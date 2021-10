451 løpere fullførte en av distansene 3, 6 eller 10 km – mens 100 barnehagebarn fullførte Minimila i det deilige høstværet på Bygdøy.

Bygdøymila er et løp for hele familien. Det er 4 distanser; Bygdøymila (10 kilometer), 6 km, 3 km og minimila (700 meter). Løypene svinger seg rundt i den vakre naturen på Bygdøy – og underlaget varierer mellom skogbunn, grus og asfalt. Fra første start til sistemann er i mål tar det litt over en time.

Jenny Wissting, Runa Skrove Falch, Louise Skak sammen med Henrik Ingebrigtsen.

Mange er blitt glad i Bygdøymila og kommer tilbake år etter år. Louise Skak er en av dem. Selv om hun nå bor i Ålesund tok hun veien over fjellet og ble belønnet med en fin-fin 3. plass på kvinnens 10 kilometer. Suveren vinner var Runa Skrove Falch (Sportsklubben Vidar) med Jenny Wissting (Svorkmo NOI) på 2. plass.

3 KM er barnas distanse, og mange voksne som løper med barna.

Bygdøymila er først og fremst en løpefest for hele familien – og det er en vanvittig fart på disse. Og det satte ikke på noen brems at Henrik Ingebrigtsen kjørt peptalk ala «Gjert» når alle står på startstrekene. «Nå løper dere alt dere kan til halvveis – også bare øker dere!».

Henrik Ingebrigtsen sammen de 3 raskeste damene på 6 kilometer.

De 3 første over målstreken på 6 kilometeren var 2 kjappe damer; vant gjorde Sara Svarstad på sterke 19:53 foran Sigrid Alvik. 3. plassen gikk til Lisbeth Pedersen.

Petter Stokkeland (Bygdø IL), Andreas Scwencke (Kamp/Vestheim) og Magnus Erstad (Kamp/Vestheim).

Bygdøymila er en krevende løype med variert underlag. Det var derfor en meget god prestasjon av Andreas Scwencke 32.34, etter en tett duell med Magnus Erstad hele veien inn til mål. På 3. plass fulgte Bygdø IL sin egen Petter Stokkeland.

Populær selfievegg – spesielt når Henrik Ingebrigtsen er med på bildet.

Som i 2019 hadde Henrik Ingebrigtsen funnet veien til Bygdøymila for å heie, gi gode råd og stille opp på selfies. Interessen fra både foreldre og barn levnet liten tvil om at vedens hyggeligste Europamester er en meget populær mann.

2087 – Jørgen Horn Hansen fullfører 3 KM med en solid sluttspurt.

Sluttspurt fra Susanna Ramstad Spæren og Josefine April Langstrømfeld.

2 karer i god stil på sin Minimil.