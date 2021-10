Idyllisk parti av løypa mellom Jernbanemuseet og Domkirkeodden. (Foto: Stein Arne Negård)



Hamar Backyard Ultra 50M kunne knapt fått en bedre start enn da 44 av de 49 påmeldte stilte seg opp for å ta første runde fra Prestrudhallen i fullmåne, frisk morgenluft og noen få minusgrader klokken 8 lørdag morgen. Kondis.no var på plass for å sjekke stemningen på andre runde og slo følge på fjerde runde for å oppleve stemningen "innenfra" som helt klart skiller seg fra andre løp med tidsfokus fra start.



God stemning fra morgen av som holdt seg hele dagen i det finværet. Fra v.: Erik Syversen, Esther Innselset, Finn Ansgar Haneberg og Åste Narmo. (Foto: Stein Arne Negård)

Lange pauser eller spare krefter?

Her valgte de fleste «pratetempo» mens noen satte litt fart for å få bortimot like lang pause som den drøye 6,7 km sløyfa bortom Domkirkeodden tok for den enkelte. Hva som lønte deg i lengden ville vise seg utover dagen. For de som tok sikte på å holde det gående til siste slutt var det imidlertid lurt å spare på tørrkruttet. Det er nemlig tida på siste runde som bestemmer rekkefølgen i denne tålmodighet- og utholdenhetsprøven. En ting er lengden på pausene, men hvordan det er å bryte seg i gang igjen for 10. eller til og med 12. gang må nok bare erfares....



Hamar Backyard Ultra 50M hadde som alle løp i backyard-konseptet start hver time. Maksimal distanse hvis en holdt ut fra morgengry til etter mørkets frambrudd ble derfor drøye 80 km - nesten to maraton.....Med hele 40 % (!) av de startende med på siste runde, er det lov å sette et utropstegn ved innsatsen. Rangering for øvrig ble gjort etter antall runder gjennomført innenfor fristen på en time, og ved likhet på antall runder etter raskeste tid på siste gjennomførte runde.



Blant herrene var detl iten tvil om hvem som hadde mest å gi i finalrunde. Pål Onsrud ga gass på den innlagte spurtrunden midvegs, men koste seg ellers rundt i trivelig selskap med søster Linn Beate. Marius Karlsen kjørt de fleste rundene raskere, men var ikke i stand til å matche Påls sisterunden på stfriske 25:06.



Marius Karlsen i godt driv foran de øvrige på andrerunden. (Foto: Stein Arne Negård)



Pål Onsrud og Linn Beate Petersen Onsrud benyttet lørdagen som "familiedag" ved Mjøsa. (Foto: Sten Arne Negård)

Sterke kvinner

Det var fire garvede kvinner foran neste mann på siste runde. Rita Nordsveen holdt hele vegen høyeste fart, men da "gong-gongen" gikk i kl 19 meldte både Sofie Johansson, Esther Innselset og Deimante Razukiene seg på. Det var Sofie som hadde spart mest krefter med rolig løping gjennom hele dagen, og greide å ta siste stikk bare sekunder foran Rita mens både Esther og Deimante kunn avslutte før dagens 3 beste mannlige løper, Erik Syversen.



Rita Nordsveen koste seg skikkelig med startnummer på brystet igjen og holdt en større fart enn de andre kvinnene på de fleste rundene. (Foto: Rolf Bakken)



Sofie Johansson har vært ute en høstdag tidligere og visste å disponere kreftene og utnytte pausene. (Foto: Stein Arne Negård)





And the winners are: Sofie Johansson, Hedmarken Langspringere and Pål Osrud, Team Sportsmanden. (Arrangørfoto)



Hamarløperne på Facebook

Hamar Backyard Ultra 50M på Facebook

Kondis.no kommer med mange flere bilder fra helgas "hagepartyet" på Hamar vest mandag formiddag!

Resultater Hamar Backyard Ultra 50M: Kvinner: Plass Navn Klubb Runder Tid totalt 1 Sofie Johansson Hedmarkens Langspringere 12 runder 11:30:05.0 2 Rita Nordsveen Orion FIK 12 runder 11:30:29.0 3 Esther Innselset HAMAR 12 runder 11:31:15.0 4 Deimante Razukiene OSLO 12 runder 11:32:20.0 5 Marte Ihrstad HAMAR 12 runder 11:33:39.0 6 Marit Aamdal Romerike Ultraløperklubb 12 runder 11:37:39.0 7 Lene Rodvang RIDABU 12 runder 11:37:40.0 8 Kristin Vardebakken INGEBERG 12 runder 11:37:56.0 9 Siri Klevset Byneset IL 12 runder 11:43:15.0 10 Åste Narmo HAMAR 8 runder 7:35:47.4 11 Linn Beate Petersen Onsrud Team Sportsmanden 8 runder 7:39:50.2 12 Mette Østby Mette Østby 6 runder 5:39:43.1 13 Bente Langøigjelten Hamarløperne 5 runder 4:38:44.5 14 Elvira Aamdal Haraldsen SIL 5 runder 4:41:53.2 15 Line Fjæstad Ottestad Sykkel 5 runder 4:43:25.8 16 Heidi Syverstad HAMAR 4 runder 3:44:25.4 Menn: 1 Pål Onsrud Team Sportsmanden 12 runder 11:25:08.0 2 Marius Karlsen HAMAR 12 runder 11:29:36.0 3 Erik Syversen Hamar 12 runder 11:32:54.0 4 Simen Smidesang Fåberg 12 runder 11:33:38.0 5 Rune Otterstad HAMAR 12 runder 11:34:21.0 6 Felix Schliecker Bjønnsroa Beer and Running Club 12 runder 11:39:09.0 7 Geir Vestby HAMAR 12 runder 11:42:13.0 8 Nils Klevset Byneset il 12 runder 11:43:14.0 8 Kristian Træland HAMAR 12 runder 11:43:14.0 10 Ole Jørgen Holck HAMAR 10 runder 9:43:25.4 11 Kristian Hoel KLP 9 runder 8:36:41.7 12 Knut Holen LØTEN 9 runder 8:43:18.5 13 Jon Marius Ophus Nybygda IL 8 runder 7:33:37.5 14 Finn Ansgar Haneberg Norsk Tipping 8 runder 7:38:13.7 15 Erlend Laukvik Sykehuset Innlandet 8 runder 7:39:05.2 16 Håkon Amb Team Fønix 7 runder 6:35:36.0 17 Jo Reistad FURNES 7 runder 6:42:11.9 18 Ole Christian Bang HAMAR 7 runder 6:42:16.5 19 Kennet Gjerde BRUMUNDDAL 7 runder 6:44:30.0 20 Frode Moen HAMAR 7 runder 6:46:17.0 21 Kristian Waalen Spiridon Lll/Trb Ultra 7 runder 6:48:02.4 22 Thomas Pedersen Veldre Friidrett 6 runder 5:29:05.8 23 Ronny Bohrmann Team Innit 6 runder 5:40:49.8 24 Hallvard Holen FIK Orion 6 runder 5:44:04.3 25 Arne Martinus Lindstad Romerike Ultraløperklubb 5 runder 4:34:37.3 26 Snorre Nicolai Brekke RIDABU 5 runder 4:38:14.0 27 Trond Fjæstad OTTESTAD 4 runder 3:39:40.2 28 Terje Fjæstad RIDABU 3 runder 2:41:19.0



