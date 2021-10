Løperne kan velge mellom to distanser. Halvmaraton og kvartmaraton, og begge er kontrollmålt av løypemåler Bjarne Vad Nilsen. Hans kommentar i forbindelse med oppmåling var at dette løpet var "krevende saker i en skikkelig terrengtrasé".

Løpet går i Bymarka i Trondheim, med start og mål i Granåsen. Langs veien på halvmaraton-distansen, passeres totalt sju vann i marka, og det skal forseres over 500 høydemetere. Deltagelsen var svært god. Faktisk såpass god at starten måtte utsettes noe, slik at man fikk unna køen til registreringen.



Vinnere halvmaraton

I herreklassen var det Øyvind Utengen fra Bratsberg IL som løp raskest. I fjor ble han nummer to, men tok altså det siste steget opp til toppen av pallen i år. Vinnertiden hans ble 1:17:58, som er 45 sekunder raskere enn i fjor.



Øyvind Utengen vant halvmaraton i herreklassen. Foto: Høglund media



Vi har fått en fin rapport fra vinneren selv:

Rammene rundt årets skogsmaraton var utrolig flotte. For meg som vokste opp 100 meter fra Nilsbyen skistadion og med Bymarka som lekegrind, var dette som å løpe på hjemmebane. Jeg tror mange var i en gledesrus både før, under og etter løpet, med tanke på å få delta på noe sammen igjen etter åpningen av samfunnet. Det virket i alle fall slik. Det at det ble perfekt vær og flotte høstfarger i tillegg, satte prikken over i`en. Løypa tar deg gjennom flere av de flotteste delene av Bymarka, med både Haukvannet, Lianvannet, Kyvannet, Teisendammen, Baklidammen og Kobberdammen. Selv om det er en del høydemeter, er løypa relativt lettløpt, med fine stier som både byr på høy fart og noen tekniske utfordringer i terrenget. Det faktum at løypas desidert høyeste punkt er cirka midtveis, gir også en pykologisk påvirkning i form av at man virkelig føler man har nådd en milepæl når dette punktet passeres. Da er det bare nedoverbakke hjem igjen. For min egen del var det flott å løpe med klubbkompis Henning Offingstad (numer 2 i mål red.anm) første halvdel av løpet. Selv om vi holdt ganske bra tempo, ble jeg litt overrasket da han slapp såpass tidlig. Han er normalt sett en hardhaus, som ikke slipper så lett. Ble derfor løpende en del alene, noe som nok påvirket farten litt ved at jeg ikke pushet like hardt. Underveis i løypa var det mange som visste det skulle være løp og som hadde stilt seg opp for å heie. Det er gøy! Var også en god del turgåere som heiet underveis. En flott avslutning på årets løpesessongen for min del, som gir mersmak for gjentakelse.

Menn // Halvmaraton (topp 5)

Plass Navn Sted/Klubb Klasse Tid 1 Øyvind Utengen Bratsberg IL M23-34 1:17:58 2 Henning Offigstad Bratsberg IL M35-39 1:19:56 3 Ketil Stene PIL Trøndelag M45-49 1:22:54 4 Johannes Maree Trondheim M35-39 1:24:11 5 Tore Berdal Kyrksæterøra IL M23-34 1:25:03



I kvinneklassen var det Signe By Eide fra Ranheim som var sterkest i år. Hennes vinnertid ble 1:30:23, som var over to minutter foran neste på listen.



Signe By Eide vant kvinnenes halvmaraton. Foto: Høglund media



- Det var veldig moro! Jeg har ikke løpt alt for mange halvmaraton-løp, så jeg var spent på hvordan jeg skulle legge det opp i starten. Men jeg prøvde hele tiden å finne en ny rygg og jage, og finne et tempo jeg kunne holde. Det var en god del stigning i starten, men da man var ferdig med det verste fløt det ganske greit, forteller vinneren til Kondis.



- Det var sol og varmt, så det ble en fin tur i løypa. Jeg hadde ikke noen store forventninger, da dette ikke er noe jeg har holdt på med så mye. Men selvfølgelig vil man jo komme så høyt opp på resultatlista som mulig. Og at jeg kom i mål som første kvinne var ekstra gøy! Det gir jo en ekstra boost. Når været i tillegg var med oss, ble jo alt en veldig fin opplevelse! Man blir mer og mer gira på å fortsette når det går bra, så jeg må si at løpelysten bare blir større og større. Jeg kommer nok til å melde meg på flere ulike løp, når jeg får tid, avslutter Signe By Eide.

Kvinner // Halvmaraton (topp 5)

Plass Navn Sted/Klubb Klasse Tid 1 Signe By Eide Ranheim K18-22 1:30:23 2 Mariann Renate Lande Byåsen IL K35-39 1:32:32 3 Ingrid Lunde Steen Trondheim K35-39 1:33:26 4 Ley Muller Trondheim K23-34 1:36:23 5 Carina Ulsund Byåsen IL K40-44 1:38:56



Kvartmaraton

På den kvarte distansen, ble det i herreklassen et jevnt oppgjør mellom David Folde fra Heimdal og Glenn Borgen fra Stadsbygd. Førstnevnte tok seieren i mål, på 47:30. To sekunder foran Borgen.



David Folde tok seieren 2 sekunder foran Glenn Borgen. Foto: Høglund media



Menn // Kvartmaraton (topp 5)

Plass Navn Sted/Klubb Klasse Tid 1 David Folde Heimdal M23-34 47:30 2 Glenn Borgen Stadsbygd M23-34 47:32 3 Kristian Lauritzen M40-44 48:17 4 Toralf Neraas Aure M23-34 49:03 5 Eirik Moe Nergård M23-34 49:33





I kvinneklassen ble det, til tross for at hun løp litt for langt, svensk seier til Frida Cronqvist fra NTNUI. Sluttiden ble 49:36, men det var altså etter en ekstra sløyfe.



Frida Cronqvist vant kvinnenes kvartmaraton. Foto: Høglund media

- Gratulerer med seier. Hvordan ble løpet for deg?

- Takk! Jeg har vært skadet lenge og har akkurat kommet tilbake såpass mye at jeg kan løpe løp igjen, så jeg nyter det ekstra mye nå for tiden. Dessverre var det et par løypevakter som ikke hadde funnet plassen sin, slik at jeg og noen flere løp litt for langt og måtte springe tilbake igjen. Men, i dameklassen spilte det uansett ingen rolle, da plasseringene allikevel be korrekte. Jeg løp lengst, hun som ble nummer to løp nest lengst og så videre.

- Hvordan var vær og forhold? Og hvordan gikk det med skadene?

- Det var perfekt vær og passe varmt, og mot slutten kom solen også fram og varmet godt etter målgang. Til tross for missen med løypevaktene hadde jeg en veldig fin opplevelse av løpet. Både funksjonærer og andre løpere var supertrivelige. Jeg fikk utfordret meg selv i en tøff men vakker løype, og det virker som om jeg begynner å finne tilbake til løpsformen jeg hadde før skadene kom. Det var tøft å komme ut på asfalten etter mye løping nedover mot slutten. Det kjente jeg godt i lårene, men det ble jo da desto bedre å passere målstreken, og få velfortjent hvile og sjokoladekake. Jeg vil passe på å få sende en stor takk til alle funksjonærer, løpere og publikum, som sørget for herlig stemning, og som ga oss muligheten til å nyte et flott løp!

Mette Eid Løvås fra Strindheim ble nummer 2 på 51:20. Et sterkt løp som sørget for soleklar klasseseier i K45-49!



Kvinner // Kvartmaraton (topp 5)

Plass Navn Sted/Klubb Klasse Tid 1 Frida Cronqvist NTNUI K23-34 49:36 2 Mette Eid Løvås Strindheim K45-49 51:20 3 Karin Svendsen Byåsen IL K35-39 52:37 4 Charlotte Histøl Trondheim K23-34 52:46 5 Stine Rypdal Varnes Trondheim K23-34 52:56



SE ALLE RESULTATER HER





Løperne fra Kondistreninga i Trondheim stilte opp i godt antall! (Foto: Kjell Thore Leinhardt)