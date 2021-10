Lillefosse var en klar favoritt, men også Marius Vedvik har nylig vist at han er i god form, selv om han ytret noe om at han ikke følte seg altfor pigg før start i dag. Senay Fissehatsion må man alltid regne med på løp som dette, til tross for at han hadde et godt løp i beina fra Rekordløpet i går. Sigurd Ruud Skjeseth var også en klar favoritt i dag, men stilte dessverre ikke til start. Og hva med Kasper Fosser? Kunne den nybakte verdensmesteren utfordre de andre i kampen om gullet?



Starten har akkurat gått for 10 kilometer rundt Frognerparken. (Foto: Samuel Hafsahl)



Løpsutvikling

Det var en relativt stor gruppe (10 løpere) som holdt seg samlet på de to første rundene. Der i blant Bjørnar Sandnes Lillefosse (Gular), Senay Fissehatsion (Ull/Kisa), Kasper Fosser (Heming), Mathias Flak (Steinkjer Friidrettsklubb) Marius Vedvik (Gular) med flere. Etter tre runder derimot, begynte det å utkrystallisere seg en tet-trio, bestående av Lillefosse, Fissehatsion og Fosser. Sistnevnte viste en tendens til å slippe noen småluker, men han klarte ofte å tette de igjen raskt.



Tetgruppen da vi enda var tidlig i løpet. Vinner Lillefosse i midten (71), flankert av Thomas Fremo, som ble nummer 7 i mål, og Halfdan-Emil Færø som ble nummer 8. (Foto: Samuel Hafsahl)



Mot runding for fjerde gang var det fortsatt Lillefosse som styrte i front. Fissehatsion viste også noen tegn til å slite med tempoet, mens Fosser definitivt hadde trøbbel med å følge. På denne runden begynte også Erik Udø Pedersen fra Ull/Kisa og røre seg bak i feltet, og han lå kun få sekunder bak tredjemann Fosser.



Mot andre halvdel av den siste runden og opp bakkene, så Lillefosse svært sterk ut, og Fissehatsion måtte gi en luke. Fosser hang fortsatt i strikken enda noen sekunder lengre bak. Og hva med Udø Pedersen?



Det ble trippelt gull til Bjørnar Sandnes Lillefosse. Seier i kort løype både individuelt og for lag forrige helg, og seier i lang løype denne helgen. Senay Fissehatsion holdt unna og ble nummer to, mens Kasper Fosser tok tredjeplassen. Udø Pedersen nådde ikke opp til medaljene, men kontrollerte inn til fjerdeplass.



Fornøyd Lillefosse i intervju med Direktesport

- Det var deilig det oppløpet der, og godt at man endelig slapp å spurte! Så er det også veldig godt å være Norgesmester både på kort og lang løype. Jeg var spent på Kasper (Fosser red.anm). Videre hadde jeg ikke planlagt å gå opp i front, men kjente at feltet strakk seg noe ut. Generelt følte jeg at det gikk ganske lett i dag, så jeg måtte bare prøve i siste bakke. Jeg ville i hvert fall ikke ha noen spurt på oppløpet. Ellers hadde jeg ganske dårlig feste nedover og ble litt tilbakeholden, så jeg måtte utnytte gruspartiene og motbakken. Jeg føler jeg håndterer bakkene fint. Man får jo mye adrenalin når man kommer på toppen, så uansett hvor stiv man er, så holder man inn. Men det er en skikkelig jobbeløype dette her, avsluttet vinner Lillefosse.



Det så enkelt ut for Lillefosse hele veien i dag. (Foto: Samuel Hafsahl)



Senay Fissehatsion var også godt fornøyd.

Beina var bra i dag, til tross for at jeg løp en rask 5-kilometer så sent som i går (Rekordløpet i Lier red.anm). Men den siste oppoverbakken var ikke god. Lillefosse var litt sterkere, men det gikk kjempebra synes jeg. Også valgte jeg en god taktikk i dag, og tok det ganske pent ut fra start, forteller Fissehatsion til Direktesport.



Senay Fissehatsion var fornøyd med sitt andre gode løp på to dager. Det ble sølvmedalje i dag! (Foto: Samuel Hafsahl)



Intervju med Kasper Fosser

- Jeg kom hit med lave forventniger og var ukjent med nivået til de andre gutta. Jeg var spent på hvordan åpningen skulle bli, men det viste seg etter hvert å være et løp som passet meg godt. Jeg fikk mye drahjelp, og det var jevnt kjør hele veien. Luken mot slutten ble litt for tøff å tette, til tross for at jeg følte jeg hadde litt krefter igjen. Ellers merker jeg jo at frekvensen min er noe tregere enn hos de andre. Jeg er litt mer gravemaskintype, så jeg har en jobb å gjøre dersom jeg skal hevde meg mot disse på for eksempel tartandekke. Men jeg var nær medalje i 2019, så det var deilig å få det til i år, sier han til Direktesport.



Han avsluttet med å si at det blir mer løp i nærmeste fremtid, og at han stiller i Hytteplanmila allerede neste helg.



Kasper Fosser viste at han kan hamle opp med de aller fleste, til tross for at det ikke løpes orientering i skogen. Det ble bronse i terreng-NM i dag. (Foto: Samuel Hafsahl)

NM Terreng lang løype 10 km - Menn senior Plass Navn Klubb Tid 1 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular 30:28 2 Senay Fissehatsion Ull/Kisa 30:39 3 Kasper Fosser Heming 30:41 4 Erik Udø Pedersen Ull/Kisa 30:45 5 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 31:08 6 Isaac G. Tesfamichael Steinkjer Friidrettsklubb 31:09 7 Thomas Fremo Fjellørnen IL 31:09 8 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett 31:10 9 Marius Vedvik Gular 31:13 10 Trym Tønnesen Halden IL 31:34





SE ALLE RESULTATER HER