Fredag kveld ble finalen i Harry Lagerts nattcup arrangert i Lillomarka i Oslo. Denne kvelden var det lange løyper med jaktstart i alle klasser basert på de 5 innledende løpene. Løypelegger Einar Jensen hadde laget noen spennende og utfordrende løyper med en rekke veivalgsmuligheter. Her var det viktig å holde konsentrasjonen helt til mål.

I Legendar-klassen med en løype på 14,8 km som møtte løperne og de fikk et gigalangstrekk allerede til 2. post, som gikk på tvers av nesten hele Lillomarka. Etter hvert var det to løpere, som skaffet seg et forsprang på resten av feltet. Sander Arntzen, NTNUI og Simen Aamodt, Nydalen var sammen i tet fra 2. post og etter hvert løp Arntzen ifra og ledet alene på 7. post. Derfra og inn økte han ledelsen jevnt og trutt og løp i mål på tiden 2:13:37 timer. Han var tilslutt 6,43 min foran Simen Aamodt i mål. Torkil Eide Solstad, Nydalen ble nr 3, 19,45 min bak Sander Arntzen.

I Kari-klassen hadde fjorårets vinner Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU en solid ledelse ut på jaktstarten. Hun leverte god og sikker orientering på sin 10,2 km lange ferd gjennom Lillomarka og var tilslutt i mål med tiden 1:44:04. Det tok 35 min før de to neste løperne var i mål, men her skilte det kun 10 sek mellom ungjentene: Ingeborg Roll Mosland, Oppsal på 2. plass og Ida Marie Flågen, Heming på 3. plass.

Ola-klassen, løp samme 10,2 km løype, som Kari. Her var det Nydalens junior Teodor Mo Hjelseth, som gikk ut først og leverte et veldig bra løp fra start og var ensom i teten. Det så ut til at skulle løpe inn til en komfortabel seier, men helt mot slutten var det strekket til nest siste post som skulle bli avgjørende. Her var det flere mulige veivalg: en kunne velge å løpe rett på eller ta en høyresving, begge i et område med mange stier og tråkk eller en kunne ta en noe lengre venstre variant rundt via en vei/lysløype. Teodor Mo Hjelseth valgte rett på varianten, mens gruppen som jaget bak valgt å løpe rundt via lysløypen. Da Teodor mistet kontrollen og bommet passert et felt på 7 løpere. Raskest inn mot mål var 15 åringen Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets, som vant med tiden 1:31:55 timer. Han ble dermed en av tidenes yngste vinner av Ola-klassen i Harry lagerts Nattcup, kun Kasper Fosser har vunnet denne klassen som 15 åring. På de neste plassene fulgte Dag Aalvik og Lars-Christian Unger, begge fra Nydalen.

I Lokal-klassen, som løp 6,0 km i finalen, var det 3 veteranløpere fra Nydalen som dro tilnærmet samlet ut fra start. Disse tre: Jan Tore Henriksen, Torstein Hole og Even Angell-Petersen løp sammen det meste av løypen. De prøvde alle å komme seg løs fra feltet underveis, men lykkes ikke. Også her var det strekket til nest siste post, som var det samme som i Ola-klassen, som skulle bli avgjørende. Her valgt de hver sin variant og det var Jan Tore Henriksen som valgte lysløypa, dermed kom han først til mål på tiden 58,00 min. På neste plass fulgte Torstein Hole 11 sek bak, mens Even Angell-Petersen ble nr 3 2,14 min bak.

Harry Lagerts Nattcup

Resultater

Legendar, 14 800 m:

1) Sander Arntzen, NTNUI, 2.13.37,

2) Simen Aamodt, Nydalens SK, 2.20.20,

3) Torkil Eide Solstad, Nydalens SK, 2.33.22,

4) Steinar Kollerud, Lillomarka OL, 2.35.53,

5) Ove Baardsgaard, Nydalens SK, 3.00.30,

6) Mikael Olausson, Oslostudentenes IK, 3.00.48.

Kari, 10 200 m:

1) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 1.44.04,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 2.19.05,

3) Ida Marie Flågen, Heming Orientering, 2.19.15,

4) Inga Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 2.25.52,

5) Tale Nordby Hvenekilde, Oppsal Orientering, 2.43.43,

6) Britta Fismen, Fossum IF, 2.46.24.

Ola, 10 200 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 1.31.55,

2) Dag Aalvik, Nydalens SK, 1.32.20,

3) Lars-Christian Unger, Nydalens SK, 1.32.27,

4) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 1.33.30,

5) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 1.33.48,

6) Eirik Svergja Rustad, Bækkelagets SK, 1.36.06.

Lokal, 6 000 m:

1) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 58.00,

2) Torstein Hole, Nydalens SK, 58.11,

3) Even Angell-Petersen, Nydalens SK, 1.00.14,

4) Espen Lunøe, Nydalens SK, 1.01.31,

5) Eskil Hafskjold, Nydalens SK, 1.01.58,

6) Tom Bergan, Fet OL, 1.02.02.

Rekrutt, 2 300 m:

1) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 19.57,

2) Andreas N Aspelund, Nydalens SK, 22.56,

3) Alfred Holtan Sanderud, Lillomarka OL, 27.43,

4) Jonas Hirsch, Bækkelagets SK, 30.35,

4) Håkon Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 30.35,

6) Morten Thomassen, Nydalens SK, 31.48.