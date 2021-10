Søndagens første løpsøvelse var Ungdomsmesterskapet for jenter. Dette betyr alle i alderen 15, 16 og 17 år. Veteranklassen (50+) løp også i denne puljen. Distansen var 4 kilometer.



Ingeborg Østgård fortsetter sin fantastiske sesong

På forhånd var det kanskje to store favoritter til å ta tittelen i Ungdomsmesterskapet. Ingeborg Østgård fra Ren-Eng har hatt en fenomenal sesong, med et soleklart høydepunkt under U20-EM i Estland hvor hun tok gull på 1500 meter. Samme øvelse i Norgesmesterskapet i Kristiansand endte også med seier. Sist helg gikk hun også til topps på 5-kilometeren under Norgesløpet på Jessheim, foran Ina Halle Haugen fra Runar.



Og det var nettopp Halle Haugen som var nærmest også i dag. Hun spurtet i mål 6 sekunder bak Østgård. At Halle Haugen er solid i terrenget har hun vist gjennom flere år allerede. For to år siden vant hun denne klassen, også da i Frognerparken. På tredjeplass kom Anna Marie Nordengen Sirevåg fra arrangørklubben Vidar. Det ble et tett oppgjør mot Mari Roligheten Ruud om tredjeplassen, men Vidar-løperen tok altså siste stikk, med ett sekunds margin.



Ina Halle Haugen løp inn til andreplass, 6 sekunder bak Østgård. (Foto: Samuel Hafsahl)



Tredjeplass gikk til Anna Marie Nordengen Sirevåg. (Foto: Samuel Hafsahl)



Løpsutvikling

Etter en drøy kilometer var det åtte løpere som hang med i tet, og jenta som til slutt endte rett utenfor pallen, Mari Roligheten Ruud, var den som lenge hadde kommandoen i front. Sammen med Halle Haugen, Østgård, Sara Busic og Nordengen Sirevåg, stakk de noe i fra etter hvert og utgjorde en tet-kvintett. Man tenkte kanskje at det ville bli tett blant disse helt inn til målstreken, men Europamesteren Østgård satte inn en svært habil langspurt og avgjorde. Halle Haugen var delvis med på notene, men klarte aldri å tette luken frem til vinneren.



15 år gamle Malin Søtorp Solberg fra Sarpsborg IL løp veldig godt mot slutten, og passerte blant andre sterke Sara Busic. Søtorp Solberg tok en fin femteplass i mål!



Gruppen som ledet an underveis. Her med Mari Roligheten Ruud fra Runar, som gjorde mye av drajobben (Foto: Samuel Hafsahl)



Starten har akkurat gått for jentene i Ungdomsmesterskapet. (Foto: Samuel Hafsahl)

NM Terreng lang løype - Jenter Junior Plass Navn Klubb Tid 1 Ingeborg Østgård Ren-Eng Friidrett 13:47 2 Ina Halle Haugen Runar 13:53 3 Mari Roligheten Ruud Runar 13:58

NM Terreng lang løype - Jenter 17 år Plass Navn Klubb Tid 1 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar 13:57 2 Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett 14:32 3 Maiken Prøitz Sarpsborg IL 15:02

NM Terreng lang løype - Jenter 16 år Plass Navn Klubb Tid 1 Ingeborg Rolig Mosland Oppsal IF 15:50 2 Ida Madeleine Fuglset Nittedal IL 15:54 3 Marte Garvik Fagernes IL 16:21

NM Terreng lang løype - Jenter 15 år Plass Navn Klubb Tid 1 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL 14:10 2 Alma Kolberg Hákonardottir Verdal Friidrettsklubb 14:18 3 Ingeborg Rosager Kongsvinger IL Friidrett 15:55





