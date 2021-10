Backyard Ultra løp har blitt arrangert fra 2011, og har sin opprinnelse fra Big's Backyard Ultra i Tennessee, USA.





Løypa i Hamar Backyard Ultra 50M har standard lengde som er 6706 meter som tilsvarer 4,167 miles. Til sammen 100 Miles dersom den løpes 24 ganger. Løypa skal gjennomføres en gang hver time, og den som ikke rekker fristen for neste start neste hele time er ute.



Hamar Backyard Ultra 50 M nøyer seg med halve distansen, noe som betyr at maks runder og timer er 12. Maksimal distanse blir derfor 80467 meter (eller drøye 8 mil – nesten 2 maraton). Dersom det er flere som gjennomfører siste start, kåres vinneren etter raskeste tid på siste runde. Øvrig rangering etter antall runder gjennomført innenfor fristen, og ved likhet på antall runder etter raskeste tid på siste gjennomførte runde.

Smak på ultraløp

​Dersom du er nysgjerrig på om ultra tror arrangørene at Hamar Backyard Ultra kan være er et fint sted å begynne, men løpere med alle mulige ambisjoner er hjertelig velkommen så lenge man har tålmodighet og lyst til å yte over tid. Her det det ikke terskelpuls som gjelder, men stamina, vilje og utholdenhet over tid.



Løpet starter lørdag 23. oktober kl 08:00 og har altså start hver time fram til kl 19:00. Det er Hamarløperne, en forening for løpeglade hamarsinger, som står bak arrangementet. Påmelding via EQ Timing helt til startskuddet går, men ingen påmeldingservice ved start. Moroa koster 150 kr. Det kan bli mange meter for penga!

