Søndag 10. oktober er det klart for årets Norgesmesterskap og Ungdomsmesterskap i terrengløp, lang løype. Nok en gang er det Frognerparken i Oslo som er arena for begivenheten, og vi har et svært spennende løp i vente.

Forrige helg ble NM terreng kort løype avholdt i Bergen, men det er et større startfelt og flere svært habile løpere som skal i ilden i den lange løypen.



Fra NM i kort løype:

Løypa går nordøst for Monolitten i Frognerparken, og det løpes en rundløype á 2 kilometer, slik som i 2019. Både start og målgang er ved den såkalte Hundesletta. Videre løper man nedover i retning Skøyen skole og Den engelske park, før løypa etter hvert snur nordover igjen og den lengste og bratteste stigningen kommer. Underlaget består for det meste av grus og gress. Det er Sportsklubben Vidar som står for arrangementet.

Påmeldte deltakere Selv om de aller største løpestjernene er fraværende, kommer det mange raske og formsterke løpere til start. Sigrid Jervell Våg, Maria Sagnes Wågan, Ine Bakken og Mathilde Theisen er fire løpere som helt sikkert vil kjempe høyt oppe, og gullet kan absolutt havne hos en av disse. Kvinnene løper 3 runder, altså 6 kilometer. Blant herrene, som løper 10 kilometer, er det også mange sterke navn. Marius Vedvik har plukket NM-medaljer gjennom mange år, og blir nok å regne med også i år. Bjørnar Sandnes Lillefosse er også høyaktuell, og vant forrige helgs NM i kort løype. Vi får også se Erik Udø Pedersen, Sigurd Ruud Skjeseth og Senay Fissehatsion i aksjon, og alle har løpt godt i år. Så må det også nevnes at vår norske verdenscupvinner i orientering, Kasper Fosser, stiller til start. Han kan absolutt også kjempe helt i toppen.

Fra NM lang løype i 2019. Kasper Fosser ledet an og ble til slutt nummer fem. Hva kan den nybakte verdenscupvinneren i orientering klare i år? (Foto: Stian Schløsser Møller)



