Løpet hadde fellesstart med 71 deltakere

Johannes Teigland, IL Gular vant 5 km på tiden 14.58 og slo den gamle rekorden for menn med nesten 1 minutt. Ine Bakken, Oslo, slo også til på sin 5 km og knuste den gamle rekorden med over minuttet. De har før i denne sesongen representert Gular, men Ine Bakken er nå tilbake i Oslo etter studier i Bergen. På 10 km var det også et par som vant distansen. Johannes Løkkeborg Alnes, Ålesund vant på tiden 33.15. Beste kvinne blei Ingrid Alnes med tiden 43.10.

71 løpere fullførte 5 eller 10 km. Dette var det første ordinære løpet i karusellen med felles start siden desember 2020. Neste løp går lørdag 11. desember.

Se flere bilder her

RESULTATER 5 KM MENN



Dagens vinner på 10 km, Johannes Teigland med ny løyperekord på 14.58



Lasse Aleksander Finstad tar andreplassen på tiden 15.34

RESULTATER 5 KM KVINNER





Årets norgesmester i terrengløp kort løype og vinner av Sentrumsløpet satte ny løyperekord i Ålesund på tiden 16.58.



Birgitte Kvalsvik blei nummer to



Nummer tre på 5 km i kvinneklassen blei Marita Hagen Kvalsvik

RESULTATER 10 KM MENN



Vinneren Johannes Løkkeborg Alnes



Per Myren tok andreplassen på tiden 35.53

RESULTATER 10 KM KVINNER



Ingrid Alnes vinner 10 km for kvinner



Silje Kulen blir nummer to på tiden 43.18



May Evy Nesheim tar tredjeplassen på 43.54



Klubben som hadde flest deltakere var ​Velledalen IL



To vinnere på 10 km, Ingrid Alnes og Johannes Løkkeborg Alnes.