 +0:25 13:06 6 Ragnar Lande Eidskog OL 43:44:00 +0:30 13:07 7 Kay Håvard Nyhus Brandval/Kongsvinger OK 44:58:00 +1:44 13:30 8 Aleksander Tangen Holtet Eidskog OL 50:34:00 +7:20 15:11 9 John Tangen Eidskog OL 50:36:00 +7:22 15:11 10 Fredrik Karlsson Västvärmlands OK 53:25:00 +10:11 16:02 11 Arne Sørli Eidskog OL 53:42:00 +10:28 16:07 12 Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 58:50:00 +15:36 17:40 13 Roar Løvtjernet Brandval/Kongsvinger OK 59:01:00 +15:47 17:43 14 Jan Sveen Raumar Orientering 01:04:22 +21:08 19:19 15 Jens-Henrik Simonsen OK Øst 01:09:42 +26:28 20:55 16 Bjørn Olav Bergsløkken Grue IL 01:09:53 +26:39 20:59 Korta natten Damer 3 330 m, 1 startande 1 Maria Dåverhög Västvärmlands OK 44:34:00 13:23 Lätta banan 1 650 m, 8 startande 1 Oddvar Gravingen OK Hierne 24:44:00 14:59 2 Stella Axelsson Västvärmlands OK 25:43:00 +0:59 15:35 3 Tor Axelsson Löfvenholm Västvärmlands OK 25:46:00 +1:02 15:36 4 Jan-Olov Newborg Västvärmlands OK 33:41:00 +8:57 20:24 5 Thea Wadman OK Hierne 39:13:00 +14:29 23:46 6 Nora Halvorsrud Eidskog OL 55:17:00 +30:33 33:30 6 Synne Sørli Eidskog OL 55:17:00 +30:33 33:30

Resultater og kart med løyper i Livelox