Hytteplanmila var fulltegnet med 3750 påmeldte og 2482 fullførte løpet som av mange betegnes som "NM i 10 km gateløp". Siden mange var påmeldt allerde for ett og et halvt år siden ble det som forventet flere "programhelter" enn normalt. To av tre på startlista stilte altså opp på Hole, noe som er en høyere andel enn i mange andre løp i samme situasjon denne høsten. Likevel ble det mange boller og eksklusive medaljer til overs i Holehallen denne gangen. (Foto: Sylvain Cavatz)



Pga. en trafikkulykke på Sollihøgda ble starten på årets høydepunkt for mange gateløpere utsatt en halv time. Det klaffet dessverre dårlig med vindforholdene som tiltok utover dagen og sørget for en merkbar motvind på siste halvdel som i utgangspunktet er hardere enn den første.

Rekordene blåste bort

Det blåste opp mot 8-9 m/s på Hole under løpet der man løp delvis i ly i medvinden fra start, mens man i Selteveien mellom 6 og 8 km fikk vinden midt i fleisen og gjorde det lite innbydende å ligge i front av puljene. I tillegg til ny og seig asfalt og en ørliten stigning i Selteveien, tapte mange verdifulle sekunder, ja kanskje opp mot minuttet når det begynte å butte før man kunne sette inn spurten i den 200 meter lange og berømmelige pulsbakken opp mot mål.



Narve avgjorde etter 9 km

Sandnes-løperen hadde med seg tre mann halvveis som ble passert på 14:04, Isaac Tesfamichael fra Steinkjer FIK og Ullensaker/Kisa-løperne, Senay Fissehatsion og Awet Nftalem Kibrab. Ull/Kisa-løperne måtte gi en luke i motvinden, men Steinkjer-løperen overrasket med å henge med til det var igjen litt over en kilometer.

Isaac Tesfamichael mot mål 26 sekunder bak Narve Gilje Nordås. (Foto Sylvain Cavatz)



Etter at forhåndsfavoritten Narve Gilje Nordås fikk forfølgeren fram i motvinden et lite stykke, rykket han fra og vant med 26 sekunder. O-verdensmesteren Kasper Fosser innhentet også Senay Fissehatsion og tok 3. plassen på 29:37. Ull/Kisa-trioen Senay Fissehatsion, Sigurd Ruud Skjeseth og Awet Nftalem Kibrab kom også inn på rekke og rad under 30 minutter. Seks løpere under halvtimen i år, mot 18 i fjor må nok ene og alen tilskrives forholdene.



Kasper Fosser fosser inn til 3. plass foan Senay Fissehatsion. (Foto Sylvain Cavatz)



Karo mot gutta og vinden

På kvinnesiden ble det som ventet lett match for en formsterk Karoline Bjerkeli Grøvdal, som med 15.22 halvveis var bare fire sekunder bak sin passering fra rekordløpet i fjor på 30:21. I motvinden langs Selteveien var det ikke bare å gjemmes seg blant herrene for å sørge for å holde farten oppe.

- Jeg var spent på formen etter en konkurransepause, men jeg er godt fornøyd med løpet som gikk under helt andre forhold enn i fjor. Det var en fryktelig motvind de siste 5 km i dag, sa vinneren på direkten til Direktesport etter å å notert sitt nest beste tid i løypa.

Kampen om de siste pallplassen ble en ren duell mellom forrige helgs norgesmester i terrengløp, Mathilde Theisen, Oslostudentenes IK og Samrawit Mengsteab, Hälle IF der den svenske løperen trakk det lengste strået med et sekunds margin med 33:38. Kristine Eikrem Engseth, Tjalve IK ble en relativt klar. 4. plass på 34: 29 mens Mari Roligheten Ruud, Runar IL knep 5. plassen foran fire løpere som også kom inn under 35 minutter. Fjorårets liste hadde ti kvinner under 35 minutter, mot ni i år under langt vanskeligere forhold.



Karoline Bjerkeli Grøvdal i den siste bakken over to minutter foran neste kvinnelige løper. (Foto Sylvain Cavatz)



Samrawit Mengsteab inn til andreplass. ((Foto Sylvain Cavatz)



Kvinner som endte på 4. -9. plass samlet etter 3 km (fra v.): Vienna Søyland Dahle, Ine Halle Haugen, Andrine Benjaminsen, Anna Marie Nordengen Sirevåg og Kristine Eikrem Engset. (Foto: Kjell Vigestad)



KONDIS.NO KOMMER MED MER FRA HYTTEPLANMILA I LØPET AV DE NESTE DAGENE!



Se Direktesports sending fra Hytteplanmila



Samleside med tidligere års reportasjer fra Hytteplanmila

Hytteplanmilas nettsider

Hytteplanmila på Facebook



De 25 beste i Hytteplanmila 16.10.2021: Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal Tjalve IK K23-34 00:31:23 00:00:00 2 Samrawit Mengsteab Hälle IF K23-34 00:33:38 00:02:15 3 Mathilde Theisen Oslostudentenes IK K23-34 00:33:39 00:02:16 4 Kristine Eikrem Engset Tjalve IK K23-34 00:34:29 00:03:06 5 Mari Roligheten Ruud Runar IL K18-19 00:34:42 00:03:19 6 Andrine Benjaminsen Lillomarka Skiklubb K23-34 00:34:44 00:03:21 7 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar Sportsklubben K16-17 00:34:46 00:03:23 8 Ina Halle Haugen Runar IL K18-19 00:34:47 00:03:24 9 Vienna Søyland Dahle Skjalg IL K23-34 00:34:59 00:03:36 10 Astrid Brathaug Sørset Team Braasport K23-34 00:35:08 00:03:45 11 Eli Anne Dvergsdal GneistIL K23-34 00:35:20 00:03:57 12 Julie Marie Haabeth Brox Fredrikstad IF K23-34 00:35:20 00:03:57 13 Sylvia Nordskar Oslostudentenes IK K23-34 00:35:49 00:04:26 14 Anne Årrestad Oslostudentenes IK K23-34 00:35:51 00:04:28 15 Asta Ellingvåg Oslostudentenes IK K35-39 00:36:02 00:04:39 16 Christina Toogood Sandnes IL K23-34 00:36:03 00:04:40 17 Silje Torsvik Stavanger FIK K23-34 00:36:20 00:04:57 18 Wilma Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL K14-15 00:36:47 00:05:24 19 Alice Hugosson FK Studenterna K23-34 00:36:49 00:05:26 20 Julia Svennblad Hälle IF K18-19 00:36:55 00:05:32 21 Hanne Marthe Lie Oslostudentenes IK K23-34 00:36:57 00:05:34 22 Marit Helene Bryhn K23-34 00:36:59 00:05:36 23 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL K14-15 00:37:06 00:05:43 24 Kristin Otervik Lørenskog FIL K20-22 00:37:11 00:05:48 25 Lisbeth Pedersen Tjalve IK K45-49 00:37:18 00:05:55 Menn: 1 Narve Gilje Nordås Sandnes IL M23-34 00:28:55 00:00:00 2 Isaac Tesfamichael Steinkjer FIK M23-34 00:29:21 00:00:26 3 Kasper Fosser Heming IL M20-22 00:29:37 00:00:42 4 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL M23-34 00:29:45 00:00:50 5 Sigurd Ruud Skjeseth Ullensaker/Kisa IL M23-34 00:29:51 00:00:56 6 Awet Nftalem Kibrab Ullensaker/Kisa IL M23-34 00:29:54 00:00:59 7 Abullahi Dahir Rabi Runar IL M18-19 00:30:03 00:01:08 8 Even Brøndbo Dahl FIK Orion M23-34 00:30:09 00:01:14 9 Erik Lomås Salangen IF M23-34 00:30:13 00:01:18 10 Anders Grahl Hälle IF M23-34 00:30:16 00:01:21 11 Olle Ahlberg Hälle IF M23-34 00:30:21 00:01:26 12 Ebrahim Abdulaziz Strindheim il M40-44 00:30:28 00:01:33 13 Victor Smångs Keep Up Running Club M35-39 00:30:29 00:01:34 14 Tim Robertson M23-34 00:30:31 00:01:36 15 Trond Ørjan Eide Svorkmo NOI M23-34 00:30:41 00:01:46 16 Sharmarke Ahmed Hälle IF M18-19 00:30:42 00:01:47 17 Magnus Dewett Randers Freja M23-34 00:30:45 00:01:50 18 Andreas Myhre Sjurseth Vidar Sportsklubben M35-39 00:30:47 00:01:52 19 Philip Massacand GneistIL M18-19 00:30:55 00:02:00 20 Theodor Berre Jacobsen Vidar Sportsklubben M20-22 00:31:00 00:02:05 21 Adrian Westlie Askim IF M20-22 00:31:00 00:02:05 22 Simen Ellingsdalen Steinkjer FIK M23-34 00:31:01 00:02:06 23 Petter Svensson Hälle IF M23-34 00:31:04 00:02:09 24 Trym Tønnesen Halden IL M20-22 00:31:09 00:02:14 25 Robin Kronqvist Ik Falken M20-22 00:31:10 00:02:15



ALLE RESULTATER