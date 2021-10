Lørdag 23. oktober ble Fredrikstad Maraton arrangert for 21. gang. Det var sol, blå himmel, opp mot 10 grader, lite vind, tørre grusveier og generelt så bra en høsttdag kan være.



Totalt var det 84 som benyttet denne flotte høstdagen til å fullføre et maratonløp i Fredrikstad.



Starten har gått for Fredrikstad Maraton. Det var denne gangen totalt 84 fullførende deltakere. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Flott høstdag i Fredrikstad

Løypa består av en fin og variert, men ikke spesielt lett, runde på 14 km som løpes tre ganger. De resterende 195 meter løpes først, slik at kilometerpasseringene på alle de tre rundene er på samme sted. Første halvdel av løypa går på asfalt, mens resten går på grus og skogsveier i Fredrikstadmarka. Start og mål er ved klubbhuset til arrangør Fredrikstad IF som ligger rett ved inngangen til marka.





Det var en flott høstdag da Fredrikstad Maraton ble arrangert for 21. gang. Her ser vi Jostein Lundgaard på vei gjennom skogen. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Lise Lavoll Borgen-Johansen vant kvinneklassen

Raskest av de 11 kvinnene som fullførte var Lise Lavoll Borgen-Johansen med 3.12.06. Nærmest henne var Ingrid Lie på 3.18.19 og Anette Ødegård på 3.33.01.





Lise Lavoll Borgen-Johansen vant kvinneklassen med 3.12.06. (Foto: Rolf B. Gundersen)





På 3. plass i kvinneklassen kom Anette Ødegård. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Fairuz Syed Ahmad løp på 3:48:09 og satte i Fredrikstad Maraton ny personlig rekord på maraton med hele 23 minutter. Mer om henne kan du lese i dette intervjuet som ble gjort tidligere i år. (Foto: Rolf B. Gundersen)



John Christian Deighan vant herreklassen

Herreklassen, som hadde 73 fullførende deltakere totalt, ble vunnet av John Christian Deighan på 2.45.20. Ikke langt bak, på andreplass, kom Ruben Marco Arroyo på 2.46.30, mens tredjeplassen gikk til Ken-Robert Jakobosen på 2.53.22.





John Christian Deighan (til venstre) vant herreklassen i Fredrikstad Maraton på 2.45.20, mens Ken-Robert Jakobosen (til høyre) kom inn på 3. plass med 2.53.22. (Foto: Rolf B. Gundersen)





2. plassen i herreklassen gikk til Ruben Marco Arroyo på 2.46.30. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Deltok for 20. gang

Nevnes må også Sjur Tømte som løp Fredrikstad Maraton for 20. gang. Han har løpt disse i 20 år på rad. Og siden løpet ble arrangert for 21. gang i år, er det altså kun i det aller første arrangementsåret, 2001, han ikke har deltatt. Sjur Tømte løp for øvrig i år på 3.41.23 og vant aldersklassen 60-64 år.





Sjur Tømte med synlig bevis på at han har løpt Fredrikstad Maraton 20 ganger. (Foto: Lars Hox)



Deltakerutvikling for Fredrikstad Maraton

År Fullførende deltakere 2021 84 2020 94 2019 77 2018 68 2017 81 2016 88 2015 108 2014 108 2013 101 2012 88 2011 87 2010 84 2009 77 2008 84 2007 72 2006 85 2005 58 2004 96 2003 68 2002 73 2001 17



Kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Lise Lavoll Borgen-Johansen Robust Coaching K23-34 03:12:06 2 Ingrid Lid BFG Bergen Løpeklubb / Romerike Ultraløperklubb K23-34 03:18:19 3 Anette Ødegård Team Johansen K35-39 03:33:01 4 Maria Jones OSLO K23-34 03:44:40 5 Fairuz Syed Ahmad Fredrikstad IF K35-39 03:48:09 6 Marit Tørstad Rye Sp.Kl. K50-54 03:50:07 7 Wendy Fjellstad Ås IL K50-54 03:51:57 8 Sarah Thomassen LOVUND K23-34 03:57:53 9 Line Andersen MANSTAD K23-34 04:05:04 10 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar K60-64 04:08:18 11 Maria Schaeffer SARPSBORG K40-44 04:09:18



Menn totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 John Christian Deighan Advokatfirmaet Haavind B.I.L./Frogner Runners M35-39 02:45:20 2 Ruben Marco Arroyo Fredrikstad IF M40-44 02:46:30 3 Ken-Robert Jakobsen BUL M40-44 02:53:22 4 Mats Borgen-Johansen Robust Coaching M35-39 02:54:24 5 Mats Pettersen Orkla BIL M50-54 02:57:48 6 Tore Erstad Ice M45-49 03:06:06 7 Robert Bue Marnardal IL M23-34 03:07:17 8 Mats Emil Sand Galterud IF M23-34 03:07:48 9 Jon Ribe Rrll Ø M45-49 03:08:26 10 Stian Østvoll Ingvaldsen Erichsen & Horgen M35-39 03:10:12 11 Audun Jakobsen OSLO M23-34 03:12:14 12 Erling Marthinsen Team Øverskauen M55-59 03:19:15 13 Kenneth Thunshelle Wiig Soonløp M35-39 03:19:27 14 Geir Ole Guthu GAMLE FREDRIKSTAD M35-39 03:20:38 15 Kim Aarli Larsen Skeid M55-59 03:21:41 16 Vincent Bailly OSLO M23-34 03:23:00 17 Fred Morgan Larsen Fredrikstad IF M50-54 03:23:20 18 Christian Hildenes Heia IL / Team Awesome M23-34 03:26:13 19 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL M55-59 03:26:42 20 Nobert Kedziora M35-39 03:27:52 21 Jo Inge Fjellstad Ås IL M50-54 03:28:06 22 Tore August Kro Liker Lysløypa på Begby M45-49 03:32:37 23 Kristoffer Bruland Greåker IF M18-19 03:33:53 24 Christian Bro Matland FREDRIKSTAD M40-44 03:36:41 25 Tor Ole Odden NITTEDAL M23-34 03:37:36 26 Lars Hox Fredrikstad IF M45-49 03:38:10 27 Rune Thorbjørnsen Oslo Kommune BIL M50-54 03:40:43 28 Sjur Tømte Fredrikstad IF M60-64 03:41:23 29 Nicholas Currie OSLO M35-39 03:42:27 30 Ken Aoki KØBENHAVN S M50-54 03:44:11 31 Frank Skaftun SARPSBORG M55-59 03:45:49 32 Paul Johan Undheim Molde og Omegn IF / Arkeoplan M50-54 03:46:03 33 Inge Schøyen Kløfta IL M50-54 03:46:27 34 Ole-Kristen Jacobsen OSLO M23-34 03:47:12 35 Sturla Solheim BH M45-49 03:47:36 36 Tore Mortensen Romerike Ultraløperklubb M45-49 03:47:47 37 Lars Møller Romerike Ultraløperklubb / Lars Møller M45-49 03:47:48 38 Stig Solum PORSGRUNN M50-54 03:49:50 39 Vidar Bratsberg MANSTAD M45-49 03:51:23 40 Ole Christian Lier Fredrikstad IF M55-59 03:51:38 41 Rino Rådahl Fredrikstad IF / Rino Rådahl M55-59 03:52:02 42 Morgan Adolfsen Rye Sp.Kl. M50-54 03:52:41 43 Kristoffer Lavik Moss CK M35-39 03:52:44 44 Zdenek Zikan Oslo Hash House Harriers M35-39 03:53:43 45 Esben Rohit Hellebø Kyrkjebø IL M40-44 03:54:15 46 Alexander Aanby Confesor GRIMSTAD M20-22 03:54:26 47 Hans Schwencke Kamp/Vestheim IF M60-64 03:56:52 48 Kenneth Njøten HALDEN M45-49 03:59:16 49 Eivind Nordahl Runners High M45-49 03:59:21 50 Jostein Lundgaard Nammo Raufoss BIL M55-59 03:59:49 51 Roy Tuft Løpetrening M55-59 04:02:31 52 Joel Kumlin BANDHAGEN M23-34 04:03:58 53 Terje R Svensson Fredrikstad IF M60-64 04:09:59 54 Pål Lampert Romerike Runners Team M55-59 04:14:29 55 Petter Skadsheim OSLO M23-34 04:16:18 56 Gaute Edøy Martinsen Rye Sp.Kl. / Kondis Oslo M50-54 04:18:07 57 Åge Jensen Romerike Runners Team M60-64 04:18:51 58 Per Nielsen GAMLE FREDRIKSTAD M45-49 04:21:13 59 Runar Lajord Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett M23-34 04:21:59 60 Ole Guttulsrød Rygge IL M65-69 04:34:42 61 Scott Steidel ASKER M23-34 04:35:24 62 Vidar Blåfjelldal Reinsjødalen Skli og Ingen Skalle M65-69 04:35:35 63 Arun Gopalakrishnan Runner's High M40-44 04:36:01 64 Magne Kjøniksen Magne Kjøniksen / Hafslund E-Co M50-54 04:36:43 65 Rune Fossheim Kondis M65-69 04:42:20 66 Sigurd Eide Bubbledeck Norway B.I.L M50-54 04:49:33 67 Erlend Leganger TOMTER M55-59 04:54:58 68 Henrik Aasbø Rindal IL M60-64 04:57:01 69 Runar Thorstensen Romerike Ultraløperklubb M45-49 04:57:02 70 Jon Weydahl Drøbak Maratonklubb M60-64 05:01:53 71 Anders Tronstad MOSS M50-54 05:07:28 72 Tom Erik Brekke Berggård Amundsen & Co AS M40-44 05:08:02 73 Joakim Valderhaug DRØBAK M23-34 05:39:38