Med kaldt og klart vær og gode forhold for raske løp ble det pers på hele 92 løpere, ifølge arrangørens opplysninger. Perseløpet hadde denne gang lange distanser på programmet med hel- og halvmaraton.

Og det gikk også fort unna med de aller raskeste: Luke Campbell vant helmaraton og kom seg akkurat under 2:30 mens Martin Kjäll-Ohlsson var bestemann på halvmaraton på 01:14:16.

Blant kvinnene så var det Ingrid Lunde Steen og Barbro Lindkvam som var de raskeste på de to distansene.

10 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 463 Martin Kjäll-Ohlsson Sportsklubben Vidar M40-44 1:14:16 2 346 Alexander Stavik Elnesvågen og O. IL Friidrett M35-39 1:14:29 3 469 Henrik Fleisje SLATTUM M40-44 1:14:41 4 365 Kjell Botten Gjerpen IF Allianse - Friidrett / Skagerrak SSK M50-54 1:15:22 5 348 Kristoffer Homdrom Fredriksen OSLO M35-39 1:16:58 6 357 Martin Granild Ntnui / IK Hind M20-34 1:17:13 7 356 Erik Folkeson Bærumsvømmerne M40-44 1:17:14 8 362 Gaute Espevalen BI Sykkel M20-34 1:18:12 9 367 Arne Olav Sunde Oslofjord triatlon M55-59 1:18:51 10 354 Reidar Bohlin Borgersen Geithus IL M40-44 1:18:57



Ingrid Lunde Steen.

Resultat kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 343 Ingrid Lunde Steen TRONDHEIM K35-39 1:20:55 2 347 Kristin Waaktaar Opland Flatås IL K35-39 1:23:50 3 358 Trude Melbye Royal Sportsklubb K40-44 1:28:40 1 468 Marthe Kristine Hafsahl KARSET INGEBERG K35-39 1:32:30 2 466 Rita Steinsvik Romerike Ultraløperklubb K45-49 1:33:59 3 450 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett K50-54 1:36:28 4 451 Renate Bugge Namdal løpeklubb K35-39 1:38:57

Her er Arne Olav Sunde i front for denne gruppen som jakter på en god halvmaratontid under 1:25.



Barbro Lindkvam blir beste kvinne på maraton.

Resultat kvinner maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 461 Barbro Lindkvam Romerike Ultraløperklubb K35-39 3:08:08 2 406 Mona Grindberg Verdal Friidrettsklubb / Mona Grindberg K45-49 3:11:23 3 385 Karen Marie Løwe Lange RYKKINN K45-49 3:33:49 4 376 Ingunn Monsen Sportsklubben Vidar / SK Vidar K55-59 3:45:03 5 418 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar K60-64 3:56:17 6 456 Lene Dahl HVITTINGFOSS K45-49 4:00:25 7 407 Karina Lie HVITTINGFOSS K20-34 4:00:26 8 372 Anne Melkild Byåsen Veteran K60-64 4:00:47 9 415 Lauren Jensen OSLO K35-39 4:21:16



Liv B. Jegteberg Lystad



Her er Mona Grindberg i front.

Dorte Foss og Rita Steinsvik.

Luke Campbell kommer seg så vidt under 2:30, og han blir beste mann på maraton.

15 beste menn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 326 Luke Campbell TRONDHEIM M40-44 2:29:59 2 280 Gaute Byberg RANDABERG M20-34 2:31:27 3 273 Njål Tyssing Velledalen IL - Friidrett / PwC BIL M35-39 2:34:32 4 316 Lars-Olav Vidvei HOKKSUND M20-34 2:39:04 5 272 Jakob Meløy NTNUI / OSI M20-34 2:40:59 6 339 Martin Digranes Nhhi Triathlon / Bettong Boys M20-34 2:44:49 7 287 Roar Bakken Stovner Romerike Ultraløperklubb M20-34 2:46:42 8 329 Ole Kristian Sørland Skiforeningen BIL M50-54 2:46:49 9 261 Joakim Bjørklund BREKSTAD M20-34 2:47:20 10 262 Even Ramsvik OSLO M35-39 2:47:41 11 290 Magnar Wium Idd Sportsklubb M35-39 2:47:45 12 257 Simon Hugo Haugen Skagerrak Sportsklubb / Team Sykkelbjørn M45-49 2:47:53 13 301 Robert Steen OSLO M40-44 2:48:51 14 335 Bjarte Holmgard Trondheim & Omegn Sportsklubb M35-39 2:49:47 15 306 Knut-Harald Flesvik Feiring IL M40-44 2:50:03



Starten for dem som ønsker å løpe fortest.

Kristin Waaktaar Opland (347) løp en god halvmaraton.



Marthe Kristine Hafsahl Karset.



Her kommer Kristoffer Homdrom Fredriksen foran Anders Storhaug Heen og Joakim Bjørklund.

Bernt Bergheim.