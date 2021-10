Under nokså vekslende værforhold, både med solskinn og regn, gikk årets NM Terrengløp for kort løype i Bergen. Og den nye norgesmesteren for kvinner heter Ine Bakken, og hun representerer Gular.

Kvinnene løp en kilometerlang rundløype to gange. På den første runden ble skilt ut en tetgruppe med Christina Toogood, Nora Bergan, Grethe Tyldum, Ingrid Emilsen Kristiansen, Anita Iversen Lilleskare og unge Thea Charlotte Knutsen, og det ble tatt initiativ av både av Christina Toogood og Nora Bergan. Men fra midten av den andre runden og inn til mål var det Ine Bakken som satte fart, og ingen klarte å hente henne inn igjen. Det ble til slutt Christina Toogood og Grethe Tyldum som fulgte Ine Bakken opp på premiepallen, med 17 år gamle Thea Charlotte Knutsen på fjerdeplassen. Hun klarte her å utfordre seniorene skikkelig, og plasserte seg foran sterke løpernavn som Ingrid Emilsen Kristiansen, Anita Iversen Lilleskare og Eli Anne Dvergsdal. Også 17-åringen Nora Bergan gjorde et sterkt løp og var aktivt med i tetgruppen, og hun endte til slutt på 7. plass.

Og for Ine Bakken var det nok spesielt å oppleve å bli norgesmester i terrengløp på samme sted som hennes far Simen Bakken ble norgesmester i 1986. Den gangen tok han NM-tittelen med enda mindre margin enn Ine gjorde i dag, i det vedlagte referatet fra Bergens Tidende kan vi lese at han spurtslo sin konkurrent helt på målstreken.

Resultater NM Terrengløp kort løype, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid Klasse 1 57 Ine Bakken Gular 07:08 Kvinner senior 2 54 Christina Toogood Sandnes IL 07:10 Kvinner senior 3 56 Grethe Tyldum Steinkjer Friidrettsklubb 07:11 Kvinner senior 4 29 Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett 07:13 Jenter 17 år 4 53 Ingrid Emilsen Kristiansen Gular 07:13 Kvinner senior 6 45 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb 07:17 K40-44 7 30 Nora Bergan Osterøy IL 07:18 Jenter 17 år 8 55 Eli Anne Dvergsdal Gneist 07:23 Kvinner senior 9 69 Kristine Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett - gr / Haugesund Idrettslag 07:30 Kvinner senior 10 68 Karoline Harnes Mongstad Gular 07:33 Kvinner senior 11 41 Ingeborg Eikeland Gneist 07:36 Kvinner junior 12 62 Bertine-Helene Færø Varegg Fleridrett 07:42 Kvinner senior 13 42 Synne Marie Engebretsen BERGEN 07:43 Kvinner junior 14 61 Kjersti Fresvik Gular / IL Gular 07:49 Kvinner senior 15 58 Ingrid Helene Nyhus Strindheim IL 07:53 Kvinner senior 16 26 Amalie Melby Arnesern Ask Friidrett 07:57 Jenter 16 år 16 63 Karoline Finne Gular 07:57 Kvinner senior 18 64 Kristine Fjellanger Varegg Fleridrett 08:00 Kvinner senior 19 70 Ida Vabø Gular 08:03 K35-39 19 65 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett 08:03 Kvinner senior 21 59 Elin Hanevik Gular 08:04 Kvinner senior 22 23 Ingrid Elise Kullerud Sarpsborg IL 08:11 Jenter 16 år 23 31 Ida Forsmo Gular 08:13 Jenter 17 år 24 21 Kristiane Teig Sauda IL 08:21 Jenter 15 år 25 22 Julia Helene Rosenberg Varegg Fleridrett 08:27 Jenter 15 år 25 51 Hedda Skatvedt Gular 08:27 Kvinner senior 27 66 Hannah Silgjerd Varegg 08:28 Kvinner senior 28 67 Torunn Jensen Varegg Fleridrett 08:33 Kvinner senior 29 52 Synne Hwggøy Fjeldberg Gular 08:36 Kvinner senior 30 47 Mirjam Mjelde Osterøy IL 08:47 K50-54 31 28 Silje Vaule Milenkovic Bryne Triatlon 10:04 Jenter 17 år 32 48 Anne Karine Seland Sørild FIK 10:36 K55-59 33 50 Ragnhild Korneliussen FRI IL 10:58 K70-74 34 43 Anita Berg FRI IL 11:46 K35-39 35 49 Berit K. A. Bjørge GTI Friidrettsklubb / gti Stavanger 12:12 K60-64



Klipp fra Bergens Tidende etter NM terrengløp på Storetveitmarken i mars 1986.