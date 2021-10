Det var fine forhold, overskyet og ikke noe regn, og temperaturen var behagelig, og dermed lå alt til rette for gode tider i karusellen på Flekkerøya, og den øya ligger på en utkant av Kristiansand.

Løypa var 3,2 km lang – kort løype – og dermed ble Milslukeren det dobbelte og det blir 6,4 km. Vi startet og kom i mål ved Idrettsanlegget på Flekkerøya! Og så var det en rundløype i terrenget derfra. Milslukeren startet klokken 17.15, og kort løype klokken 17.30.



Mislukeren med start klokken 17.15. Deltakerne i karusellen har anledning til å delta virtuelt med egen tidtaking både onsdag og torsdag, og det gjelder gjennom hele dagen, og det er mange som ønsker å være med. Det er ikke så mange som starter i fellesstarten.

Kort løype med start klokken 17.30

Vi tok en prat med trioen, og spurte ut vinneren av kort løype. Vi spurte for øvrig også to andre karuselldeltakere.

Hva vil dere oppnå med å være med i karusellen?

-Det er flott trim, og så er arrangementet veldig bra sosialt. Og kanskje tar vi med oss en hund en gang det er løp her ute, for det er fine løyper å gå tur med hunden her i terrenget! Og så liker vi oss på tur. Vi går raskt og småløper når vi er her. Det gjør godt å bevege seg, spesielt når vi sitter så mye som vi gjør i løpet av en dag. Og så ønsker vi å delta på så mange karusell-løp som mulig!

Er det mye konkurranse om de beste tidene i karusellen?

-Vi synes ikke det, og vi er ikke så opptatt av det. For noen av oss er det første året som vi deltar i karusellen. Vi er ikke opptatt av å komme øverst på resultatlista, og karusell-løp tar vi som god trening, og da kan vi gjøre alt på egen hånd!

Hva synes du om den karusell-gjengen som stadig arrangerer karusell-løp?

-Det er et kjempebra opplegg. Det er imponerende hvordan de ordner og steller i stand løp, og alltid er det med et smil på lur, og det gjør at mange liker disse løpene. Man kan også ta det som en tur!

Marius Aurebekk (21) Vinneren av kort løype



Hvordan var det å løpe her ute på Flekkerøya?

-Det var ok, og jeg har erfaring med orienteringsløp. Det er en del terreng her, og det er passe greit å løpe på ulike steder. Jeg startet litt hardt, og så holdt jeg et bra tempo i resten av løypa. Jeg løp mest alene, og jeg fikk en luke ganske kjapt etter starten. Det er litt tungt å løpe løypa i noen av partiene, spesielt mot slutten.

Jeg bruker trening og løp til å forberede meg til å representere Norge i Beermile 23. oktober i Manchester!

Hva skal til for å vinne et karusell-løp?

-Det er viktig med et godt grunnlag og med selvtillit, og man må ha tro på at man kan komme først i løypa! Jeg slapp å løpe noen dueller her i dag, og det er en kort og hard konkurranse, og man kan ta løpet som en god trening!

Trener du alene, eller løper du sammen med noen?

-Jeg studerer for tiden i Trondheim på NTNU. Og så løpet jeg på o-laget der, og det heter NTNUI. Jeg trener i Trondheim, og det er helt fantastisk, og jeg trener hver dag. Jeg trener for det meste alene, men det er gøy å treffe noen på den miksen som jeg har av ulike treningsøkter. Gode tider avhenger ofte av hvordan man trener, og jeg er opptatt av sykling, rulleski og alternativ trening. Så jeg går mye egne veier i treningen, og trening er jo restitusjon og holde relativt harde økter når man løper. Og så er kosthold og god søvn også viktig og avgjørende for å løpe godt, det er modellen med det hele mennesket!

Hva synes du om Terrengkarusellen?

-Det er et fantastisk opplegg. Det er passende løypelengder, og man treffer mange hyggelige mennesker, og det setter mange pris på!

Magne Egebakken (52) Deltaker

Hvorfor liker vi oss så godt på Flekkerøya?

-Det er kjente trakter for mange. Kona og jeg har sommerhus her ute, så vi løper her om sommeren. Vi er her på ferie. Og så blir jo stadig løypene lagt til nye steder, og man utvider løpetilbudet. Og man finner fine plasser både i skogen, på grus og på asfalt!

Er det lurt å gi jernet her ute, og gi full gass hele veien?

-Man velger selv hvordan man vil disponere løpet, men det gjelder å gjøre noen lure grep for å komme høyt opp på resultatlista. Jeg har vært rundt. Det er ei kjempefin løype, og den går på mange flotte stier. Og man kan holde rask gange eller småløpe litt om man ønsker det, og noen er også mer seriøse enn kona og meg med å løpe fort i det meste av løypa!

Hva er ditt beste løpetips?

-Det er å kose seg og nyte naturen. Man velger tempoet selv, og man kan løpe rolig i skogen om man ønsker det! Det er gøy å være i gang igjen etter denne pandemien. Det er både viktig og bra at vi alle kan delta på karusell-løp igjen!

Odd Anders Arntzen (45) Deltaker



Hva skal til for å trives i og med karusellen?

-Det er bare å melde seg på og begynne med å løpe! Jeg har trivdes fra dag 1, og jeg har holdt på med karusellen i rundt 12 år nå. Jeg ble spurt gjennom jobben min!

Liker du deg på Flekkerøya?

-Ja, og jeg har gått en del turer her. Det er et veldig fint terreng. Folk bor litt tett her ute. Det er mange fine steder.

Har du noen greie og flinke løpevenner i karusellmiljøet?

-Ja, jeg har flere av dem. Og det er alltid noen ansikter som jeg kjenner igjen!

Hva synes du om at noen løp går et stykke fra sentrum i Kristiansand?

-Det er veldig bra å variere på stedene som vi løper fra gang til gang. Det er flere steder å reise til i Kristiansand, det er ikke bare Jegersberg og Baneheia.

Jeg var også i ute i løypa for å se hvor løperne enkelte ganger tok veien!





NB! Neste karusell-løp er på Gimlevang, med start og mål på Gimlebanen. Det er torsdag 14. oktober!

Resultater – Vanlig løype (3,2 km)



K10-14

- Mathea Christiane Henriksen Egen bedrift Fullført

K15-19

- Camilla H. Smith-Tønnessen Egen bedrift Fullført

- Carina Holm Songdalen kommune Fullført

- Christina Trelsgård Agder Energi Fullført

- Stine Nygård Repstad Fullført

K20-24

- Ingrid Bye Nikkelverket Fullført

- Silje Aanensen Egen bedrift Fullført

- Tonje Aanensen Egen bedrift Fullført

K25-29

1 Magnhild Tvedt Kr.sand kommune 20:09

2 Thea Johanne Ormestad Brandsdal Group 21:50

3 Renate Mølland Gumpen Gruppen 23:41

- Aurora Retterstøl Rambøll Norge Fullført

- Christina Mosberg Brandsdal Group Fullført

- Elisabeth Nilsen Brandsdal Group Fullført

- Therese Stallemo Bjerland Nikkelverket Fullført

K30-34

1 Torill Holm Egen bedrift 25:36

- Hege Meland Brandsdal Group Fullført

- Heidi Skreå Aanundsen Phonero Fullført

- Helene Hørte Kvadraturen vgs Fullført

- Karoline Pettersen Kr.sand kommune Fullført

- Mariell Vegusdal KPMG Sørlandet Fullført

K35-39

1 Elisabeth Gill Kr.sand kommune 15:42

- Benedicte Dolsvaag Solum Phonero Fullført

- Birgitte Haugeland Olsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Caroline Andersen Phonero Fullført

- Ingvill Tjernø Phonero Fullført

- Jorunn Kristiansen Songdalen kommune Fullført

- Kathrine Martinsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Mariann Fjørtoft Halvorsen Meny Christiansand Fullført

- Tonje Aarhus Risinggård PwC Fullført

- Toril Eikrem de Lange Nikkelverket Fullført

K40-44

1 Kristina Hedmann Espegren Falck Helse 26:27

2 Linda Gurvin Opheim UiA 27:17

3 Marita Brandsar Hefte Sørlandet Sykehus 27:21

- Tone Linnebo Trelsgård Kr.sand kommune Fullført

K45-49

1 Hilde Furuborg Kr.sand kommune 15:21

2 Veslemøy Hanssen Sørlandet Sykehus 20:07

3 Frida Charlotte Lunde Brandsdal Group 24:07

4 Marianne Scheie Humborstad Statbil 42:30

- Åshild Skofteland KKG Fullført

- Linda Bomann Egen bedrift Fullført

- Lise H. Wagtskjold Elkem Fiskaa Fullført

K50-54

1 Thuy Dinh Hennig-Olsen Is 19:19

- Anne Catrine Vollen Berg-Hansen Fullført

- Astrid Brodersen Team Mosjon Fullført

- Birte Eiersland Egen bedrift Fullført

- Cathrine Krüger Sørlandet Sykehus Fullført

- Elin Søberg Stubstad Kr.sand kommune Fullført

- Elise Stray Sørlandet Sykehus Fullført

- Grete Sætre Bruheim Schindler Fullført

- Hanne Christin Hermansen Multi Regnskap Fullført

- Karianne Øen Posten Fullført

- Kristin Eidem Pedersen Tilsynsgampene Fullført

- Kristin Log Indbjo Tilsynsgampene Fullført

- Lene Valvik Gumpen Gruppen Fullført

- Linda Andreassen Radisson BLU Caledonien Fullført

- Lise Pettersen Kr.sand Politi Fullført

- Mona Kristensen Agder Fylkeskommune Fullført

- Monica H. Smith-Tønnessen Egen bedrift Fullført

K55-59

1 Lisbeth Jensen Gallefoss UiA 14:24

2 Bente Gullsmedmoen Hauge Lærerne 16:50

- Anne Kate Ugland Gumpen Gruppen Fullført

- Anne Sofie Kaaland Statbil Fullført

- Elisabeth Sørensen Dahl Egen bedrift Fullført

- Inés Del Carmen Lund Tangen vgs Fullført

- Inger Olsen Lærerne Fullført

- Ingunn Solborg Nikkelverket Fullført

- Margareth Wathne Posten Fullført

- Mette Underland Egen bedrift Fullført

- Nina Gumpen Hansen Gumpen Gruppen Fullført

- Randi Anita Aanensen Egen bedrift Fullført

- Siri Bue Trædal Kr.sand kommune Fullført

- Solveig Løhaugen Wigemyr Fullført

K60-64

1 Toril Benjaminsen Egen bedrift 24:56

2 Reidun Klungland Cameron Sense 33:16

- Anne Marie Tjessem Team Mosjon Fullført

- Berit Eikaas Ingebretsen Team Mosjon Fullført

- Berit H. Mikalsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Gerd Eftevåg Bjørge MHWirth Fullført

- Inger Lygre Kr.sand kommune Fullført

- Janne Hagen Vang Statbil Fullført

- Kari Bergstad Tredal Nordic Door Fullført

- Karin Løining Dynestøl Kruse Smith Fullført

- Laila Fjellheim OneCo Fullført

- Linda Flaa Egen bedrift Fullført

- Merete Haukom Air Products Fullført

- Randi Nordahl Nikkelverket Fullført

- Rita Hægeland Egen bedrift Fullført

- Solveig M. Solberg Radisson BLU Caledonien Fullført

- Vera Ringdal Folkvord Kr.sand Politi Fullført

K65-69

- Anni Lunden Egen bedrift Fullført

- Ella Synnøve Illøkken Lærerne Fullført

- Grete Johansen Egen bedrift Fullført

- Ingunn Borøy OSM Offshore Fullført

- Kari Henriksen Stortinget Fullført

- Karin Elisabeth Klungreseth Sørlandet Sykehus Fullført

- Karin Thorsen Egen bedrift Fullført

- Kirsten Lund Løkling Sørlandet Sykehus Fullført

- Kjellaug Goris DNB Fullført

- Klara Sløgedal Statbil Fullført

- Lill Vedal Egen bedrift Fullført

- Marit Nodeland Sødal Kr.sand kommune Fullført

- Rita Torbjørnsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Solveig Voldmo Idrettens Fullført

- Thorhild Løvdal Gundersen Team Mosjon Fullført

- Venke Tveit Løven Fullført

- Wenche Graaner Sørlandet Sykehus Fullført

K70-74

- Aase Kiledal Statbil Fullført

- Anne Grete Le Page Egen bedrift Fullført

- Anne Tonette Åmot Tveter Lærerne Fullført

- Arnhild Kristiansen Egen bedrift Fullført

- Arny Danielsen Kr.sand kommune Fullført

- Berit Lauvrak Dale Sørlandet Sykehus Fullført

- Berit Tønnessen MHWirth Fullført

- Bjørg Grønnestad Statbil Fullført

- Bjørg Mæsel Sørlandet Sykehus Fullført

- Eli Sandbakken Oftedal Norconsult Fullført

- Elin Gundersen Sørlandet Sykehus Fullført

- Ellen Knutsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Ellen Smestad Egen bedrift Fullført

- Elna Skjebstad DNB Fullført

- Gerd Aina Mortensen Kr.sand kommune Fullført

- Gro Skogen Kr.sand kommune Fullført

- Inger Knutsen Tønne Sørlandet Sykehus Fullført

- Ingjerd Wiggen Egen bedrift Fullført

- Ingunn Orø Haugland Sørlandet Sykehus Fullført

- Jorun Roald Egen bedrift Fullført

- Kari Kjelle Egen bedrift Fullført

- Kirsten Salthaug Egen bedrift Fullført

- Lillian Knudsen Nordby Kr.sand kommune Fullført

- Liv Tenningen Team Mosjon Fullført

- Liv Wasland Fædrelandsvennen Fullført

- Magnhild Iglebæk Statbil Fullført

- Marit Grindheim Statbil Fullført

- Randi S. Fosselie Egen bedrift Fullført

- Reidun Gustafson Team Mosjon Fullført

- Rose Laura Johansen Radisson BLU Caledonien Fullført

- Vibeke Holme Tjøm Sørlandet Sykehus Fullført

K75-79

- Anne Byremo Egen bedrift Fullført

- Åse Reinertsen Egen bedrift Fullført

- Bjørg Elisabeth Olsen UiA Fullført

- Bjørg Rist Egen bedrift Fullført

- Ellen Johanne Skofteland Gjesteklasse Fullført

- Ester Haugland Egen bedrift Fullført

- Kirsten Spikkeland Kr.sand kommune Fullført

- Magnhild Svaland Vetrhus Kr.sand kommune Fullført

- Wenche Fast Team Mosjon Fullført

K80-84

- Bjørg Hanna Lund OSM Offshore Fullført

- Gudveig Jørundland Lærerne Fullført

- Lise Johannessen Lærerne Fullført

- Solveig Haslerud Nordea Fullført

M10-14

- Magnus Johansen Egen bedrift 25:30

- Matteus Høivik Enge Egen bedrift 17:20

- Petter Salvesen Egen bedrift 18:20

- Tobias Solberg Rødland Egen bedrift 14:50

M20-24

1 Marius Aurebekk Egen bedrift 11:29

2 Kristoffer Flå Egen bedrift 13:12

M25-29

1 Abraham Pettersen Egen bedrift 12:46

2 Trygve Lorentsen Phonero 16:54

M30-34

1 Kjetil Marius Ulland Salvesen Kr.sand kommune 13:16

2 Daniel Salvesen MHWirth 14:30

3 Håkon Puntervold Brandsdal Group 18:44

- Christian Vildalen Rinden Gumpen Gruppen Fullført

- Knut Erlend Steinsland NOV Fullført

M35-39

1 Kim André Reinhartsen Phonero 17:05

M40-44

1 Per Helge Fjørtoft Egen bedrift 14:19

2 Morten André Solberg Rødland Egen bedrift 14:51

- Jan Larsen Brandsdal Group Fullført

- Jon Erik Groos Phonero Fullført

M45-49

1 Håvard Flå Lærerne 14:25

2 Bjørn-Erik Enge Kr.sand kommune 18:39

- Magnus Vatland Elkem Fiskaa Fullført

- Roald Nilsen Huntonit Fullført

M50-54

1 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverket 13:15

2 Olav Einar Rike Agder Energi 14:16

3 Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe 14:50

4 Knut Aurebekk Kr.sand Politi 16:36

5 Gunnar Mollestad Egen bedrift 17:19

- Arild Bergan T.O. Slettebøe Fullført

- Espen Øen NAV Agder Fullført

- Jens Henrik Brodersen Team Mosjon Fullført

- Magne Egebakken Nikkelverket Fullført

- Martin Johan Vindheim Team Mosjon Fullført

- Øystein Arnesen Gumpen Gruppen Fullført

- Peder-Olav Ølberg Nikkelverket Fullført

- Rune Skuggedal Elkem Fiskaa Fullført

- Steinar Bergan Nikkelverket Fullført

- Sverre Larsen Team Mosjon Fullført

- Tony Halsall Egen bedrift Fullført

- Tor Inge Sagedal Egen bedrift Fullført

M55-59

1 Stein-Erik Scheie Telesport 14:09

2 Jostein Johannessen Statbil 14:31

3 Arild Magne Gundersen Egen bedrift 18:46

4 Jon Olav Upsal VA Vegvesen 20:55

- Asgeir Næss Veidekke Agder Fullført

- Bjør Ivar Kulien Egen bedrift Fullført

- Dag Efjestad Agder Energi Fullført

- Frank Robert Dahl Nikkelverket Fullført

- Gøran Sandstrøm Egen bedrift Fullført

- Guttorm Tenold Radisson BLU Caledonien Fullført

- Halvor Coward Olsen Huntonit Fullført

- Helge Woxeng Nygård Norgesplaster Fullført

- Jørund Fjærbu Blatchford Ortopedi Fullført

- Nils Tore Augland Agder Energi Fullført

- Oddvar Borgersen Cameron Sense Fullført

- Øyvind Trædal Nikkelverket Fullført

- Per Nygård Repstad Fullført

- Per Ole Lie Lavre Egen bedrift Fullført

- Roar Hermansen Multi Regnskap Fullført

- Terje Nandrup Egen bedrift Fullført

- Thor Magne Stifoss Huntonit Fullført

- Tom Kjetil Murberg Egen bedrift Fullført

- Tor Bergan Nikkelverket Fullført

- Vidar Lundevold Huntonit Fullført

M60-64

1 Rune Løkling Nikkelverket 14:08

2 Pål Alfred Larsen Statbil 16:33

3 Lars Helge Fossdal Sørlandet Sykehus 17:01

4 Halvar Bjerland Egen bedrift 17:07

5 Bjørn Angsund Future Production 18:37

6 Eddie Salvesen Egen bedrift 18:43

7 Morten Paulsen Visma 18:46

8 Jan Jensen Egen bedrift 19:32

- Arne Myklebost Egen bedrift Fullført

- Bjørn Abrahamsen NOV Fullført

- Dag Brekkan Team Mosjon Fullført

- Jens Øyvind Dynestøl Boen Bruk Fullført

- Joar Kvaase Otera Fullført

- John Rune Ingebretsen Team Mosjon Fullført

- Jon Matre Egen bedrift Fullført

- Lars Coward Egen bedrift Fullført

- Lars Edvin Olsen Varodd Fullført

- Nils Bjørge MHWirth Fullført

- Paal Ingvar Hermansen Team Mosjon Fullført

- Roald Stallemo Posten Fullført

- Rolf Pedersen TPL Fullført

- Svein Trygve Lund Egen bedrift Fullført

- Tom Haukom Air Products Fullført

- Tore Birger Dalevoll KBR Fullført

- Tore Langaard Posten Fullført

- Vidar Sannes LSK Fullført

M65-69

1 Edgard Ellertsen Nikkelverket 15:47

2 Klaes van der Meer Statbil 16:54

3 Reidar Heivoll Kr.sand Politi 17:14

4 Johnny Hansen Egen bedrift 18:47

5 Arnfinn Folkvord Nikkelverket 18:57

6 Terje Cederberg Hansen Søgne kommune 19:15

7 Terje Aasen Agder Energi 19:58

8 Arild Vehus Team Mosjon 20:38

9 Arvid Brattland Gumpen Gruppen 23:41

10 Odd Gaute Drivdal Egen bedrift 23:54

- Asbjørn Narvestad Repstad Fullført

- Egil Mongstad Strømmestiftelsen Fullført

- Geir Egil Åsen CB Fullført

- Gudvin Baldersheim Hennig-Olsen Is Fullført

- Håkon Hellvik Hellvik Hus Søgne Fullført

- Magne Reier Jørgensen Sørlandet Sykehus Fullført

- Mardon Drangsholt Nordea Fullført

- Øivind Gundersen Team Mosjon Fullført

- Ole Vium Olesen Landmåler Sør Fullført

- Per Arvid Tredal Future Production Fullført

- Per Kvinlaug Egen bedrift Fullført

- Steinar Johan Flak MHWirth Fullført

- Svein B. Sødal Pentagon Fullført

- Svein Helge Mollestad Team Mosjon Fullført

- Tore Heidenreich Team Mosjon Fullført

M70-74

1 Paul Joreid Team Mosjon 17:26

2 Jan Magne Strandberg Schindler 17:57

3 Aslak Bjotveit Statbil 19:22

4 John Sigve Haarr Kr.sand kommune 20:40

5 Helge Eg Johansen Egen bedrift 25:50

6 Arvid Martinsen Egen bedrift 26:00

7 Asbjørn Abrahamsen TINE Kristiansand 27:35

8 Thor Øystein Olsen Agder Bilskade 31:09

- Anders Wahlstedt Sørlandet Sykehus Fullført

- Arne Tenningen Team Mosjon Fullført

- Arvid Bentsen Telesport Fullført

- Bengt Oliver Klemo Berry Packaging Norway Fullført

- Bjørn Usterud Egen bedrift Fullført

- Gunnar Johan Iglebæk Agder Energi Fullført

- Hans Olav Omland UiA Fullført

- Helge Moseid Posten Fullført

- Inge Torrey Tjøm KBR Fullført

- Jan Skogen Egen bedrift Fullført

- Jon Anders Østhus Agder Energi Fullført

- Kåre Eidsaa Kr.sand kommune Fullført

- Kåre Vestøl Elkem Fiskaa Fullført

- Kjell Bjærum Agder Energi Fullført

- Knut Fosselie Team Mosjon Fullført

- Odd Øyvind Fløysvik Posten Fullført

- Øystein Edvardsen Radisson BLU Caledonien Fullført

- Per Magne Gjermundnes Varodd Fullført

- Roald Mæsel Agder Energi Fullført

- Sigmund Salthaug Egen bedrift Fullført

- Terje Gabrielsen Nordea Fullført

- Tom Lindeland Egen bedrift Fullført

- Tor Arild Oftedal Lærerne Fullført

- Tor Helge Fosselie MHWirth Fullført

- Tor Reidar Homme Bertel O. Steen Agder Fullført

- Torbjørn Paulsen Visma Fullført

M75-79

1 Harald Flå DNT Sør 22:20

- Egil Koestøl Hansen Egen bedrift Fullført

- Erik Tønnesen Egen bedrift Fullført

- Gunnar A. Nordby Agder Energi Fullført

- Håkon Kiledal Statbil Fullført

- Hans Gunter Bjerkemo Radisson BLU Caledonien Fullført

- Helge Simonsen Egen bedrift Fullført

- Jon Heggland Posten Fullført

- Kai Gyberg Varodd Fullført

- Kjell Tønnessen Telesport Fullført

- Odd Kåre Rist Egen bedrift Fullført

- Øivind Fredriksen Optimera Fullført

- Sven Erik Fagermann LSK Fullført

- Thomas Stav Johanssen Egen bedrift Fullført

- Thorstein Hanssen Egen bedrift Fullført

- Tor Erik Wasland Kr.sand kommune Fullført

- Tore Tangen Kr.sand kommune Fullført

- Yngvar Skaar LSK Fullført

M80-84

1 Oddvar Abrahamsen Optimera 26:50

- Alf Haugland Egen bedrift Fullført

- Jan Erik Olsen Egen bedrift Fullført

- John Arvid Lie Lærerne Fullført

- Sverre Sørensen Egen bedrift Fullført

- Tore Olsen Radisson BLU Caledonien Fullført

M85-89

- Bjørn Ekberg Egen bedrift Fullført

- Einar Jørundland Lærerne Fullført

- Kjell Sangvik Egen bedrift Fullført

M90-

- Reidar Ringereide UiA Fullført

Resultater – Milslukeren (6,4 km)



K30-34

1 Lena Birgitte Olsen Brandsdal Group 44:04

- Marie Bue Kr.sand Politi Fullført

K35-39

1 Nina Barland Flaten LSK 40:37

- Camilla Viervang Sparebanken Sør Fullført

K40-44

1 Teresa Pham Kr.sand kommune 35:20

2 Helene Eik Andersen Student 37:19

3 Marit Tjomsland Kroslid Sørlandet Sykehus 42:12

- Hanne Kile Color Line Fullført

- Martha Simonsen Color Line Fullført

K45-49

1 Ingeborg Brattli Lund Kr.sand kommune 41:33

- Kristin Anette Heggl. Bolsøy SpareBank1-SR-Bank Fullført

- Nina Slåen Svendsen Egen bedrift Fullført

K50-54

1 Inger Britt Bakstad Team Mosjon 34:54

- Anne Marie Ekeland Sørlandet Sykehus Fullført

- Annett Theiss Søgaard Kruse Smith Fullført

- Anny Hermansen Kr.sand kommune Fullført

- Ellen Marie Nordbø Handelsbanken Fullført

- Vibeke Bueklev Repstad Fullført

K55-59

1 Marianne Vorraa UiA 47:00

- Anne-Britt Frivoll Tangen vgs Fullført

- Enny-Karin Vindheim Kr.sand kommune Fullført

- Inger Reinhartsen OneCo Fullført

- Jane Eidså Sørlandet Sykehus Fullført

- Linda Næsager Nesse Sørlandet Sykehus Fullført

- Mona Guttormsen Multi Regnskap Fullført

- Siri Marit Aasland Team Mosjon Fullført

- Solfrid Viste Egen bedrift Fullført

K60-64

- Benthe Kallhovd Returkraft Fullført

- Jorunn Mørkesdal Sparebanken Sør Fullført

- Laila Røinås Statsforvalteren i Agder Fullført

K65-69

1 Margaret Anne Heald Kr.sand kommune 35:01

2 Marit Penne Kr.sand kommune 41:12

- Arnhild Trygsland NAV Agder Fullført

- Ellen Britt Engelstad Sørlandet Sykehus Fullført

- Ingebjørg Sundtjønn Sørlandet Sykehus Fullført

- Kjellaug Fjordheim Sørlandet BBL Fullført

- Kristine Oftedal Nordea Fullført

- Lisbeth Nilsen Kr.sand kommune Fullført

- Marit Notland Egen bedrift Fullført

- Reidun Rosander Tønnesen NAV Agder Fullført

K70-74

- Elin Pedersen Sundtjønn Kr.sand kommune Fullført

- Randi Strøm-Olsen Sparebanken Sør Fullført

- Torgunn Trydal Egen bedrift Fullført

K75-79

- Anne Marie Sandø Kr.sand kommune Fullført

- Aslaug Wandsvik Optimera Fullført

M25-29

1 Dag-Erik Tvedt NOV 31:25

2 Anders Gerhardsen Egen bedrift 33:15

M30-34

1 Jørgen Solli Strøm-Olsen Trucknor Kr.sand 24:24

2 Martin Knudsen Egen bedrift 27:31

- Olav Risdal Nikkelverket Fullført

M35-39

1 Lars Klemet Jakobsson Elkem Fiskaa 30:18

- Hans-Jakob Omland Nordea Fullført

- Paul-André Knudsen Brandsdal Group Fullført

M40-44

- Lars Ivar Olsen Gumpen Gruppen Fullført

- Tommy Heggland Bolsøy Egen bedrift Fullført

M45-49

1 Odd Anders Arntzen Otera 31:10

2 Johan Heide Elkem Fiskaa 32:19

- Arild Trelsgård Agder Energi Fullført

- Dag Svingen T.O. Slettebøe Fullført

- Geir Berhus Nordan Fullført

- Jan Egil Egren Posten Fullført

M50-54

1 Rune Solhøi Profundo 33:45

2 Kjell Torkelsen Advokatfirma Tofte 34:00

- Bjørnar Svendsen Berry Packaging Norway Fullført

- Frode Tjomsland Statbil Fullført

- Jo Vegard Aardal Agder Fylkeskommune Fullført

M55-59

1 Thor Bylund Egen bedrift 28:48

2 Gunnar Lauvsland T.O. Slettebøe 30:28

3 Oluf Christian Bøckmann Nikkelverket 32:26

4 Kjetil Norby Egen bedrift 32:52

5 Yngvar Kiledal Handelsbanken 36:06

- Åge Mørkesdal Sparebanken Sør Fullført

- Gunnar Coward Egen bedrift Fullført

- Ivar Fossdal Huntonit Fullført

- Kenneth Abrahamsen Gumpen Gruppen Fullført

- Lloyd Flatebø Posten Fullført

- Ole Johan Bueklev Repstad Fullført

- Sigurd Lund Team Mosjon Fullført

M60-64

1 John Zahl Cameron Sense 32:33

2 Bjørn Rune Henriksen Elkem Fiskaa 32:50

3 Kai Stokkeland Egen bedrift 34:28

- Geir Gundersen Kr.sand Skruefabrikk Fullført

- Jan Øyvind Pedersen Agder Fylkeskommune Fullført

- Jon Arve Kallhovd T.O. Slettebøe Fullført

- Reidar Sæstad DNB Fullført

M65-69

1 Arild Aurebekk Gumpen Gruppen 35:55

2 Ole Ingvar Gauslaa Jernbanen 41:06

3 Carl Georg Omdal NAV Agder 43:05

- Bjørn Dag Truchs Team Mosjon Fullført

- Bjørn Reinhartsen OneCo Fullført

- Kai Kyllingstad Sparebanken Sør Fullført

- Kåre Berle Team Mosjon Fullført

- Kjell Ivar Sangesland Team Mosjon Fullført

- Kristen Bue Team Mosjon Fullført

- Odd Nomeland Agder Energi Fullført

- Oddvar Skår Egen bedrift Fullført

M70-74

1 Tore Berntsen Agder Fylkeskommune 42:20

2 Anders Torbjørnsen Jernbanen 46:55

3 Arne Paulsen Egen bedrift 62:00

- Alf Gurandsrud Landmåler Sør Fullført

- Arne Moen Team Mosjon Fullført

- Bjørn Egil Hansen Egen bedrift Fullført

- Gunnar Fossestøl Egen bedrift Fullført

- Hans Petter Ruud Agder Energi Fullført

- John Magnus Humborstad Team Mosjon Fullført

- Karl Ivar Moen Caverion Norge Fullført

- Knut Pilskog Firenor Fullført

- Odd Wandsvik Optimera Fullført

- Odfinn Loka Nordea Fullført

- Øystein Vesterhus Nikkelverket Fullført

M75-79

1 Peder Grønnestad Vennesla kommune 42:35

2 Sigbjørn Spikkeland Sørlandet Sykehus 43:57

- Åge Holgersen Nikkelverket Fullført

- Didrik Jarl Solli Sparebanken Sør Fullført

- Erik Bugge Nilsen Egen bedrift Fullført

- Ivar Kaafjord Team Mosjon Fullført

- Jan Reinhard Hansen Egen bedrift Fullført

- Johannes Jacobus Feenstra Egen bedrift Fullført

- Svein Arne Andreassen Telesport Fullført

- Willy Pettersen Oceaneering Rotator Fullført

M80-84

1 Borgar Haugland Team Mosjon 50:46

