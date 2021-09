Olympiaparkløpet avsluttet Sørdalskarusellen 2021 som virtuelt løp i tiden 22. – 26. september. Dette er kanskje karusellens mest krevende løp. Det er 10 km langt og har en stigning på 300 høydemeter. Løpet hadde start ved Håkons Hall, passerer fire av OL-anleggene og med mål ved Lysgårdsbakkene.

290 deltakere fullførte Olympiaparkløpet der Elmer Mulleri Skalle, Lillehammer IF ble vinner og tok en overlegen seier sammenlagt i karusellen.

Kristin Størmer Steira imponerte igjen stort i Olympiaparkløpet og hadde tredje beste tid totalt i løpet på 39:47, bare tre minutter bak raskeste herreløper. Ine Løvlien fra Lillehammer Skiklub ble nummer 3 totalt i Olympiaparkløpet, men vant Sørdalskarusellen sammenlagt blant de som har vært med på alle 10 løpene.

Resultatene fra Olympiaparkløpet finner dere her

Gunnar Henriksen har som øvrige 177 deltakere fullført samtlige ti løp i årets karusell, og har med dette fullført Sørdalskarusellen 39 ganger i løpet av karusellens 40-årige historie.

Hanne Monica Storhaugen er en veteran i Sørdalskarusellen, og vil under premieutdelingen få plakett for å ha fullført Sørdalskarusellen hele 30 ganger.

Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken AS, skriver følgende om Sørdalskarusellen; Vel blåst! Stor honnør til alle som har lagt ned timer og frivillig innsats, slik at vi andre kunne løpe årets virtuelle karusell. For meg har de 10 løpene vært viktig motivasjon for trening, med mål om å slå egne tidligere tider. Så er karusellen så mye mer. En hyggelig sosial møteplass og en mulighet for en og annen duell for å få pressa seg skikkelig. Jeg gleder meg allerede til neste år.

Finn Olsen, mangeårig styreleder i Litrim og primus motor for Sørdalskarusellen har selv deltatt og fullført samtlige ti løp i karusellen. Årets karusell har vært et eventyr med kjempeoppslutning og mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, sier Olsen til Kondis.

Lørdag 2. oktober kl 14:00 er det klart for Sørdalskarusellens Jubileumsløp 40 år. Start og mål er på plassen utenfor det gamle målhuset på Birkebeineren skistadion. Dette løpet arrangeres som fellesstart. Påmelding skjer på Litrims hjemmeside fram til lørdag 2. oktober kl. 1200.