Det siste løpet i årets Springkarusell kom samtidig med at høstmørket la seg over fellesstarten klokken 19. I alt 43 løpere benyttet denne anledningen til å teste formen i den flate løypen rundt Tveitevannet i Bergen, et antall som stemmer sånn omtrent med gjennomsnittsdeltakelsen denne sesongen.

Denne gangen var det to kvinner som i særklasse var de raskeste i den 5 km lange løypen rundt vannet, nemlig mor og datter Renate og Mathea Galleberg. Disse to var denne gangen debutanter i Springkarusellen, men de er på ingen måte noen ferskinger i gateløpsammenheng. Begge er ivrige deltakere i sommer- og vinterkarusellen på Fana Stadion der de gjerne treffes på premiepallen etter løpet. Og Renate tok andreplassen i årets utgave av Styrkeprøven Rett Vest, det krevende fjelløpet over 8 fjell rundt Bergen. Blant annet.

Men i dette løpet i Springkarusellen var det Mathea som kom først i mål, tre sekunder foran mamma Renate. Og med tider på 18-tallet var de begge over fire minutter foran Tone Raaen på tredjeplassen.

I herreklassen gikk det også raskt unna for de beste, fire løpere var under 18 minutter, Trygve Andresen til og med under 17 minutter. Han hadde nok bedre plass i løypen i dag enn da han for to uker siden deltok i Berlin Marathon.

Også Anders Espeland Mjåtveit, Bjarte Eikanger og Fredrik Madsen løp under 18 minutter.

Denne gangen var det ikke et tilbud om å løpe 10 kilometer i Springkarusellen, det var den kontrollmålte 5 km eller å kun løpe en eller to runder rundet vannet. De fleste velger 5-km-løypen.

Christian Jensen er en av de sentrale personene rundt arrangementet av Springkarusellen i Bergen.

Christian Jensen i Bedriftsidretten Vestland kunne oppsummere sesongen etter at løperne var kommet i mål:

– Jeg er totalt sett veldig fornøyd med at vi har kunnet gjennomføre denne karusellen, og at vi har hatt så mange løp som vi har hatt til tross for at vi fremdeles er i en pandemi, understreker han.

– Det at vi har hatt en jevn tilstrømming av deltakere i år også, det er vi veldig godt fornøyd med. Og vi ser at mange kommer igjen og igjen, så det virker som at vi gjør noe riktig, sier Christian.

Springkarusellen hadde lagt om løypen foran denne sesongen. Tidligere var start og mål på Slettebakken skole, noe som medførte at deltagerne måtte ned og opp en bratt bakke mellom skolen og Tveitevannet. Nå går løypen utelukkende langs vannet og den er dermed lettere og raskere, og når den i tillegg er kontrollmålt av Kondis så kan tidene sammenliknes med andre gateløp.

Christian Jensen sier seg fornøyd med denne omleggingen:

– Den nye løypen har vært en stor suksess og det har vi fått mange positive tilbakemeldinger på, og det kommer vi til å fortsette med til neste år også. Vi kommer altså til å ha det her nede ved vannet.

Denne sesongen har man også prøvd seg med å tilby en 10 km til deltagerne:

– Det er også noen som ønsker seg en 10 km på programmet neste år. Vi får ta med oss erfaringene fra årets løp først. Så får vi se, men jeg ser ikke bort ifra at det kommer på planen, sier Christian.

Men vi er i hvert fall tilbake med løp til neste år også, understreker Christian Jensen i Bedriftsidretten Vestland.



Trygve Andresen og Bjarte Eikanger tar føringen fra start.



Anders Espeland Mjåtveit løper inn til en andreplass i den flate løypen rundt Tveitevannet.



Renate og Mathea Galleberg, mor og datter, de suverent beste kvinnene i dagens løp.

Resultater kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 137 Mathea Galleberg Fana Kvinner 15 - 19 år 18:48 2 136 Renate Galleberg NESTTUN Kvinner 40 - 44 år 18:51 3 134 Tone Raaen NYBORG Kvinner 40 - 44 år 23:08 4 140 Christine Bergvatn FØRDE Kvinner 40 - 44 år 23:20 5 145 Marie Lavik Løp Sammen Askøy Kvinner 35 - 39 år 23:31 6 133 Oddny Ringheim FANA Kvinner 60 - 64 år 26:16 7 22 Siw Elin Aarbakke Rygh FYLLINGSDALEN Kvinner 50 - 54 år 28:38 8 110 Linn Skjold BERGEN Kvinner 35 - 39 år 31:06 9 6 Eva Platou Holsen NESTTUN Kvinner 50 - 54 år 31:24 10 27 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 31:51



Trygve Andresen går først i mål.

Resultater menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 132 Trygve Andresen Fløenbakken Boliglag Herrer 40 - 44 år 16:55 2 130 Anders Espeland Mjåtveit Varegg Fleridrett Herrer 30 - 34 år 17:15 3 125 Bjarte Eikanger Gneist Herrer 45 - 49 år 17:17 4 109 Fredrik Madsen Team Trivest Herrer 45 - 49 år 17:49 5 135 Magnus Morbech BERGEN Herrer 30 - 34 år 18:25 6 107 Alexander Lundervold HVL BIL Herrer 35 - 39 år 18:33 7 139 Karl Magnus Nygaard BERGEN Herrer 30 - 34 år 18:35 8 138 Jaran Nordstrand BERGEN Herrer 40 - 44 år 18:47 9 144 Børge Lavik Løp Sammen Askøy Herrer 35 - 39 år 18:54 10 103 Kristoffer Madsen Frøygruppen Herrer 25 - 29 år 19:30 11 39 Erik Sohlberg BERGEN Herrer 35 - 39 år 20:20 12 146 Ingve Skåra FLAKTVEIT Herrer 35 - 39 år 20:30 13 34 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Herrer 35 - 39 år 20:46 14 142 Olav Stokke Hammer LAKSEVÅG Herrer 15 - 19 år 20:53 15 16 Ole Morten Kårbø BERGEN Herrer 40 - 44 år 20:55 0 143 Julian Sandal Rikstad Skavøypoll IL Gutter 0 - 14 år 22:20 16 141 Thomas Rikstad DEKNEPOLLEN Herrer 35 - 39 år 22:23 17 4 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:40 18 8 Morten Rygh FYLLINGSDALEN Herrer 45 - 49 år 23:02 19 112 Daniel Jensen FYLLINGSDALEN Herrer 25 - 29 år 23:35 20 11 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 24:04 21 147 Kjetil Riisnes BTC Herrer 35 - 39 år 24:14 22 148 Bernt Idar Sleire BERGEN Herrer 35 - 39 år 24:17 23 15 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 25:14 24 24 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 28:00 25 30 Geir Trefall Telesport Herrer 55 - 59 år 29:16 0 23 Filip Boga Bjørsvik Gneist Gutter 0 - 14 år 30:05 26 26 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 32:22 27 12 Arthur Lillefosse SAS Klubben Herrer 75 - 79 år 32:47 28 131 Egil Trosvik RÅDAL Herrer 70 - 74 år 35:13



Bjarte Boye er blant de aller ivrigste i Springkarusellen. Han er fornøyd med at han denne sesongen har deltatt i alle distanser: en og to runder rundt vannet, 5 og 10 km.

Resultater Fleksistart 2 runder:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1 Bjarte Boye Bub-Bergen Herrer 55 - 59 år 17:28 Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 77 Ingrid Næss Johansen Gneist Kvinner 20 - 24 år 17:36 2 3 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 37:00



Eva Platou Holsen kunne sikre seg den flotte medaljen som gies til dem som har deltatt fem ganger eller mer.



Tone Raaen løper inn til tredjeplassen.



Christine Bergvatn.



Thomas Rikstad og Julian Sandal Rikstad i fint driv rundt Tveitevannet.



Oddny Ringheim.



Marie Lavik og Børge Lavik representerer Løp Sammen Askøy, en engasjert løpegruppe som har deltagere i mange ulike løp.



Tom Roger Johansen var som vanlig på plass sammen med sin datter Ingrid Næss Johansen for å håndtere tidtakingen.



Trygve Andresen



Bjarte Eikanger.



Marie Lavik.



Kristoffer Madsen.



Siri Trosvik og Egil Trosvik har sikret seg medaljen for å ha deltatt i minst fem løp.

Anders Espeland Mjåtveit.