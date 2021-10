Litt rufsete høstvær, med regn og vind, hindret ikke de totalt 127 fullførende deltakere (36 kvinner og 91 menn) i å løpe den 10 km lange og kontrollmålte Slitusprinten ble arrangert ved Mysen i Indre Østfold sist søndag.





Kampen om seieren i herreklassen stod mellom (fra venstre) Even Løvås, Markus Lysaker Høgne og Even Storeheier. Midterste mann vant. (Foto: Andreas Eriksen)



I herreklassen ble det en hard og jevn kamp om de tre beste plassene. Men til slutt var det Markus Lysaker Høgne, Aurskog-Høland Friidrett som vant på 33:18. Kun åtte sekunder bak, på 33:26, kom Even Løvås, Halden IL og Even Storeheier, Degernes. De fikk lik tid, men førstnevnte fikk 2. plassen.



Tett oppgjør ble det også i kampen om 4. plassen. Alfred Bjørnegård, OK Moss, sikret den plassen med 33:44. Tett bak fulgte Erik Kay, Langhus og Marius Borger, Spydeberg IL. De fikk henholdsvis 33:47 og 33:50.





17-åringen Hedda Høntorp vant kvinneklassen i Slitusprinten på 40:43. (Foto: Andreas Eriksen)



I kvinneklassen var det Hedda Høntorp, Oppegård IL som til slutt sikret seieren i Slitusprinten. 17-åringen løp på 40:43. På 2. plass, med 41:33, finner vi Camilla Huse, mens Eleni Xlros, Hobøl IL kom på 3. plass med 42:17. Hun var tett fulgt av Sara Svae, Askim på 42:20 og Inger Lise Hystad, Rakkestad på 42:25.



Se flere bilder nedenfor resultatlistene



Arrangementets facebook-side (hvor du også finner mange flere bilder)



Komplett resultatliste



De 20 beste kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Hedda Høntorp Oppegård IL K16-17 40:43:00 2 Camilla Huse Team Huse K40-44 41:33:00 3 Eleni Xiros Hobøl IL K35-39 42:17:00 4 Sara Svae Askim K35-39 42:20:00 5 Inger Lise Hystad RAKKESTAD K40-44 42:25:00 6 Maren Vistnes Rekve Team Overtenning K23-34 42:45:00 7 Marte NORDLUNDE Follebu Skiklubb K23-34 43:19:00 8 Tone Oraug ASKIM K40-44 43:31:00 9 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett K50-54 43:33:00 10 Mia Christine Funderud Sælen Crossfit Askim K20-22 44:40:00 11 Selma Sigtryggsdottir ASKIM K35-39 45:16:00 12 Elisabet Wilsgård Sirma IL K23-34 45:37:00 13 Julie Hystad Lund RAKKESTAD K14-15 45:59:00 14 Merete Bolin Follo Løpeklubb / Team Sportsmanden K55-59 46:24:00 15 Zuzanna Kostyra HÆRLAND K45-49 46:29:00 16 Marthe Lysaker Slitu IF K18-19 47:36:00 17 Johanne Ruyter ASKIM K23-34 47:37:00 18 An-Magritt Eide Follo Løpeklubb / Team Sportsmanden K45-49 48:00:00 19 Marita Solberg Bjerke SPYDEBERG K35-39 48:03:00 20 Sofie Lemona OSLO K35-39 49:00:00



De 20 beste menn totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Markus Lysaker Høgne Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett M23-34 33:18:00 2 Even Løvås Halden IL M23-34 33:26:00 3 Even Storeheier DEGERNES M20-22 33:26:00 4 Alfred Bjørnerød OK Moss M16-17 33:44:00 5 Erik Kay LANGHUS M23-34 33:47:00 6 Marius Borger Spydeberg il M35-39 33:50:00 7 Henning Mortensen Lillehammer IF M40-44 34:30:00 8 Vegard Vikshåland Kne Jølsrud Mobilitetsklub M40-44 34:52:00 9 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL M14-15 35:00:00 10 Fredrik Nordhaug Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-34 35:03:00 11 Sindre Johansen Spydeberg IL M23-34 35:04:00 12 Christer Hult Halden IL / Lire BK M40-44 35:20:00 13 Ørjan Johansen Team Nurmi M40-44 35:22:00 14 Sindre Weydahl Team Driv Trening/Båstad IL Ski M35-39 36:30:00 15 Lars Vincent Andersen Oslostudentenes IK - Friidrett M23-34 36:39:00 16 Magnus Willanger Team Pettersson M40-44 36:45:00 17 Egil Tronstad Spydeberg IL M50-54 36:45:00 18 Bjørn A. Bøhleng Hamar Skiklubb M45-49 37:12:00 19 Roar Tomter Follo Løpeklubb / Team Sportsmanden M45-49 37:23:00 20 Amund Nybakke Oppegård IL M14-15 37:38:00



Kampen om 4. plassen i herreklassen. Alfred Bjørnegård (95) knep denne med tiden 33:44 foran Erik Kay (63) på 33:47 og Marius Borger (84) på 33:50. (Foto: Andreas Eriksen)





2. plassen i kvinneklassen gikk til Camilla Huse på 41:33. Her har hun følge av Erik Hattestad som løp på 41:21. (Foto: Andreas Eriksen)





Siste pallplass for kvinnene tok Elein Xiros på 42:17. (Foto: Andreas Eriksen)



Sara Svae kom på 4. plass totalt blant kvinnene. Hun løp på 42:20. (Foto: Andreas Eriksen)





Inger Lise Hystad løp på 42:25 og kom på 5. plass i kvinneklassen. (Foto: Andreas Eriksen)





42:45 holdt til 6. plass i kvinneklassen for Maren Vistnes Rekve. (Foto: Andreas Eriksen)