Da var det premieutdeling for sesongen med turer. Og mange folk har bidratt med godt humør og smil og vandring i naturen gjennom de turer som har blitt arrangert. Og i dag var det start ved valgfritt sted i Kristiansand, og fellessamling med start i Jegersberg for de som ønsket det. Destinasjonen var Vaffelbua, og arrangementet varte fra klokken 15.00 til klokken 17.00. Det var et mylder av folk mange steder langs løypa, og folk koste seg i det fine været, og det var mange som var innom Vaffelbua. Og vi fikk sang og gitar ved Vaffelbua.

Det krydde av mennesker på alle kanter i Jegersberg denne søndagen, og det var mange som hadde turtøy og turutstyr. Og noen tok det som en familietur, mens andre nøt friheten enten alene eller sammen med noen. Og i Vaffelbua vanket det godsaker å få kjøpt, mens utenfor Vaffelbua bidro Norgesenergi med drikke og med pølse i brød.



Mange mennesker var til stadighet samlet utenfor Vaffelbua.

Bedriftsidretten i Agder gikk sammen med Norgesenergi, og de inviterte til premieutdeling for avlagte turer for året. Fremmøtte kunne høre Josefine og Oscar synge, og oppleve spennende aktiviteter underveis. Det ble også premieutdeling for de som har deltatt i Ti på Topp gjennom året. Det gjelder å delta på flest mulig turer gjennom sesongen, og det var et lag som oppnådde det, og de var glade og smilende.



Det laget som hadde flest turer i sesongen.

Barnas premier ble delt ut av MGP junior stjernene Josefine og Oscar. For barna lå det altså et stjernemøte også i premiepotten for oppmøte denne dagen.

Vi i lokalsporten loddet stemningen blant noen deltakere.

Kjerstin Loland Vangsnes (35) Deltaker i Ti på Topp



Kjerstin Loland Vangsnes.

Har du hatt skikkelig turglede i år?

-Ja, det har jeg. Og det har vært veldig gøy å være med. Vi fikk stadig prøve turer til nye topper, så jeg ble med på de turene som jeg meldte meg på!

Hva synes du om terrenget her i Jegersberg?

-Det er helt supert! Det er gøy å bevege seg på tur i ulike høyder!

Hva mener du om Ti på Topp?

-Det er et veldig bra opplegg. Folk kommer seg ut i naturen, og praten går livlig, og så får man sett fine områder rundt Kristiansand.

Jorunn Buer (57) Deltaker i Ti på Topp



Jorunn Buer.

Hva synes du om Vaffelbua?

-Det er fin natur og fine omgivelser her, og Vaffelbua er godt likt med det som kan kjøpes av god mat her. Det er ei fantastisk og kul dagsturløype. Man treffer masse folk, og tilbudet er godt tilrettelagt med besøk fra alle aldersgrupper.

Har du hatt noen turønsker og turmål denne sesongen?

-Det er å være med på tur, men jeg har ikke tatt de lengste turene. Det er godt med rolige turer der man får servert vann når man er tørst!

Hva går dagens tur til Vaffelbua ut på?

-Det er å komme seg ut, og å være i bevegelse ute i den nydelige naturen. Og så er det flott å besøke Jegersberg og treffe nye folk!

Hva har årets turer gått ut på?

-Man har kunne ta turer fra forskjellige steder, og komme seg til den destinasjonen som det er lagt opp til. Det er start og mål på forskjellige plasser i regionen. Og så er det et utrolig bra tilbud, og mange er vennlige og hyggelige. Og så har det i denne koronatiden vært bra å bruke app, kart og beskrivelser som er lagt ut.

Hva slags premier venter?

-Folk får premier ut fra hva de har gjort i sesongen. Men alle som har vært med på Ti på Topp får en krus med bilder fra turene, og de får også en leppepomade! Man får premier for antall turer, og noen har hatt imponerende mange turer! Det er mange som setter pris på å være med på turer, og det er fantastisk med Ti på Topp for liten og for stor!

Og så var det mange glade og smilende mennesker i løypa i dag!

Glade turgåere.

NB! Ikke hentede premier på Vaffelbua i dag kan hentes på DNTs turbutikk!