Amsterdam Marathon hadde som vanlig et meget godt elitefelt, og kvinneklassen ble vunnet av kenyanske Angela Tanui på 2.17.57. Det var både løyperekord og den raskeste tida noen gang oppnådd på nederlandsk jord.

Det samme var tilfelle i herreklassen der etiopiske Tamirat Tola vant på 2.03.38. Det innlagte nederlandske mesterskapet ble vunnet av Ruth van der Meijden på 2.29.55 og Kahlid Choukoud på 2.10.25.

Det var også med en stor norsk kontingent løpere i Amsterdam. Akkurat hvor mange vet vi ikke da listene ikke er søkbare på nasjon. Maren Lie som tok bronsen under NM halvmaraton i Oslo tidligere i høst, satte nå pers på maraton med 2.44.29. Fra før hadde Maren Lie 2.52.10 som beste maratontid, satt i den kuperte løypa i Kongsvinger Skogsmaraton. Maria Sagnes Wågan er eneste norske løper som med sine 2.35.34 har løpt fortere på maratondistansen hittil i år enn det Maren Lie nå gjorde.





Maren Lie løp halvmaraton på 1.17.24 under NM i Oslo. Nå klarte hun den doble distansen på 2.44.29. (Foto: Bjørn Johannessen)



Ludvik Benco var først i mål av de norske herrene med 2.26.55. Seks norske løp under 2.40 og hele 37 under 3 timer. Benco løp i fjor høst Perseløpet Maraton på 2.39.15, så han har hatt en finfin framgang. Jan Kildahl ble med sine 2.51.04 nummer ti i 50-årsklassen.





Vi ser Ludvik Benco helt til høyre under Perseløpet Maraton i fjor høst. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kvinner maraton 1 Angela Tanui Kenya Vsen 02:17:57 02:17:57 2 Maureen Chepkemoi Kenya Vsen 02:20:18 02:20:16 3 Haven Hailu Etiopia Vsen 02:20:19 02:20:18 4 Gebiyanesh Ayele Etiopia Vsen 02:21:22 02:21:22 5 Worknesh Alemu Etiopia Vsen 02:26:54 02:26:53 6 Ruth van der Meijden Nederland V35 02:29:55 02:29:55 7 Bo Ummels Nederland Vsen 02:31:51 02:31:51 8 Astrid Verhoeven Belgia Vsen 02:34:30 02:34:28 9 Shasho Insermu Etiopia Vsen 02:35:09 02:35:09 10 Elisabetta Iavarone Geneva Vsen 02:39:24 02:39:16 Norske med bruttotid under 5.00 16 Maren Lie Løken Vsen 02:44:52 02:44:29 201 Hanne Skar Oslo V40 03:43:44 03:38:48 282 Christine Marcussen Oslo Vsen 03:53:08 03:39:34 313 Åshild Ludvigsen OSLO V35 03:55:43 03:43:35 691 Torunn Nost Jakobsli V45 04:23:52 04:07:08 1010 Anne Holstad Ulsteinvik V50 04:52:57 04:34:41 Menn maraton 1 Tamirat Tola Etiopia Msen 02:03:39 02:03:38 2 Bernard Koech Kenya Msen 02:04:09 02:04:08 3 Leul Gebresilase Etiopia Msen 02:04:12 02:04:12 4 Jonathan Korir Kenya Msen 02:04:32 02:04:32 5 Hiskel Tewelde Eritrea M35 02:04:35 02:04:34 6 Moses Kibet Kenya Msen 02:05:20 02:05:19 7 Afewerki Berhane Eritrea Msen 02:05:22 02:05:22 8 Kenneth Keter Kenya Msen 02:06:05 02:06:03 9 Bernard Kipyego Kenya M35 02:06:32 02:06:32 10 Merhawi Kesete Eritrea M35 02:06:36 02:06:35 Norske med bruttotid under 3.30 47 Ludvik Benco SKEDSMOKORSET Msen 02:26:59 02:26:55 71 Mattis Haug Sørumsand Msen 02:31:58 02:31:54 101 Jan Gunnar Lutcherath Randaberg M40 02:37:34 02:37:30 104 Aleksander Jæger Oslo Msen 02:38:08 02:38:03 106 Reis Avdimetaj Oslo Msen 02:38:23 02:38:02 118 Fredrik Lorentzen Oslo Msen 02:39:52 02:39:44 189 Herman Christensen Drammen Msen 02:45:50 02:45:28 192 Mathias Hamre Østvik MO I RANA M35 02:46:14 02:45:47 254 Daniel Berg Drammen Msen 02:50:19 02:49:51 258 Mats Høyset Oslo M45 02:50:39 02:50:16 268 Jan Kildahl Asker M50 02:51:11 02:51:04 283 Bjørn Petter Grini Oslo M35 02:52:00 02:51:38 289 Eirik Kvarv Øystese M40 02:52:23 02:51:44 305 Pal Prydz Oslo Msen 02:52:53 02:52:24 308 Terje Bekkesletten Øystese M40 02:52:57 02:52:18 320 Oskar Andreassen Hafrsfjord Msen 02:53:30 02:52:59 346 Olav Vogt Engeland Oslo Msen 02:54:45 02:53:40 347 Sondre Eriksen Oslo Msen 02:54:50 02:54:23 364 Henrik Hogsnes Asker M45 02:55:35 02:55:27 373 John Nicolaysen Stavanger M50 02:55:56 02:55:31 378 Christoffer Bugge Oslo Msen 02:56:12 02:55:32 425 Leif Ole Håvardsrud OSLO Msen 02:57:45 02:57:18 428 Frode Hesjedal Kristiansand M50 02:57:48 02:57:25 437 Baard Henningsen OSLO M50 02:57:57 02:57:11 452 Frode Nybakken Lillehammer M40 02:58:12 02:57:25 481 Magnus Øren Oslo Msen 02:58:38 02:58:10 493 Magnus Lysgård Stavanger Msen 02:58:53 02:58:28 497 Ronny Feet Hagan M45 02:59:02 02:58:11 514 Sverre Rotevatn Lillehammer M40 02:59:29 02:58:43 515 Eirik Wahlstrøm Stabekk Msen 02:59:29 02:59:00 516 Joshua Müller Weilbach Msen 02:59:31 02:58:31 521 Kristian Soerli Oslo M40 02:59:34 02:59:04 526 Håvard Sannes Marthinsen oslo M35 02:59:36 02:59:05 532 Jørgen Dahl Olsen Søgne Msen 02:59:39 02:58:55 539 Eirik Fossen Drammen Msen 02:59:47 02:59:13 554 Kristian Andresen Oslo Msen 03:00:07 02:59:17 582 Arne Tønnessen STAVANGER M50 03:01:27 03:01:02 588 Magnus Lindland Sletten Bergen Msen 03:01:37 03:00:45 592 Morten Rasmussen Trondheim Msen 03:01:46 02:59:43 642 Simen Aasgaard Øien Kolbotn Msen 03:04:40 03:03:55 656 Trond Sannes Marthinsen oslo M40 03:05:26 03:04:29 673 Rune Boge Randaberg M45 03:06:39 03:05:56 678 Jørn Henry Christiansen Oslo M40 03:06:59 03:03:34 687 Magnus Hisdal Norheimsund M45 03:07:31 03:05:49 705 Frederik Klaveness oslo Msen 03:08:09 03:07:28 745 Gabriel Årdal London Msen 03:09:33 03:08:42 755 Fredrik Strømme Oslo Msen 03:09:46 03:08:56 813 Anders Bråten Lilleberg Oslo Msen 03:11:44 03:11:21 844 Svein Lier Oslo Msen 03:12:51 03:11:54 851 Rune Romnes BØ I TELEMARK M50 03:13:22 03:12:59 876 Fredrik Fosseli Kristiansand Msen 03:14:25 03:13:32 882 Trond Wold Stavanger M40 03:14:35 03:12:11 884 Brian Weir OSLO M35 03:14:38 03:13:35 902 Vegard Kvamme SOLBERGELVA M45 03:15:14 03:13:18 966 Vegard Nerhus Eiksmarka M40 03:17:42 03:16:50 985 Per-Christian Marthinsen Oslo M40 03:18:27 03:14:37 994 Per Kristian Lie Løwe Blommenholm M45 03:18:46 03:14:39 996 Kristian Lorentzen Bønes Msen 03:18:50 03:16:56 1012 Sturla Enge Hovdal Sande M50 03:19:14 03:15:43 1057 Fredrik Johan Bakker Lier M40 03:20:18 03:18:20 1179 Ivar Bratberg Oslo M50 03:23:50 03:18:56 1188 Odd Kjetil Stræte Stavanger M50 03:23:57 03:21:22 1227 Preben Brynemo Oslo M40 03:25:13 03:21:18 1234 Sigurd Øfsti Vestby M35 03:25:23 03:19:54 1243 Ståle Tømmerås Trondheim M50 03:25:40 03:22:09 1258 Thomas Moen Mjøndalen M45 03:26:04 03:24:05 1261 Anders Wold Randaberg M40 03:26:07 03:23:44 1294 Frode Måkestad NORHEIMSUND M40 03:26:46 03:25:03 1396 Christian W. Granberg Oslo M35 03:29:29 03:28:43



Det var fine løpsforhold både gjennom Vondel-parken og ellers under Amsterdam Marathon. (Foto: arrangøren)



Sterk halvmaraton av unge Adele Norheim Henriksen

På halvmaraton er det ikke invitert eliteløpere i Amsterdam, men en andreplass i et så stort løp lar seg likevel høre. Tida til Adele Norheim Henriksen var også god. 1.14.30 var bare 12 sekunder bak persen, som også er identisk med hennes egen norske juniorrekord.

Thomas Winnem fra Narvik ble beste norske mann på halvmaraton med 1.20.18. Vi har funnet 15 norske menn under 1.40 og 7 norske kvinner under 1.50. I alt fullførte det 6608 løpere på maraton og 10 305 på halvmaraton.





Adele Henriksen har hatt en flott sesong på både bane- og gateløp. Nå ble det andreplass i halvmaratonløpet i Amsterdam. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)



Kvinner halvmaraton 1 Ineke van Koldam Utrecht Vrecr 01:13:28 01:13:25 2 Adele Norheim Henriksen Godvik Vrecr 01:14:30 01:14:24 3 Móczó Zsanett Luxembourg Vrecr 01:19:07 01:19:06 Norske med nettotid under 1.50 123 Marie Skei Baarlo Vrecr 01:43:33 01:39:22 154 Josefine Wærstad OSLO Vrecr 01:48:53 01:41:01 215 Amalie Saltvedt Haugesund Vrecr 01:50:24 01:43:20 218 Neva Linn Rustad Delft Vrecr 01:48:25 01:43:26 225 Solveig Skattkjaer Haugesund Vrecr 01:47:03 01:43:46 237 Britt-Hege Nicolaysen Stavanger Vrecr 01:49:49 01:44:09 Menn halvmaraton 1 Nicolas Daru Grenoble Mrecr 01:06:05 01:06:03 2 Hachem Migou Antwerpen Mrecr 01:06:25 01:06:25 3 Matthew Neill Haarlem Mrecr 01:06:44 01:06:43 Norske med nettotid under 1.40 66 Thomas Winnem Narvik Mrecr 01:21:26 01:20:18 97 Joar Hystad Bergen Mrecr 01:23:31 01:22:12 142 Daniel Mathisen Stavanger Mrecr 01:26:24 01:24:09 184 Pål Refvem Stavanger Mrecr 01:26:35 01:26:06 197 Ivan Miklyaev Narvik Mrecr 01:27:57 01:26:49 299 Terje Vatnamot-Johansen Hafrsfjord Mrecr 01:29:27 01:28:57 346 Erlend Antonsen BERGEN Mrecr 01:30:19 01:29:42 601 Stig Magne Loftheim Ålgård Mrecr 01:37:36 01:33:54 635 Stian Helgerud Hokksund Mrecr 01:36:46 01:34:17 716 Bendik Sørensen Narvik Mrecr 01:40:23 01:35:08 852 Petter Bristøl Søgne Mrecr 01:37:12 01:36:31 865 Espen Sunde Oslo Mrecr 01:38:36 01:36:39 1118 Tom Henrik Flaa Kristiansand Mrecr 01:42:38 01:38:50 1171 Mathias Gyllan Narvik Mrecr 01:44:31 01:39:17 1192 Magnus Kongestol Bad Homburg Mrecr 01:41:02 01:39:32



Amsterdam Marathon-traseen byr på mange severdigheter som f.eks. Rijksmuseum. (Foto: arrangøren)