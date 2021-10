Sandnes IL stiller med hele fire av de ni utøverne. I tillegg til Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen er også Narve Gilje Nordås kommet med. Det samme er Zerei Kbrom Mezngi som løper for naboklubben Spirit friidrettsklubb. Begge har vist svært god form i hele år, og forbedringspotensialet er neppe brukt opp for verken Zerei som er 35 eller Narve som er 23 år.



I tillegg til Narve og Zerei er også Tom Erling Kårbø fra Stord ny på elitelaget. Etter en skadeplaga sommer kom 32-åringen i god form mot slutten av sesongen og viste det med blant annet to sterke hinderløp. Han fikk også til en god 10 km seinere i høst med 29.24 i Essen i Tyskland.



De to Tjalve-kvinnene, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Hedda Hynne, utgjør det kvinnelige innslaget på seniorlandslaget. Begge har massevis av rutine, og det kan vi også si om maratonspesialist Sondre Nordstad Moen som er med videre.



Mellom- og langdistanse

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Hedda Hynne, IK Tjalve

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Zerei Kbrom Mezngi, Spirit friidrettsklubb

Tom Erling Kårbø, Stord IL

Sondre Nordstad Moen, IL ROS

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL





Hedda Hynne fikk fornya tillit på landslaget og gyver løs på en ny sesong. (Foto: Samuel Hafsahl)



Denne uka delte også Friidrettens Venner ut sine årlige priser. Hovedprisen, Årets navn i norsk friidrett, gikk til Karsten Warholm (midten), mens Salum A. Kashafali (til venstre), Jakob Ingebrigtsen og Eivind Henriksen (ikke til stede) fikk Prestasjonsprisen 2021. (Foto: Friidrettens Venner)