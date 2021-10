Triatleten Solveig Natvig Løvseth holdt unna for en så sterk løper som Hanne Mjøen Maridal og vant på 17.18 i den kontrollmålte 5 km-løypa. Hanne tok en klar andreplass med 17.39, og ytterligere tre kvinner klarte ei tid under 20 minutter.

I herreklassen hadde Henning Offigstad best tid med 16.02. Bratsberg-løperen hadde 35 sekunder til gode på Nils Håkon Sjøhaug fra Byaasen Skiklub. Tre mann løp under 17 minutter og 11 under 18 minutter.

81 løpere fullførte det andre løpet i Vinterkarusellen som til sammen består av seks løp, fordelt med stort sett ett løp i måneden gjennom vinterhalvåret.



61 av deltakerne det andre løpet var menn og 20 kvinner. Det første løpet gikk 21. september, da med både 5 og 10 km på programmet. Da var det 93 som løp 10 km (Nidarø Rundt) og 25 som fullførte 5 kilometeren.



Resultat Trøndersk Vinterkarusell 2. løp



