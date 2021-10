Det er en løpskarusell med lange tradisjoner som nå inviterer til en ny sesong, Frikarusellen er blant de eldste løpskarusellene, det startet opp allerede for 33 år siden, i 1988.

Etter at en del løp ble avlyst i fjorårets pandemirammede sesong håper arrangørene at flere i år får opp øynene for den fine løypen i Frikarusellen. Løypen regnes som en av de raskeste i Bergensområdet.

Nå starter sesongen 2021/2022.

Første løp blir på førstkommende onsdag 27. oktober, og så følger det på med i alt 6 løp gjennom vinteren, med siste løp i mars neste år.

Sted: Espeland idrettsplass i Arna

Distanse: 5 km. Kontrollmålt første gang i 2000, kontrollmålt på nytt i 2018

Løypetrase: Start nord for Londalskrysset - Gamle Haukeland stasjon - retur samme veg - mål ved Espelandshallen

Starttidspunkt: 19:00

Datoer 2021: Onsdager 27.oktober, 17. november og 8. desember.

Datoer 2022: Onsdagene 19.januar, 9.februar og 2.mars.

Påmelding: Kan gjennomføres på EQtiming fram til kl. 18:30 løpsdagen.

Se løypekart og les mer om Frikarusellen på arrangørens sider:

Tidligere Kondis-reportasjer fra Frikarusellen:

Kondisreportasjer 2020 - 2021

Løp 1 - 28. oktober: Frikarusellen startet sesongen i heftig regnvær

Kondisreportasjer 2019 - 2020

Kondisreportasjer 2018 - 2019

Løp 1 - 24.oktober : Frikarusellen startet opp med bra oppslutning

Løp 2- 21. november : Familieoppgjør i Frikarusellen

Kondisreportasjer 2017 - 2018

Løp 1 - 25.oktober : Frikarusellen i Arna åpnet i ekte bergensk regnvær

Løp 2 - 22.november : Bare 24 løp Frikarusellen i iskaldt regnvær

Løp 3 - 10. januar : Drøye 20 løp Frikarusellen 10. januar

Løp 4 - utsatt til 18. april : Kun 11 fullførte sesongens siste karusell

Løp 5 - 21. februar : Meget tynt under sesongens 5. løp i Frikarusellen

Kondisreportasjer 2016 - 2017

Løp 1 - 27.oktober : Gular-dobbel da Frikarusellen startet opp på Espeland

Løp 2 - 9.november : 60 løp Frikarusellen i Bergen i minusgrade r

Løp 3 - 7.desember : Gneist-dobbel under årets siste Frikarusell

Løp 4 - 25.januar : Bendik Grimsbø raskest da 39 løp Frikarusellen

Løp 5 - 22.februar : 30 fullførte det 5. løpet i Frikarusellen

Løp 6 - 23.mars : 63 fullførste sesongens siste løp i Frikarusellen