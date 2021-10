33 bilder fra startpulje 1 og 2 på Imageshop

(Bildegalleri kommer søndag!)



Andrine Slettum Ruud fra arrangørklubben Gausdal FIK tok teten fra start men måtte ganske snart overlate den til Mari Nordlunde (312) som her følges av dagens "runners-ups" Tori Angell (311) Anna Zielinkiewicz (321). (Foto: Rolf Bakken)



Det var 10-12 varmegrader og praktisk talt vindstille da motbakkeløpet Skeikampen Opp gikk midt mellom høstferieukene i den populære feriedestinasjonen i Gausdal nordvest for Lillehammer. Regnet de siste dagene spilte ingen rolle for forholdene på grusvegene og de steinete traséene mot toppen av det karakteriske fjellet 1123 moh. Løypa som er 2,85 km starter pent og pyntelig med 100 høydemeter på den første halvdelen, mens det er tøft å holde hjulet i gang på den siste halvparten som stiger 250 meter på en drøy km.

Vegard Ølstad Dalberg fikk en liten luke fra start, og den holdt seg ganske uendret de 2850 meterne til toppen. Slovaken Martin Jancos var nærmest, bare 10 sekunder bak Ren-Eng-løperen som har mer fokus på o-løp enn vanlig løp for tiden. Oddvin Offigstad fra Øyer Tretten IF fulgte 21 sekunder etter opp til steinhytta på toppen.





Emil Intelhus Brøto fra Gol IL var andremann fra start og tiendemann til topps. (Foto: Rolf Bakken)

Lokale Mari Nordlunde fra Follebu Skiklubb hadde Tori Angell fra Odda IL som eneste reelle utfordrer til den største gavesjekken på 3000 kr i kvinneklassen. Lillehammer IF's Anna Zielinkiewicz tok den siste pallplasen og gavesjekken et minutt bak vinneren. Carmen Aasvoll-Rognlien (11) fra Østre-Toten Skilag var best av de mange unge, lettbeinte jentene med sin 4. plass på totallista.



Skeikampen Opp hadde 106 løpere fordelt på tre startpuljer i konkurranseklassene. I tillegg var det 83 som registerte dagens milde og tåkete topptur i mosjonsklassen.





Jenter i alle aldre utgjorde dagens andre startfelt, mens de eldste og yngste herrene startet ytterligere ti minutter bak. . (Foto: Rolf Bakken)

De beste i Skeikampen Opp 09.10.2021: Kvinner (36 deltakere): Plass Fornavn Etternavn Klaubb Klasse Tid Etter 1 Mari Nordlunde Follebu Skiklubb K 22-29 18:26 00:00 2 Tori Angell Odda IL K 22-29 18:42 00:16 3 Anna Zielinkiewicz Lillehammer IF K 30-39år 19:33 01:07 4 Carmen Aasvoll-Rognlien SKREIA J 11-12år 20:28 02:02 5 Catharina Bartnes Kjelsås IL K 40-49år 20:42 02:16 6 Kari Moen Pedersen Heming J 13-14år 21:43 03:17 7 Helene Ludahl Stangeland Røa IL J 15-16 21:56 03:30 8 Tuva Eieland Team Reisænen K 30-39år 22:06 03:40 9 Nora Catharina Bartnes Kjelsås IL J 13-14år 22:10 03:44 10 Marianne Zylla Rye Sp.Kl. K 50 år + 22:27 04:01 Menn (70 deltakere): 1 Vegard Ølstad Dalberg Ren-Eng, FIK M 22-29år 15:26 00:00 2 Martin Jancus Etman M 30-39år 15:36 00:10 3 Oddvin Offigstad Øyer-Tretten IF M 30-39år 15:47 00:21 4 Erling Christiansen Oppegård IL M 30-39år 16:23 00:57 5 Magnus Bleken Team Næringsbanken M 30-39år 16:36 01:10 6 Ole-Jacob Følling Røa IL M 40-49 16:52 01:26 7 Espen Reisænen Sirma IL M 30-39år 16:55 01:29 8 Matias Mørkedal ÅLESUND M 22-29år 17:08 01:42 9 Simen Offigstad ØTI M 22-29år 17:29 02:03 10 Emil Intelhus Brøto Gol IL M 22-29år 17:41 02:15 11 Rune Morten Johansen Kjekkas IF M 40-49 17:50 02:24 12 Kjetil Tyrom Follebu Skilubb M 22-29år 17:57 02:31 13 Konrad Østlie Driv IL G 13-14år 18:27 03:01 14 Even Krogsveen Genus BIL M 30-39år 18:59 03:33 15 Henrik Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag G 11-12år 19:05 03:39 16 Jørgen Feldt Follo SK M 40-49 19:05 03:39 17 Henrik Wennersberg Schrøder Sarpsborg IL G 13-14år 19:10 03:44 18 Tobias Øwre-Johnsen Lørenskog Skiklubb G 13-14år 19:15 03:49 19 Bendik Rød Karlsson BDO M 30-39år 19:21 03:55 20 Kristian Riseng KJELLER M 30-39år 19:34 04:08

