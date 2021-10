10 kilometer

For sjette år på rad gikk Anders Gløersen fra Rustad IL til topps på herrenes 10 kilometer rundt Nøklevann i Oslo. Han vant på 33:33, som forøvrig er hans beste tid i løpet etter at løypa ble forlenget til 10 kilometer i 2019. Gløersen står nå med syv seire totalt i løpet. Den første kom i 2013. Fra 2016 til 2021 har han vunnet hvert år. På andreplass i dag kom Haakon Engelsen Berg fra Bøler IF Friidrett, 21 sekunder bak vinneren. Magnus Warvik fra Oslostudentenes IK Friidrett ble nummer tre, på 33:58.



Feltet ble dratt ut til en lang rekke under tetens harde åpning på 10-kilometeren. Her med Kristoffer Mogen fra Oppegård IL (16) og Per Ingvar Tollehaug fra IF eiker Kvikk (6). (Foto: Kjell Vigestad)





En av gruppene som lå litt bak de aller beste etter 1 kilometer. Espen Kristiansen fra Skullerud Sport Senter (34), Marius Madsberg (46), belgiske Carl Van Hoorde (79), Harald Ringen (33) med flere. (Foto: Kjell Vigestad)



Bakkesprintvinner Ludvik Rød Benco (4) sikrer spurten mot Per Ingvar Tollehaug (6). (Foto: Kjell Vigestad)





Haakon Engelsen Berg fra Bøler IF sikret andreplassen da Warvik slapp i bakken. (Foto: Kjell Vigestad)





Kvinnenes 10-kilometer ble vunnet av Ingebjørg Arneberg Stueland fra Voss IL på 40:20. Marianne Harnes fra Skullerud Sportssenter ble nummer to på 41:22 og Ingvild Tveita fra NTNUI ble nummer tre på 41:33.





Ingebjørg Arneberg Stueland fra Voss IL lå suverent i tet, og sikret seieren med 40:20 etter 10 kilometer. (Foto: Kjell Vigestad)



Marianne Harnes fra Skullerud Sport Senter passerer første av ti kilometer. Hun ble til slutt nummer to i mål, på tiden 41:22. (Foto: Kjell Vigestad)



13 år gamle Ada Hagli Lorentzen fra Nittedal friidrett, løp et svært godt løp rundt Nøklevann. Hun ble nummer 4 totalt i kvinneklassen, og noterte 42:23 på klokka. (Foto: Kjell Vigestad)



5 kilometer

På den halve distansen, var det Mathias Moen fra Oslostudentenes IK Friidrett som tok seieren i herreklassen. I Coronaåret 2020 ble den korteste distansen avlyst, men da den ble arrangert i 2019, var det også Moen som vant. Den gangen på 15:58. I dag løp han på 15:15. Magnus Simes Hjellum ble nummer to 4 sekunder bak vinneren, og Fredrik Sætran ble nummer tre på 15:53. Alle på pallen representerer Oslostudentenes IK Friidrett.



OSI tok de tre første plassene på 5-kilometeren. Her representert ved vinner Mathias Moen (1409) og Magnus Sirnes Hjellum (1494). De løp inn på henholdsvis 15:15 og 15:19. Sterke tider i en småkupért løype! (Foto: Kjell Vigestad)





14 år gamle Simen Skeide Paulsen fra Rustad IL (1402) løp et godt løp som holdt til åttendeplass totalt. Her løper han sammen med blant andre beste kvinne på 5-kilometeren, Hanne Marthe Lie fra OSI (1510). (Foto: Kjell Vigestad)





Trym Gjedebo-Skarpeteig fra Bøler IF er 13 år, men løper allerede svært raskt. I dag holdt den sterke tiden 18:55 til en 12. plass totalt. (Foto: Kjell Vigestad)





Startnummer 1512, Jon Ilseng fra Bøler IF, passerer badeplassen ved Nøklevann. Han løp på 18:19 og ble beste veteran! (Foto: Kjell Vigestad)





Også i kvinneklassen ble det 3 x Oslostudentenes IK Friidrett på pallen. Hanne Marthe Lie kunne innta det øverste platået etter seieren på 19:00. Andrea Fjellseth ble nummer to på 20:06 og Veslemøy Rønnevik ble nummer tre med 21:17.





Nummer to i kvinneklassen ble Andrea Fjellseth fra OSI. Hun løp gjennom høstskogen på 20:06. Sammen med klubbvenninnene Hanne Marthe Lie og Veslemøy Rønnevik, sørget hun for at OSI tok de tre første plassene også på kvinnenes 5-kilometer. (Foto: Kjell Vigestad)





Veslemøy Rønnevik fra OSI ble nummer tre på dagens 5-kilometer, med 21:17. (Foto: Kjell Vigestad)



Elise Sofie Nygaard fra Bøler IF er kun 9 år! I dag løp hun 5 kilometer på 27 minutter blank. Dette holdt til 8. plass sammenlagt. Fantastisk! (Foto: Kjell Vigestad)



Syv år gamle Henny Midthun Festø og Sondre Midthun løp 5 kilometer på 34:58! Strålende! (Foto: Kjell Vigestad)





Se vår samleside for Nøklevann rundt



10 kilometer - Topp 10 Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Anders Gløersen, Rustad IL M35-39 33:33 2 Haakon Engelsen Berg, Bøler IF M23-34 33:54 3 Magnus Warvik, OSI friidrett M23-34 33:58 4 Jostein Rogstad, Oslo kommune bil M23-34 36:07 5 Øyvind Gløersen, Rustad IL M35-39 36:27 6 Sondre Fylling, OSI Friidrett M23-34 36:51 7 Atle Smenes, Rustad IL M23-34 37:27 8 Vegard Østli M35-39 37:40 9 Erling Stølen, Norcunsult BIL M23-34 37:43 10 Ludvik Rød Benco M23-34 37:44

10 kilometer - Topp 10 Kvinner Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Ingebjørg Arneberg Stueland, Voss IL K20-22 40:20 2 Marianne Harnes, Skullerud Sport Senter K23-34 41:22 3 Ingvild Tveita, NTNUI K20-22 41:33 4 Ada Hagli Lorentzen, Nittedal friidrett K13 42:23 5 Annica Hernes, Fossum IF K45-49 43:05 6 Jane Horpestad K35-39 43:26 7 Marthe Haavind, Rustad IL K40-44 43:39 8 Jenny Wissting, Svorkmo N.O.I K40-44 43:44 9 Johanne Helene Iversen K23-34 44:34 10 Line Styczen K35-39 45:16

5 kilometer - Topp 5 Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Mathias Moen, OSI Friidrett M23-34 15:15 2 Magnus Simes Hjellum, OSI Friidrett M23-34 15:19 3 Fredrik Sætran, OSI Friidrett M23-34 15:53 4 Joakim Øyen, Bøler IF Friidrett M23-34 16:07 5 Fredrik Fyksen Lund, OSI Friidrett M23-34 16:49

5 kilometer - Topp 5 Kvinner Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Hanne Marthe Lie, OSI Friidrett K23-34 19:00 2 Andrea Fjellseth, OSI Friidrett K23-34 20:06 3 Veslemøy Rønnevik, OSI Friidrett K23-34 21:17 4 Mia Ilseng, Bøler IF Friidrett K13 25:13 5 Eli Marie Grindedal K45-49 25:20



SE ALLE RESULTATER HER