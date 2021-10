Nest best i Europa: Selv om årets løp gikk 51 sekunder saktere enn fjorårsrekorden, så er det tiden likevel den nest beste i Europa i år. (Foto: Per Inge Østmoen)



Det ble en forlenget banesesong for Karoline Bjerkeli Grøvdal i år med et utsatt hoved-NM i midten av september som avslutning. Deretter var det sesongpause, så Karoline er ikke kommet på langt nær så langt i oppkjøringen mot EM i terrengløp i år som hun var i Hytteplanmila i fjor, Sett på den bakgrunn og tatt i betraktning at forholdene ikke var like gode i år, så er årets resultat meget bra.



Skuffende?

Etter mange sterke tider de siste årene og Karoline Bjerkeli Grøvdals fenomenale 30.32 i fjor, så ble årets resultater litt skuffende for mange med 18 menn under 30 minutter i fjor og bare 6 i år. Fjorårets "Hytteplanmila rekordjakt" var et rent eliteløp med kun inviterte løpere. Løpet hadde da liten konkurranse om de beste deltakerne siden mange av høstens løp var avlyst og eller arrangert i enkle korona-utgaver. Det gjaldt også for løp i utlandet. Hytteplanmila var for mange av de beste løperne årets kanskje mest attraktive løp



I år var det tvert i mot dobbelt opp. Mange av vårens løp var utsatt til høsten pluss at de fleste høstløpene gikk som planlagt. Dermed konkurrerte de utsatte vårløpene, blant annet Sentrumsløpet, om de beste løperne. Tilbudene var mange: Hoved-NM på bane, NM halvmaraton, NM terrengløp kort løype, utsatt fra våren, og NM lang løype kom som perler på en snor fra midten av september fram mot Hytteplanmila. Ikke rart at flere av de aller beste løperne hadde konkurrert nok og fant det riktig å ta sesongpause før Hytteplanmila.



Vi er blitt ganske bortskjemte når man blir skuffet over at det bare var seks som løp under 30.00. Bare to ganger har flere løpt under 30.00 i Hytteplanmila, - i 2019 med 19, i 2020 med 18. Bare en gang har vinneren for kvinner løpt fortere enn i år og for menn kun fire ganger. Hadde forholdene vært like gode som i 2018 og 2019, så hadde antallet menn i år under 30.00 vært langt flere enn seks.



Motvind: Narve Gilje Nordås gjorde gjentatte forsøk på å få Isaac Tesfamichael til å dra litt i vindkastene etter 7,5 km. Isaac hadde imidlertid mer enn nok med å klare og henge på. (Foto: Kjell Vigestad)



Isaac Tesfamichael (28 år) hadde i fjor, etter fire år som flyktning i Norge, sitt gjennombrudd som løper med 28.38 i Stadionmila. Dette året har imidlertid vært preget av en alvorlig skade. I vår ble det oppdaget et tretthetsbrudd i leggen, og sesongdebuten kom først i Mosviksenderen Rundt 26. september. Deretter har det vært løp hver helg. I NM terrengløp kort løype for 14 dager siden ble Isaac nr. 7 i et tynt besatt NM i Bergen. I Frognerparken forrige søndag var det formstigning og det ble en hederlig 6. plass i NM lang løype. Og nå, seks dager etter, slo han både sølv- og bronsevinneren fra forrige ukes NM og tok 2. plassen bak Nordås.



Hvor mye betydde motvinden

I fjorårets Hytteplanmila Rekordjakt var det bare noen få utvalgte som fikk stille. Vi har plukket ut de som løp både i år og i fjor i den mest "stabile" aldersgruppa der man kan forvente at løperne holder omtrent samme nivå fra år til år og endte opp med sju menn og seks kvinner.



Menn fra 22-34 år som løp både Rekordmila 2020 og årets løp:

Hytteplanmila Årets Årets Løpet Løpet Fra 2020 2020 og 2021 løp løp i fjor i fjor til 2021 navn plass tid plass tid saktere i år Narve Gilje Nordås 1 28:55 4 28:28 27 sek. Isaac Tesfamichael 2 29:21 3 28:59 22 sek. Even Brøndbo Dahl 6 30:09 9 29:41 28 sek. Trond Ørjan Eide 11 30:41 8 29:26 75 sek. Mathias Moen 15 31:10 18 30:30 40 sek. Fredrik Sætran 21 31:24 19 30:43 41 sek. Knut Olav Øygard 59 32.59 26 32:13 46 sek. Gjennomsnittlig saktere i år: 36 sek.

For menn løp samtlige saktere i år enn i fjor. I gjennomsnitt var forskjellen på 36 sekunder.



Kvinner i klasse 23-34 år som løp både Rekordmila 2020 og årets løp:

Hytteplanmila Årets Årets Løpet Løpet Fra 2020 2020 og 2021 løp løp i fjor i fjor til 2021 navn plass tid plass tid +/- i 2021 Karoline Bjerkeli Grøvdal 1 31:23 1 30:32 + 51 sek. Kristine Eikrem Engeset 4 34:29 3 33:23 + 66 sek. Vienna Søyland Dahle 6 34:59 2 33:18 +101 sek. Astrid Brathaug Sørset 7 35:08 6 34:43 + 25 sek. Anne Årrestad 11 35:51 11 37:03 - 72 sek. Hanne Marthe Lie 15 36:57 9 36:10 + 47 sek. Gjennomsnittlig saktere i år: + 41 sek.



Antallet løpere i utvalget er altfor få til en sikker konklusjon. Ifølge regnestykket over har motvinden fra 6 til 9 km, som kom midt imot, tilsynelatende kostet mellom 35 sekunder og 40 sekunder for de beste, - om motvinden var eneste årsak. Men med et så lite utvalg vil formforskjeller fra 2020 til 2021 alene påvirke regnestykket i stor grad.



Fordi årets løp kom så tett på flere andre viktige løp i høst, vil det også være med på å påvirke både tidene i årets Hytteplanmil og ikke minst deltakelsen av gode løpere. Det er mange andre faktorer som påvirker løpsresultater som atmosfærisk trykk og luftfuktighet. Den nye asfalten, som nettopp var lagt mellom 6 og 8 km, bidro kanskje også litt. Den er av den av den nye og mer trafikksikre typen med ru overflate.



Hytteplanmila har år etter år hatt tilnærmet perfekte forhold med kaldt vær og nesten vindstille. Nesten utrolig i den perioden på året hvor høststormene og regnværet herjer. I år var været nesten for fint med 11 varme grader og solskinn, men med en kastevind som traff løpet "perfekt" etter at starten måtte utsettes med en halvtime. Både før og seinere på dagen var det tilnærmet vindstille.



Duell om 2. plassen: Årets komet på spinnesiden, 28 år gamle Mathilde Theisen, OSI (2816), hadde en hard duell med svensk-eritreiske Samrawit Mengsteab (3813) som endte med svensk seier med et sekunds margin. (Foto: Kjell Vigestad)



Få fullførende

3757 løpere var meldt på til årets løp. De fleste av dem ble påmeldt våren 2020. I tillegg ble det lagt ut 350 ekstra startplasser den 18. august som kjapt ble utsolgt. Siden er det solgt en god del startplasser som er overtatt av nye deltakere. På tross av påfyll av deltakere ble det likevel "bare" 2487 løpere som fullførte årets mil, dvs. 66 % av de påmeldte.



Det er langt mindre enn normalt og langt unna deltakerrekorden fra 2019 på 3218, men likevel langt høyere prosent enn for eksempel Sentrumsløpet og Bergen City Marathon hvor under 50 % av de som sto på startlista, kom og løp. Norge er på ingen måte helt i gang igjen etter at Covid-19-restriksjonene ble opphevd. Smittetallene er fortsatt høye.



Arrangøren hadde bestilt og fått levert 3500 helt spesielle og svært flotte medaljer. Nå sitter de igjen med 1000 medaljer som er altfor flotte til å kastes, men de må nok det siden de er merket Hytteplanmila 2021.....





Medaljen: En helt spesiell premie formet som et smykkeskrin, og er vel egentlig nettopp det, samtidig som det er en tung og stor medalje. (Foto: Per Inge Østmoen)



Røyse og Tyrifjorden i Hole kommune er sentrale i norgeshistorien i mange epoker. Her har arrangøren tatt en bit av historien og pakket den inn i medaljen. De første kilometerne av løpet går langs Jørgen Moes vei som passerer forbi eventyrsamlerens hjemsted. Et kort eventyr er preget på innsiden av medaljen sammen med et lite smykke som er festet med en magnet.



På de fleste medaljene var det et "sølvsmykke" med løpstraséen preget på. Det har et hull og kan brukes som halssmykke og bæres til man når målet man setter seg for neste års løp. 100 av deltakerne fikk et gullfarget smykke istedenfor sølv. De kunne hente en ekstrapremie etter løpet mens det ble servert boller og kaffe.



Boller og kos i sola: Familien Kjemhus fra Nesøya feiret gode resultater i sola. Isla vant klasse 13 år mens Lewis hadde gleden av å slå pappa Olav Kjemhus med over ett minutt. (Foto: Kjell Vigestad)





