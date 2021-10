- Det var et veldig bra løp. Jeg har bare tapt omtrent halvminuttet på 4. post, ellers er det helt rent, smilte Kasper Fosser like etter målgang på dagens langdistanse i verdenscupen i Italia. Da hadde unggutten fra Heming Orientering distansert den øvrige verdenseliten med margin. Til slutt var det over 5 minutter ned til Matthias Kyburz på andreplass. Daniel Hubmann ble nummer 3.

- I tillegg til en god teknisk gjennomføring, klarte jeg nå å snu det som har vært en negativ trend fysisk etter VM, fortsatte dagens mann i Italia.

Under VM løp Fosser inn til gull på langdistansen. Da var det 3 minutter ned til Kyburz. Etter dagens konkurranse gikk praten om dette var tidenes langdistanse i internasjonal orientering Fosser hadde «levert»:

- Det er vanskelig for meg å vurdere, og når vi driver med orientering er det i tillegg krevende å sammenlikne ulike prestasjoner opp mot hverandre, sa Fosser diplomatisk da han ble bedt om å vurdere denne påstanden.

Men i orienteringsløypen er ikke Fosser vanskelig å be. Der er han snarere umulig å ha med å gjøre når han er i den formen som i dag. Dermed ser det også lyst ut for sammenlagtseieren i verdenscupen – hvor han med seier i dag trygget ledelsen sammenlagt:

- Jeg går for ny seier under mellomdistansen på lørdag, sa Fosser i dag, før han kjapt la til:

- Men det viktigste er å få et godkjent løp med tanke på verdenscupen sammenlagt. Da er det av mindre betydning om jeg blir nummer 2 eller 6, bare jeg får med meg tilstrekkelig med poeng til å vinne sammenlagt.

I dag fikk han i hvert fall med seg seier og full pott – dette til tross for at kompasset knuste et par poster før mål. Ellers var det gledelig at Audun Heimdal – med sin 4. plass – fikk sitt internasjonale gjennombrudd-

- Det var et skikkelig bra løp. Jeg er godt fornøyd, og det er helt klart det beste jeg har gjort internasjonalt, sa NTNUI-løperen like etter målgang.

Eskil Kinneberg leverte også bra, og ble belønnet med 6. plass. Det samme gjorde Lukas Liland – som ble nummer 11. Olav Lundanes løp i mål til 23. plass, mens Jon Aukrust Osmoen ble nummer 29, Dag Blandkjenn nummer 39 og Mats Eidsmo nummer 84. Gaute Steiwer brøt etter å ha tråkket over.

I dameklassen leverte Andrine Benjaminsen på ny en god langdistanse, og endte like utenfor pallen. På 4. plass:



- Jeg er fornøyd med løpet. Det tekniske løste jeg bra, og i tillegg følte jeg meg ganske bra fysisk, selv om jeg var forkjølet i forrige uke. Men det er – selvfølgelig – litt kjedelig at jeg blir nummer 4, sa hun rett etter løpet.

Selv om Benjaminsen altså ble slått av Tove Alexandersson – som vant med nesten 6 minutter, Simona Aebersold og Natalia Gemperle, var hun foran Hanna Lundberg – noe som var viktig med tanke på en pallplass for Benjaminsen i verdenscupen sammenlagt. Nevnte Lundberg er 25 poeng foran Benjaminsen før sesongens siste løp – på lørdag. Det går over mellomdistanse fra samme arena som i dag. Den konkurransen følger du direkte på NRK TV fra klokken 12:30 lørdag 2. oktober.

I dag fulgte de norske damene opp med Marie Olaussen (15), Victoria Hæstad Bjørnstad (16) og Synnøve Bråten (20) inne blant de 20 beste. Marianne Andersen og Tone Bergerud Lye delte 22. plassen, Anna Ulvensøen ble nummer 57 og Emma Arnesen løp inn til 67. plass.

Kilde: Norsk orientering

Resultater:

Herrer:

Øvrige norske:

11 Lukas Liland Norwegian Orienteering Federation Men 13:12:00 112:25 (11) +12:34 23 Olav Lundanes Norwegian Orienteering Federation Men 15:25:00 116:22 (23) +16:31 29 Jon Aukrust Osmoen Norwegian Orienteering Federation Men 14:04:00 118:12 (29) +18:21 38 Dag Blandkjenn Norwegian Orienteering Federation Men 13:28:00 119:42 (38) +19:51 84 Mats Eidsmo Norwegian Orienteering Federation Men 11:20:00 141:47 (84) +41:56 - Gaute Steiwer Norwegian Orienteering Federation Men 14:43:00 felst.



Damer:

Øvrige norske: