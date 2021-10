- Jeg har ikke bommet i det hele tatt, og er utrolig godt fornøyd med dagens løp, sa Kasper Fosser etter å ha distansert det øvrige startfeltet under dagens verdenscupfinale i orientering over mellomdistanse. På 1 000 meter over havet i krevende terreng, var det ingen som kunne holde tritt med unggutten fra Heming og Norge.

- Det er godt å endelig få til en god mellomdistanse, sa Fosser – som var nesten halvannet minutt kjappere enn Matthias Kyburz – på andreplass.

Kyburz ble også andremann i verdenscupen sammenlagt, bak Fosser – som etter 3 seire på langdistanse i dag også var best på mellomdistanse.

- Det har vært en veldig god sesong. Å vinne VM-gull på langdistanse var en stor drøm som gikk i oppfyllelse. Og – ved å vinne verdenscupen sammenlagt – føler jeg at jeg har tatt steg mot det som er mitt store mål, å bli verdens beste orienteringsløper. I verdenscupen sammenlagt er det i hvert fall ikke tvil. Fosser er best, og vinner foran nevnte Matthias Kyburz og Daniel Hubmann.

Audun Heimdal har også gjort en god sesong, og setter punktum individuelt med 9. plass i dag. Dette ga ham en 6. plass i verdenscupen sammenlagt.

Eskil Kinneberg ble nummer 17 i sesongens siste verdenscupløp.

I dameklassen løftet Andrine Benjaminsen seg et hakk fra 4. plass på torsdagens langdistanse, til 3. plass i dag. I konkurransen som ble vunnet av Tove Alexandersson, 20-tallet sekunder foran Simona Aebersold. Benjaminsen var snaue halvannet minutt bak Alexandersson, etter et løp som kunne startet bedre:

- Jeg fikk en overtråkk på vei til 1. post. Det var ganske vondt, men jeg klarte å løpe videre, fortalte hun etter målgang. Da med isposen på venstre ankel. Til tross for overtråkk og vond ankel, klarte hun å ta seg videre og stabilisere løpet:

- Det ble en liten bom på 2. post, og noe småtteri også etter hvert, fortalte løperen fra Lillomarka OL.

Med 3. plass i dag, ender Benjaminsen på 4. plass i verdenscupen sammenlagt i en sesong hvor hun har fått sitt store internasjonale gjennombrudd, med individuelle medaljer både på EM og VM.

Ellers løp Synnøve bråten (16) og Marianne Andersen (19) seg også inn blant de 20 beste i sesongens siste individuelle verdenscupløp i dameklassen. En verdenscup som ble vunnet sammenlagt av Tove Alexandersson. Hun vinner sammenlagt for 7. år på rad. Dagens andre kvinne, Simona Aebersold ble nummer 2 også i sammendraget, mens Hanna Lundberg var 15 poeng foran Andrine Benjaminsen – og dermed ble de henholdsvis nummer 3 og 4 sammenlagt.

I morgen avsluttes verdenscupen med sprintstafetter i Cortina.

