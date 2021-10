Det har blitt en tradisjon for bedriftsidrettsorienteringen i Bergen å avslutte sesongen med et nattløp, når kveldene likevel blir mørkere. Det siste løpet denne sesongen gikk i Kanadaskogen med start og mål ved fotballbanene på Varden. Arrangør var Hordaveg BIL, bedriftsidrettslaget til Statens Vegvesen Hordaland. Dette laget har noen av de mest rutinerte o-løperne i Bergen, blant andre løypelegger Torgeir Strand og kontrollør Sverre Ottesen, så arrangementet var i gode hender.

Det pleier gjerne å være en del færre deltakere på nattløpet, og slik var det også denne gangen. 111 løpere med hodelykt stilte til start på Varden, mot normalt et par hundre på de vanlige løpene. 10 løpere ble disket.

Løperne ble sendt opp i terrenget rundt Lille Krokatjønn med en avslutningsrunde langs Gjeddevatnet inn til retur på Varden. Terrenget i Kanadaskogen er krevende å bevege seg i, og i mørket med en del overvann i terrenget ble det ikke lettere for deltakerne. Og det er ikke sikkert at man kjenner seg igjen på kjente steder når de kun er opplyst av hodelykten.

I den lengste løypen på 3,5 km var det Tom Eirik Eikanger, Equinor BIL, som kom seg raskest innom de 12 postene, og han klarte å holde Jan Kocbach bak seg. Andreas Dale ble tredje beste mann. Beste kvinne i langløypen ble Tyrving-løper Stella Holmboe, foran Kristine Bog Vikane fra Fana IL og Rannveig Nordhagen fra Sweco BIL.

I B-løypen ble raskeste mann Knut Utne foran Helge Tiger Haugland og Martin Stustad. Beste kvinne ble veteranen Siren Greve, som løper i klasse D60. Bak henne fulgte Liv Ormberg, begge løper for Equinor BIL.

Den kortere C-løypen ble vunnet av Bjørnar Andersen, mens den nest raskeste var Nina Soligard som dermed ble beste kvinne. Som toere i løypen fulgte Helge Hagen og Vibeke Mjaatvedt.

Hordaveg BIL leverte et godt avslutningsløp, og imponerte med å dele ut refleks og buf til deltakerne. De hadde også en trekning av to gevinster på startnummer. Gavekortvinnere ble Margrete Solvik fra IL Gneist og Helge Hagen fra ABB BIL.

Ønske om vern av Kanadaskogen

Kanadaskogen er et bynært villmarksområde som ligger mellom Fyllingsdalen og Laksevåg, og er et mye brukt tur- og friluftsområde. Det er blant annet et populært område for o-løp siden det er både kupert og krevende samtidig som det går grusveier gjennom området.

Nylig ble det stoppet en kommunal plan om å gjøre en del av området om til gravplass og anlegge et større krematoriuum på tomten. En aksjonsgruppe engasjerte seg med motstand mot planene og lykkes med å få Bergen Kommune til å skrinlegge planene. Nå har den samme aksjonsgruppen tatt til orde for få å vedtatt varig vern av Kanadaskogen.

I en sak i lokalavisen Sydvesten (abonnementssak) forklarer talsmann Helge Sætre engasjementet slik:

– Vi ønsker ikke at Kanadaskogen skal forsvinne bit for bit, slik det har skjedd opp gjennom årene. Vi vil slippe å måtte ta stadig nye kamper, forklarer Sætre.

Resultatliste A-løypen, begge kjønn:

Hordaveg BIL. Kanadaskogen

Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 3,5 KM Antall poster: 12



Karen C. Kayser fra Sbanken leser kartet før start.









Hege Fjellbirkeland fra Equinor BIL var ikke helt fornøyd med sin egen innsats i dette løpet:

– Jeg brukte nesten 24 minutter på 9. posten, og underveis til den hadde jeg ikke peiling på hvor jeg var, ler hun.



Arrangørens sekretariat med påmelding.

15 beste i B-løypen:

Hordaveg BIL. Kanadaskogen

Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 10

Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL, er klar til å starte.

Vibeke Mjaatvedt, DNB BIL.

Jan Haugland, Tryg.



Ragnar Kayser, Tryg.







Postscript

(Angående Hege Fjellbirkeland som brukte 24 minutter til post 9, så må det nevnes at artikkelforfatter brukte 27 minutter til post 9. Og han var ikke der han trodde han var under store deler av det strekket. Slik går det når konsentrasjonen slipper på slutten av løpet og man tenker mer på å komme seg inn i en varm dusj enn på orienteringen).