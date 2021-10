Oslo Trail Challenge har den lengste årlige distansen av alle norske ultraløp, og på de tøffe og tekniske Nordmarkastiene er 200-kilometeren en skikkelig utfordring for hvem som helst. Syv løpere på 200 kilometer startet fredag morgen, mens deltakerne på 100 kilometer og 55 kilometer startet lørdag 09:30.



I år får man ingen hjelp av værgudene, det er våtere enn vått, det regner og det er både glatt og gjørmete mange steder.



Halvveis på 200 kilometeren er bare 3 av de 7 startende igjen i løpet. Dette kommer vi mer tilbake til i en egen reportasje, men du kan følge løperne via RaceTracker her: OTC-2021



På den samme linken over kan du også følge løperne på 55 og 100 kilometer, bare velg distanse og trykk på CP1 osv for å se siste passeringstid. Trackingen i kartet halter litt ved at noen ikke har kontakt i perioder, men ved sjekkpunktene kommer alle med.



Løpets facebookside



2020: Suksess for andreutgaven av Oslo Trail Challenge

2019: 45 av 60 fullførte OTC



Bildet er fra starten på 55 og 100 km i fjor. (Arrangørfoto)

Etter to timers løping har som ventet Tobias Dahl Fenre - skiskytterlandslagets smørfesjef og årets norgesmester i terrengultra for tre uker siden - tatt en klar ledelse i "kortlkøypa" på 55 kilometer. Tidligere elitespiller i fotball Lars-Kristian Eriksen følger på en like klar andreplass. Svenske Sofie Johansson leder kvinneklassen.

På 100 kilometer har Øystein Røen tatt en ganske klar ledelse foran Eivind Svellingen og fjorårsvinner på 200 km, Vegard Triseth. Korrigert kl 14:00: Didrik Hermansen er i klar tat, trackeren hans virket ikke i begynnelsen.

RaceTracker: OTC-2021