Verdensrekorden på halvmaraton for kvinner har nærmest vært i fritt fall de siste årene, senest i august i år satte etiopiske Yalemzerf Yehualaw rekorden til 1.03.44 i et løp i Nord-Irland.

(Oppdatering: World Athletics har nå informert om at rekorden til Yehualaw ikke kunne godkjennes på grunn av problemer med oppmålingen. Den gamle verdensrekorden som ble slått av Letesenbet Gidey var dermed 1:04:02, satt av kenyanske Ruth Chepngetich i Istanbul Halvmaraton i april i år.)

Men i dag ble verdensrekorden ytterligere senket da Letesenbet Gidey løp en knallsterk halvmaraton i Valencia, i et felt med mannlige harer. Hun løp der inn til tiden 1:02:52.

Det gikk også svært fort med mennene i Valencia, hele 7 mann løp under 59 minutter, 6 av dem fra Kenya. Vinner ble Able Kipchumba med tiden 58:07.

Løypen i Valencia er en meget raskt trase, i fjorårets utgave løp hele fire menn under verdensrekorden for halvmaraton, der kenyanske Kibiwott Kandie knuste verdensrekorden med et minutt, på tiden 57:32. Dagens vinnertid i Valencia var dermed bare halvminuttet etter verdensrekorden.

Sondre Nordstad Moen løp inn til en 11. plass på tiden 1:00:15. Dette er nest beste tid av en norsk utøver i år, etter Zerei Kbrom Mezngi som løp på 1:00:07 i København i september i år.

Sondre betegner resultatet sitt i Valencia som "en god dag på jobben" på sin Facebook-side. Tiden er bare 27 sekunder etter hans personlige bestetid på halvmaraton, 59,48, som også er norsk rekord, satt nettopp i Valencia i 2017.

Kristian Ulriksen løp inn på tiden 1:08:34. Målet hans var denne gang å komme under 1:08.

De beste kvinnene:

PLACE RACE NUMBER PLACE CAT. NAME OFFICIAL TIME REAL TIME AVERAGE CATEGORY 28 152 1 GIDEY, LETESENBET 01:02:51 01:02:51 2,59 W-SENIOR 36 151 1 YEHUALAW, YALEMZERF 01:03:51 01:03:51 3,02 W-UNDER23 43 154 2 CHEPKIRUI, SHEILA 01:04:53 01:04:53 3,05 W-SENIOR 51 157 3 JEPLETING, BRENDA 01:05:44 01:05:44 3,07 W-SENIOR 53 167 2 MULATE, BOSENA 01:06:00 01:06:00 3,08 W-UNDER23 56 159 3 HAFTU, NIGSTI 01:06:17 01:06:16 3,09 W-UNDER23 62 155 4 FEYSA, HAWI 01:07:25 01:07:24 3,12 W-UNDER23 75 161 4 LAHTI, SARAH 01:08:19 01:08:17 3,14 W-SENIOR 104 166 1 MCCORMACK, FIONNUALA 01:09:32 01:09:31 3,18 W35 125 170 5 RICHARDSSON, CAMILLA 01:10:51 01:10:51 3,21 W-SENIOR 143 174 2 EGGER, NICOLE 01:11:48 01:11:41 3,24 W35 153 162 3 TEJEDA, GLADYS 01:12:10 01:12:10 3,25 W35 161 189 6 LUGUEROS, NURIA 01:12:28 01:12:27 3,26 W-SENIOR 165 169 7 MITCHELL, EMMA 01:12:36 01:12:36 3,26 W-SENIOR 170 163 8 SÁNCHEZ, ÚRSULA 01:12:48 01:12:46 3,27 W-SENIOR 177 186 9 DE COCK, FLORENCE 01:12:55 01:12:54 3,27 W-SENIOR 194 176 10 LEDHEM, FADOUWA 01:13:28 01:13:27 3,29 W-SENIOR 203 175 11 DOS SANTOS, VALDILENE 01:13:41 01:13:39 3,3 W-SENIOR 213 178 12 VELEZ, MARIA I 01:13:56 01:13:54 3,3 W-SENIOR 224 183 13 WILKENS, LYSANNE 01:14:14 01:14:11 3,31 W-SENIOR 227 187 14 LUENGO CASELLES, LAURA 01:14:15 01:14:13 3,31 W-SENIOR

De beste mennene:

PLACE RACE NUMBER PLACE CAT. NAME OFFICIAL TIME REAL TIME AVERAGE CATEGORY 1 4 1 KIPCHUMBA, ABEL 00:58:07 00:58:07 2,45 M-SENIOR 2 1 1 KIPRUTO, RHONEX 00:58:09 00:58:09 2,45 M-UNDER23 3 8 2 MATEIKO, DANIEL 00:58:26 00:58:24 2,46 M-SENIOR 4 14 2 KIMUTAI, KENNEDY 00:58:28 00:58:27 2,46 M-UNDER23 5 2 3 KIPLIMO, PHILEMON 00:58:34 00:58:33 2,47 M-SENIOR 6 7 4 EDRIS, MUKTAR 00:58:40 00:58:40 2,47 M-SENIOR 7 60 5 KIMELI, MATHEW 00:58:43 00:58:42 2,47 M-SENIOR 8 3 3 KIPTUM, KELVIN 00:59:02 00:59:01 2,48 M-UNDER23 9 9 6 KWEMOI, RODGERS 00:59:16 00:59:15 2,49 M-SENIOR 10 6 7 KIPKOECH, FELIX 00:59:28 00:59:28 2,49 M-SENIOR 11 94 8 KOROS, COLLINS 01:00:06 01:00:05 2,51 M-SENIOR 12 19 9 PETROS, AMANAL 01:00:09 01:00:09 2,51 M-SENIOR 13 111 10 HASSAN, IBRAHIM 01:00:10 01:00:08 2,51 M-SENIOR 14 12 11 MOEN, SONDRE 01:00:15 01:00:14 2,51 M-SENIOR 15 10 12 GEAY, GABRIEL 01:00:16 01:00:16 2,51 M-SENIOR 16 71 4 MARU, EMMANUEL 01:00:16 01:00:16 2,51 M-UNDER23 17 13 13 MAYO, CARLOS 01:00:58 01:00:57 2,53 M-SENIOR 18 20 14 LARA, FRANK 01:01:00 01:00:58 2,53 M-SENIOR 19 24 15 BEN DAOUD, HAMID 01:01:05 01:01:05 2,54 M-SENIOR 20 33 16 BOUR, FÉLIX 01:01:32 01:01:32 2,55 M-SENIOR

Norske deltakere i Valencia Halvmaraton:

PLACE RACE NUMBER PLACE CAT. NAME OFFICIAL TIME REAL TIME AVERAGE CATEGORY CLUB 14 12 11 MOEN, SONDRE 01:00:15 01:00:14 2,51 M-SENIOR INDEPENDIENTE 77 445 11 ULRIKSEN, KRISTIAN 01:08:34 01:08:32 3,15 M35 IL ROS 158 711 78 BRONES ENGEN, SIGURD ARNE 01:12:21 01:12:15 3,26 M-SENIOR TMB 267 719 117 INGEBRIGTSEN, KRISTOFFER 01:15:50 01:15:41 3,36 M-SENIOR Sandnes IL 455 738 182 NAESS, OLE-ANDREAS ELVIK 01:20:06 01:19:55 3,48 M-SENIOR INDEPENDIENTE 1132 6045 71 ALLUM, LARS OLE 01:28:46 01:28:45 4,12 M50 INDEPENDIENTE 1207 11924 354 HOEST, HERMAN 01:29:33 01:29:33 4,15 M-SENIOR LYN SKI 1216 2570 268 NOKLEBY, SVERRE 01:29:40 01:28:19 4,15 M40 BFG BERGEN LOPEKLUBB 1226 6035 270 MYKLEBUST, OYSTEIN 01:29:45 01:29:36 4,15 M40 Equinor BIL Oslo 1322 6014 174 BORGE, HAKON 01:30:33 01:30:00 4,18 M45 INDEPENDIENTE 1899 7907 436 VALLAND, MARTIN 01:35:40 01:34:49 4,32 M40 INDEPENDIENTE 2878 6033 261 BOTTEN, THORSTEIN 01:41:41 01:39:04 4,49 M50 Beaufort Skiklubb 3505 7955 118 VALKOV, ANDREY 01:44:55 01:44:23 4,58 M55 INDEPENDIENTE 3681 965 10 DAHL, ALF B 01:45:47 01:45:20 5,01 M65 TROMSO LOPEKLUBB 4887 9244 506 HARBOE, HELGE RUNDHOVDE 01:52:12 01:52:07 5,19 M50 Jardar IL 5581 10904 948 OMMUNDSEN, LARS PETTER 01:55:58 01:55:05 5,3 M45 INDEPENDIENTE 6772 8638 1114 ÅDALEN, JOSTEIN 02:03:06 01:59:07 5,5 M45 SOON lop

Målpassering av herrevinner: Abel Kipchumba. (Foto: Arrangør)