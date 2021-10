London Marathon var sist helg tilbake til et normalt arrangement igjen etter at koronapandemien gjorde at dette klassiske løpet i 2020 var et rent elitearrangement. Og London Marathon kjenner vi best som et løp for de store massene som hvert år har pleid å fylle Londons gater siden løpet ble startet i 1981.

Det var derfor mange som gledet seg over at det igjen var åpent for alle. Men arrangørene sviktet heller ikke eliteløperne i årets utgave av det løpet som flere ganger har gitt oss nye verdensrekorder på maraton. Det var satt opp store pengepremier både for å oppnå gode tider og for plasseringer, men det var faktisk de største pengepremiene for å oppnå gode tider. 100.000 dollar var gevinsten for de kvinnene som løp under 2:18, og samme sum gikk til de mennene som kom seg under 2:03. Og tatt i betraktning av at vinneren ville få et mindre beløp enn dette, 55.000 dollar, så var det ikke noe stimuli til å legge opp til et lureløp.



Og med 40 000 løpere fra 130 nasjoner var det nok mange som så på dette løpet som begynnelsen på det vanlige livet etter pandemiens mange begrensninger.

Og når det tillegg var perfekt temperatur og vindstille så ble årets London Marathon en etterlengtet løpefest.

Kvinnene

Det var satt opp et eget felt og egen start for de beste kvinnene. Og på startstreken her stod noen av tidenes beste maratonløpere, blant andre verdensrekordholderen Brigid Kosgei og Joyciline Jepkosgei som for to år siden vant New York Marathon.

Det var satt opp tre gode harer for å trekke løperne inn til gode tider. Disse tre lå lenge et stykke foran resten av kvinnene, men det ble uansett holdt svært høy fart. Og etter en times løping, ved passering over Tower Bridge, lå de tolv kvinnene i tetfeltet bare 13 sekunder etter verdensrekorden.



Da løperne passerte 35 kilometer var tetgruppen redusert til fem kvinner, og her satte kenyanske Joyciline Jepkosgei inn en fartsøkning som medførte at Brigid Kosgei måtte slippe, og etter hvert ble det avstander mellom alle de fem løperne. Og fremst av alle løp Joyciline Jpkosgei uten at noen klarte å hente henne inn. Hun vant London Marathon på tiden 2:17:43. Ikke verdensrekord, men det er et poeng at den raskeste maraton som er løpt i et rent kvinnefelt tidligere er på 2:17:01, av Brigid Kosgei i London Marathon for to år siden. Verdensrekorden på 2:14:04 ble satt av samme Brigid i Chicago Marathon i 2019, da i et mixed-felt.



Og et poeng for hjemmepublikummet i England var det at britiske Charlotte Purdue hadde satt seg som mål å bli den nest raskeste brite gjennom tidene. Paula Radcliffes rekord var det ikke noe å gjøre med, men her var poenget å peke nese til den britiske OL-komiteen som ikke tok henne ut til årets OL i Tokyo, en nokså kontroversiell beslutning på øyriket. Og hun klarte det nesten, bare noen sekunder unna.

Mennene

Startfeltet for mennene var på ingen måte noe svakere enn for kvinnene, her var noen av de beste maratonløperne gjennom alle tider. Også her var det satt opp tre gode harer for de beste, og den siste av disse holdt til de passerte 1:30. Og hele veien jaget tetgruppen verdensrekorden, stort sett like bak.



Ved passering 35 kilometer tok Evans Chebet en fartsøkning inn mot drikkestasjonen, men samtlige av de fire andre klarte å svare. Og Chebet fikk hjelp av Vincent Kipchumba til å holde farten oppe. Begge disse er fra Kenya.



Etter 38 kilometer smelte etiopiske Sisay Lemma til. Fra en vedvarende anonym posisjon bakerst i feltet økte han farten, overtok føringen og satte de andre fire under press. Og det var et press det viste seg at de ikke klarte å svare på. Det ble derfor etiopisk seier på London Marathon, Sisay Lemma økte jevnt avstanden til forfølgerne inn mot mål og vant på 2:04:01. Og så får han heller se gjennom fingrene med at det ene sekundet over 2:04 kostet ham noen tusen dollar.

Sisay LEMMA fra Etiopia på vei inn mot seieren i London Marathon, bak ham følger Vincent KIPCHUMBA (Kenya), Mosinet GEREMEW (Etiopia) og Birhanu LEGESE (Etiopia). (Foto: Mark Shearman).

10 beste menn:

Pos. Name Bib Category Diff Time 1 LEMMA, Sisay (ETH) 6 18-39 +00:00 2:04:01 2 KIPCHUMBA, Vincent (KEN) 8 18-39 +00:27 2:04:28 3 GEREMEW, Mosinet (ETH) 3 18-39 +00:40 2:04:41 4 CHEBET, Evans (KEN) 5 18-39 +01:42 2:05:43 5 LEGESE, Birhanu (ETH) 2 18-39 +02:09 2:06:10 6 KITATA, Shura (ETH) 1 18-39 +03:50 2:07:51 7 SESEMANN, Philip (GBR) 25 18-39 +08:57 2:12:58 8 GRIFFITHS, Joshua (GBR) 12 18-39 +09:38 2:13:39 9 LEACH, Matthew (GBR) 19 18-39 +11:30 2:15:31 10 DAVIES, Andrew (GBR) 15 40-44 +11:30 2:15:36

10 beste kvinner:

Pos. Name Bib Category Diff Time 1 JEPKOSGEI, Joyciline (KEN) 65 18-39 +00:00 2:17:43 2 AZIMERAW, Degitu (ETH) 67 18-39 +00:15 2:17:58 3 BEKERE, Ashete (ETH) 70 18-39 +00:35 2:18:18 4 KOSGEI, Brigid (KEN) 61 18-39 +00:57 2:18:40 5 SALPETER, Lonah Chemtai (ISR) 62 18-39 +01:11 2:18:54 6 JEMELI, Valary (KEN) 66 18-39 +02:52 2:20:35 7 MELLY, Joan Chelimo (KEN) 71 18-39 +03:40 2:21:23 8 YIMER, Zeineba (ETH) 68 18-39 +03:57 2:21:40 9 GIRMA, Tigist (ETH) 69 18-39 +05:02 2:22:45 10 PURDUE, Charlotte (GBR) 74 18-39 +05:43 2:23:26

De norske deltagerne

Det var 100 norske deltakere med i årets Marathon, og i denne listen finner vi også en klasserekord. Kari Langerud i klasse 60-64 løp inn på 3:14:45, noe som er en solid forbedring av den gamle klasserekorden som var på 3:19:55. I den samme aldersklassen løp Marianne Guldahl inn på 3:55:17 og en 40. plass.

I klassen over, 65-69, løp Marion Svihus inn til en tredjeplass på tiden 3:52:26. Dette er også en sterk prestasjon selv om det ikke er klasserekord. Det var 170 fullførende i denne klassen i London Marathon så en 3. plass er sterkt.

For de norske mennene så var det Morten Bakke som løp raskest, han fullførte de 42,2 kilometerne på 2:28:53, mens Marius Skeide Ruth fulgte som nest beste nordmann på 2:33:48. Eirik Gundersen løp inn på 2:35:56 som er en sterkere klasseplassering siden han løper i 40-44, de to førstnevnte er i klasse 18-39. Også Jostein Andersen løp bra i klasse 40-44, inn på 2:37:22.

I fohold til aldersklassen så var tiden til Erik Bergersen enda bedre, 2:39:40 i klasse 50-54 lar seg høre, og gir en 10. plass i aldersklassen.

Den aller beste aldersplasseringen blant de norske mennene var det Tore Tvilde som stod for, med tiden 3:25:59 tok han en 5. plass i 70-74, av i alt 200 deltakere i den aldersklassen.

Alle norske kvinner i London Marathon:

Place (Overall) Place (Gender) Place (Category) Name Runner Number Category Half Finish 3679 380 1 Langerud, Kari (NOR) 54519 60-64 1:35:42 3:14:45 5811 946 479 Haavardsholm, Marie helene (NOR) 54568 18-39 1:45:44 3:29:12 6593 1198 246 Vaege, Kjersti (NOR) 54561 40-44 1:43:08 3:33:41 7383 1471 117 Kvamme, Anne-kristin (NOR) 54521 50-54 1:44:33 3:38:03 7481 1499 64 Strande, Gro (NOR) 54533 55-59 1:43:51 3:38:36 8094 1690 337 Jansen, Kathrine (NOR) 54502 40-44 1:50:25 3:41:33 8245 1747 159 Enes, Anne kari (NOR) 26452 50-54 1:46:27 3:42:19 8536 1839 332 Bergtun, Anne renate (NOR) 54511 45-49 1:46:48 3:43:38 9294 2088 202 Langøigjelten, Bente (NOR) 54535 50-54 1:51:01 3:47:08 9868 2279 416 Hagen, Marianne (NOR) 54569 45-49 1:56:26 3:49:39 10354 2438 1134 Gaivoronski, Tanja christine (NOR) 54544 18-39 1:48:44 3:51:56 10483 2484 3 Svihus, Marion (NOR) 54518 65-69 1:57:35 3:52:26 11271 2740 40 Guldahl, Marianne (NOR) 54479 60-64 1:55:35 3:55:17 13730 3586 609 Nordeng, Stina (NOR) 54567 45-49 1:58:04 4:05:04 15651 4273 1978 Hilland-Lamprell, Camilla (NOR) 43979 18-39 2:02:17 4:14:06 18840 5534 573 Valvik, Marita e. (NOR) 54543 50-54 2:01:17 4:28:14 19639 5866 957 Berrum, Marianne (NOR) 55157 45-49 2:12:39 4:31:46 21383 6580 685 Prestårhus, Janne (NOR) 54505 50-54 2:08:22 4:39:29 23414 7485 415 Skar, Marie (NOR) 54484 55-59 2:17:57 4:49:02 25610 8530 893 Thorslund, Mette (NOR) 54562 50-54 2:16:40 4:59:20 26337 8911 492 Fossli, Bente elisabeth (NOR) 55156 55-59 2:15:27 5:03:25 29270 10440 4804 Skjelstad, Kine løvli (NOR) 54551 18-39 2:30:54 5:23:37 30281 11017 1212 Larsen Glen, Elin (NOR) 36209 50-54 2:33:04 5:31:31 30796 11312 1258 Steinsli, Jartrud (NOR) 54542 50-54 2:28:59 5:36:12 32499 12273 2189 Milligan, Live (NOR) 23049 40-44 2:41:27 5:54:12 34318 13420 1536 Karlsen, Elisabeth (NOR) 54513 50-54 3:05:32 6:26:50

Alle norske menn i London Marathon

Place (Overall) Place (Gender) Place (Category) Name Runner Number Category Half Finish 67 67 52 Bakke, Morten (NOR) 1520 18-39 1:14:36 2:28:53 156 156 114 Skeide ruth, Marius (NOR) 54530 18-39 1:13:34 2:33:48 210 209 41 Gundersen, Eirik (NOR) 1467 40-44 1:15:10 2:35:56 261 259 51 Andersen, Jostein (NOR) 54486 40-44 1:18:21 2:37:22 375 373 10 Bergersen, Erik (NOR) 57230 50-54 1:19:20 2:39:40 523 517 323 Dirdal, Oddvar (NOR) 54487 18-39 1:21:32 2:42:44 676 670 402 Nordby, Johan (NOR) 54527 18-39 1:22:29 2:45:52 800 790 468 Skogstad, Ole hartvik (NOR) 54475 18-39 1:24:44 2:47:48 979 956 42 Olsen, Hugo (NOR) 57229 50-54 1:23:40 2:49:49 1038 1012 120 Rise, Jan endre (NOR) 54506 45-49 1:27:20 2:50:36 1115 1083 137 Hansson, Dag thomas (NOR) 55162 45-49 1:24:19 2:51:36 1258 1222 67 Selliseth, Tom (NOR) 56872 50-54 1:25:17 2:53:05 1273 1235 306 Teigen, Oeyvind (NOR) 54495 40-44 1:25:26 2:53:19 1306 1265 679 Bårholm, Per-Christian (NOR) 35052 18-39 1:19:26 2:53:36 1322 1279 174 Eikrem, Simon lund (NOR) 54545 45-49 1:24:42 2:53:47 1346 1303 694 Astrup, Hakon (NOR) 51188 18-39 1:25:20 2:54:03 1418 1372 725 Hagen, Christian (NOR) 54553 18-39 1:24:29 2:54:41 1615 1554 106 Kilen, Gaute (NOR) 54507 50-54 1:28:58 2:56:23 1670 1606 833 Balstad, Bjørn (NOR) 54508 18-39 1:28:43 2:56:52 1713 1645 851 Sirevaag, Morten (NOR) 54570 18-39 1:27:29 2:57:11 1839 1755 256 Nordboe, Petter (NOR) 54489 45-49 1:29:15 2:58:03 2026 1926 974 Fagereng, Ake (NOR) 1575 18-39 1:28:33 2:59:27 2186 2074 471 Andreassen, Norvald (NOR) 54566 40-44 1:29:37 3:00:40 2204 2090 171 Fornebo, Bård (NOR) 54564 50-54 1:29:17 3:00:49 2211 2096 1041 Remoey, Marius (NOR) 54494 18-39 1:28:56 3:00:55 2373 2237 188 Langøigjelten, Pål-erik (NOR) 54478 50-54 1:30:14 3:02:26 2607 2446 1188 Bjerga, Jarle (NOR) 54559 18-39 1:30:38 3:04:49 2610 2449 544 Bjørklund, Espen (NOR) 54498 40-44 1:29:25 3:04:52 2721 2543 1217 Enger, Magnus (NOR) 51172 18-39 1:32:33 3:05:54 2927 2712 253 Larsen, Per arne (NOR) 57232 50-54 1:31:54 3:07:55 3379 3062 667 Kvam, Haavard (NOR) 54565 40-44 1:30:15 3:12:16 3419 3097 295 Lien, Geir inge (NOR) 54488 50-54 1:37:09 3:12:36 3601 3236 696 Vetrhus, Yngve (NOR) 54476 40-44 1:35:27 3:14:03 4016 3555 345 Sivertsen, Jørn-s (NOR) 54537 50-54 1:36:39 3:17:31 4109 3621 760 Kjeksli, Christian (NOR) 54548 40-44 1:38:27 3:18:18 4353 3814 609 Jensen, Paul johan (NOR) 54512 45-49 1:37:27 3:20:04 4364 3822 371 Lovold, Kenneth (NOR) 54563 50-54 1:41:04 3:20:09 4663 4036 646 Solli, Jøran (NOR) 54501 45-49 1:37:09 3:22:22 4830 4157 416 Randen, Trygve (NOR) 8870 50-54 1:40:07 3:23:30 5189 4415 898 Lauritzen, Espen (NOR) 54523 40-44 1:41:13 3:25:50 5222 4441 5 Tvilde, Tore (NOR) 54536 70-74 1:40:53 3:25:59 5397 4573 930 Hagen, Helge (NOR) 54504 40-44 1:44:29 3:27:00 5663 4760 484 Otterstad, Rune (NOR) 54549 50-54 1:43:15 3:28:27 5694 4781 2227 Hofstad, Ole (NOR) 54492 18-39 1:37:16 3:28:36 6076 5055 267 Eide, Vidar (NOR) 54515 55-59 1:46:45 3:30:46 6150 5101 793 Stenberg, Vegard (NOR) 54525 45-49 1:40:09 3:31:20 6167 5111 1024 Myerscough aarvik, Christer (NOR) 55158 40-44 1:42:55 3:31:26 6795 5523 860 Brekka, Torbjørn (NOR) 54482 45-49 1:46:12 3:34:51 7202 5790 897 Christensen, Bjorn (NOR) 54510 45-49 1:40:39 3:37:05 7819 6217 1208 Melå, Ola (NOR) 54509 40-44 1:45:19 3:40:03 8363 6577 163 Grøndahl, Frode (NOR) 54516 60-64 1:51:04 3:42:52 8575 6727 1024 Seim, Bjørnar (NOR) 54541 45-49 1:39:44 3:43:48 8795 6869 718 Okkenhaug, Klaus (NOR) 13412 50-54 1:49:53 3:44:48 8817 6889 3208 Øverland, Arne sigurd (NOR) 54480 18-39 1:51:37 3:44:54 8837 6903 722 Holck, Ole joergen (NOR) 54520 50-54 1:51:38 3:44:59 9632 7434 3427 Aufles, Sigbjørn (NOR) 54468 18-39 1:48:45 3:48:43 9860 7584 808 Gabrielsen, Raymond (NOR) 54490 50-54 1:54:55 3:49:34 9933 7631 203 Bratlid, Yngvar (NOR) 55161 60-64 1:53:17 3:49:55 10194 7807 828 Holen, Knut (NOR) 54497 50-54 1:55:35 3:51:08 11288 8540 914 Ommundsen, Terje (NOR) 54547 50-54 1:54:48 3:55:22 13920 10272 559 Kvam, Per (NOR) 53173 55-59 1:53:16 4:06:00 15392 11209 5187 Høie, Torbjørn (NOR) 54556 18-39 1:57:30 4:12:52 15650 11378 1232 Haugom, Svein (NOR) 54531 50-54 1:57:36 4:14:06 15994 11577 2094 Fjesme, Anders (NOR) 54529 40-44 2:06:16 4:15:44 16693 12012 338 Guldahl, Harald (NOR) 54534 60-64 1:55:35 4:18:43 18774 13278 385 Borgund, Ole jan (NOR) 54514 60-64 2:00:56 4:28:00 19130 13483 6199 Egeland, Andreas (NOR) 39326 18-39 2:02:59 4:29:28 19858 13902 138 Skjelstad, Bjorn rasmus (NOR) 54558 65-69 2:12:08 4:32:45 26166 17347 1077 Gyene, Laszlo (NOR) 54560 55-59 2:21:47 5:02:18 26985 17737 1109 Skei, Rune (NOR) 54499 55-59 2:14:55 5:07:46 27082 17790 577 Moen, Jan ove (NOR) 53749 60-64 2:17:53 5:08:23 28270 18362 2122 Karlsen, Per (NOR) 54500 50-54 2:22:35 5:16:36 30794 19483 8691 Crocker, Thomas (NOR) 31039 18-39 2:32:18 5:36:10 30795 19484 1261 Stedje, Per (NOR) 54539 55-59 2:28:59 5:36:12