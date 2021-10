Kystløpet sin fjortende utgave ble arrangert i tålig gode forhold. Alt regnet som var meldt i løpet av dagen holdt seg borte før start, og det ble kun en god regnbyge under selve løpet. Litt vind mot vending gjorde ikke forholdene helt idelle.



Kystløpet har tradisjon for å samle mange trofaste deltagere fra hele Rogaland. Mange av disse dukket også opp igjen til årets løp. 101 løpere fullførte årets løp og det er desverre en solid nedgang fra tidligere utgaver. Løping og idretten generelt har en jobb å gjøre fremover for å få med alle mosjonister igjen som har falt fra under Covid-19 pausen.



Det ble vist mye god løping i den 11 km lange kuperte løypen. I kvinneklassen viste Sara Aarseth seg nok en gang som den sterkeste. Sara var litt bak sin egen bestetid, men kjenner vi den nybakte moren rett så kommer hun sterkere tilbake i 2022 sesongen. Ola Tjensvoll var helt suveren i herreklassen. Han vant med solid margin og perset med god margin.



3 beste kvinner.

1.Sara Aarseth Spirit friidrett 46.05

2.Monika Vassbø Bjerkreim IL 46.23

3.Silje M Grude Helleland IL 50.25



3 beste herrer.

1.Ola Tjensvoll Undheim IL 37.03

2.Bjøro Nevland Gjesdal IL 39.09

3.Jarle Risa Undheim IL 39.50



RESULTATER



Flere bilder kommer i løpet av søndagen.





Sara Aarseth og Ingve Aalbu nærmer seg målstreken. Foto: Thomas Hetland.





Helge Åse(26) og Leif Inge Nesvåg(16) har utallige trenigstimer i denne traseen. Denne gang var det blodig alvor om å komme høyeste mulig blandt EIK friidretts sin mange løpere. Foto: Thomas Hetland.





Kjetil Mydland(10), Johnny Vea(66) og Geir C Larsen(59). Foto Thomas Hetland.





Monika Vassbø fra Bjerkreim IL. Foto: Thomas Hetland.





Jan Tore Nygård fra Undheim IL. Foto: Thomas Hetland.





Silje Grude fra Helleland IL. Foto: Thomas Hetland.





Louise Samnøy og Ole Kristian Stoltenberg. Foto: Thomas Hetland.









Einar Søndeland(210) med beundrende blikk opp til Morten Tengesdal. Morten har hatt en rivende utvikling siden han begyndte å løpe serisøt. Einar Søndeland har vært trener og en frontfigur i løping i en mannsalder. Han har vært trener til både Ørjan Grønnevig og Anne Jorunn Hodne som har løyperekordene i Kystløpet. Foto: Thomas Hetland.