(Alle foto: Tom Roger Johansen og Arne Dag Myking)

Det er nok en av de raskeste løypene i Bergen, men stadige endringer i bybaneutbyggingen gir noen utfordringer med at traseen må justeres noe, slik det var tilfellet i sesongens siste løp.

De 140 løperne fikk i hvert fall i rask og fin reise langs ADO Arena og bredden av Store Lungegårdsvann.

Denne gangen dukket også en gammel favoritt opp igjen, Eli Anne Dvergsdal var tilbake etter en konkurransepause og vant 5 km. Ikke så langt etter fulgte Karoline Harnes Mongstad på andreplass, denne gangen med Gular bak navnet. Forrige gang omtalte vi henne som klubbløs, men det ser jo ut til at hun har fått et løpsmiljø i den ambisiøse Gular-klubben. Og Amalie Joensen fra samme klubb fulgte like bak.

På mennenes 5 km så det ut til at det var Gneisttrener og idrettslærer Bjarte Eikanger som skulle ta seieren fra alle ungdommene som halset etter ham, og ved passering en kilometer før mål så han ut til å ha kontrollen på både Bård Fyhn og Erik Hallberg. Men bak ham avsluttet Stian Bråten Johannessen sitt eget oppdrag som fartsholder og satte opp farten betydelig, og dermed ble det til et forrykende spurtoppgjør mellom ham og Bjarte, der Stian dro seg foran Bjarte helt inn mot mål.

På 10 kilometer var Adele Henriksen som forventet helt utilnærmelig der hun vant på litt over 35 minutter. Nærmest kom Kaja Theis Birkeli på 40:45.

For mennene på 10 km klarte Henrik Angermund å spurtslå Leif Kåre Hatlevoll og kom inn på tiden 34:39.



Bjarte Eikanger leder hele løpet når det er under en kilometer igjen til mål, ungdommene klarer ikke å henge på.



.. men inn mot mål kommer Stian Bråten Johannessen bakfra og snapper seieren fra Bjarte.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 421 Stian Bråten Johannessen Bagn IL M20-34 16:53 2 305 Bjarte Eikanger Gneist M45-49 16:55 3 320 Bård Fyhn FANA M35-39 16:58 4 429 Erik Hallberg Equinor Bergen BIL M20-34 17:03 5 407 Vebjørn Øyen Renna Rogne IL M20-34 17:28 6 364 Bjørnar Stusdal FREKHAUG M20-34 17:28 7 428 Aleksander Meyer Norna-Salhus IL M20-34 17:52 8 373 Philip Vang Ask Friidrett M35-39 18:01 9 324 Daniel Botnevik Opptur Motbakkeklubb M20-34 18:10 10 405 Didrik Stuhaug Hatlelid Gneist M1-14 18:32 11 394 Joakim Sandnes BPI M20-34 18:32 12 239 Erlend Berntsen LAKSEVÅG M20-34 19:04 13 412 Thomas Edvinsen KLEPPESTØ M45-49 19:05 14 355 Bendik Hystad Stord IL (Allianseidrettslag) / Ølvikjo M20-34 19:20 15 307 Stian Kulien Bergen Triathlon Club M20-34 19:20



Eli Anne Dvergsdal var tilbake med startnummer etter et sykdomsfravær, og hun koste seg stort over det. På sin Instagramkonto skriver hun etter løpet: "Ei god stund sidan sist, herlighet så kjekt å vere i gong igjen i går kveld".

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 297 Eli Anne Dvergsdal Gneist K20-34 17:04 2 389 Karoline Harnes Mongstad Gular K20-34 17:17 3 408 Amalie Joensen Gular K20-34 17:19 4 362 Maria Sæterstøl Gular K15-19 18:38 5 322 Anne Skudal Dolvik Gneist K20-34 18:47 6 315 Maren Austevik Bø Skjalg IL K20-34 20:26 7 357 Vibeke Sognnes BØNES K20-34 20:53 8 433 Embla Øye BERGEN K20-34 21:45 9 359 Heidi Espedal Øl og Kondis K35-39 22:32 10 410 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:18 11 291 Kirsti Gaupseth SØREIDGREND K35-39 23:22 12 301 Lina Eide Hustvedt BERGEN K20-34 25:29 13 411 Elise Dahle Grøsvik SØREIDGREND K1-14 25:57 14 377 Yasmin Asphaug RÅDAL K45-49 26:02 15 420 Eli Bjørnevoll MORVIK K40-44 26:03



Adele Henriksen var som forventet helt utilnærmelig på 10 km der hun vant på litt over 35 minutter.



Andreplassen på 10 km tar Kaja Theis Birkeli på 40:45.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 385 Adele Henriksen Gular K15-19 35:02 2 415 Kaja Theis Birkeli BLOMSTERDALEN K20-34 40:45 3 333 Nina Sandlund FYLLINGSDALEN K40-44 52:30 4 252 Mari Nieuwenhuizen LODDEFJORD K20-34 52:31 5 331 Kristin Skibenes BERGEN K40-44 53:17







Vinnere 10 km: Adele Henriksen og Henrik Angermund

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 404 Henrik Angermund Varegg Fleridrett / Vaffelelskerenes Vaffel- og Velværeforbund M40-44 34:39 2 365 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring AS M35-39 34:40 3 375 Karl Jonas Tronstad Dragefjellet Løpeklubb M20-34 35:11 4 351 Olav Meling SPIKKELAND KRISTIANSAND S M20-34 35:20 5 424 Knut Saksvik RÅDAL M20-34 35:30 6 393 Anders Scharffshcer Engeset Team Matvareexpressen M20-34 35:32 7 414 Mikkel Espolin Birkeland BERGEN M20-34 35:49 8 390 Elias Nordal NHH M20-34 36:16 9 402 Carl Henrik Andersson Bjørgvin M20-34 36:53 10 328 Richard Lunde Os Trekkspillforening M35-39 37:11 11 182 Ole-Jacob Theis Birkeli BERGEN M20-34 37:19 12 401 Lamin André Kvaale-Conateh Bjørgvin Løpeklubb M20-34 38:10 13 344 Erik Fantoft W. Giertsen M50-54 38:29 14 367 Håkon Martinsen Söderberg & Partners Wealth Management M20-34 39:05 15 416 Karl Magnus Nygaard BERGEN M20-34 39:16



Trine Helland vant på trekningen på startnummer der hovedpremie var en overnatting på valgfritt Scandic hotell.



En glad gjeng fra Ask Friidrett: Bjarne Otto Lyngbø, Philip Vang, Eilif Villanger,



F. Foss vant trekningen på startnummer et frokostgavekort Scandic.

Marius Vedvik var også denne gangen fartsholder. Vi regner med at farten går opp når han til helgen skal delta på NM Terrengløp i Bergen.



Anne Skudal Dolvik fortsetter på sin utvikling fra langhekk til gateløp.



Halldis Nagell-Dahl var den som jublet aller høyest, hun var glad for å være tilbake etter en sykdomsperiode.



Flere bilder fra Bykarusellens Perseløp 29. september: