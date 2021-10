Noen stilte til start fordi motvinden på Hytteplanmila ikke ga dem den tiden de hadde håpet på. Andre brukte kvelden til en av ukens kvalitetsøkter. I dag var det mulig å få testet rekordformen på distansene; 5 km og 10 km. Den lengste distansen gikk to runder i samme trasse som 5km, men med målgang noe hundre meter før målgang for 5km. Trassen vet vi er meget raske, og om all jubelen ved målgang var et utrykk for at det ble satt ny rekord, må det ha blitt flere personlige bestenoteringer i dag.

Arrangementet har det vi trenger i høstmørket. En rask og riktig oppmålt løype med elektronisk tidtaking. For alle som elsker å pushe, vinnes det alltid noen ekstra sekunder når vi kjenner pusten fra treningskompisen i ryggen. Rekordløpet som «minimalistisk arrangement» i nabolaget vårt, er lett å like. Dette var gøy!

Sett fra sidelinjen må forholdene ha vært bortimot optimale i dag. Temperatur viste 7-8 grader og det var nesten vindstille. Til tross for at det er mørkt og høst, så det ut til at de fleste stilte til start i kort løpetights og t-skjorte.

Det ble flere gode tider på distansen 10 km. Ikke uventet vant Andreas Sjurseth med tiden 31:49. Det var med god margin til andremann, Dag Skretteberg som fikk tiden 33:20. Alexander Stavik ble nummer tre, og noterte tiden 33:55.

På 10 km stilte Per August Halle Hauge fra Runar IL til start i M12. Det var nesten så jeg ikke trodde det jeg så, da han kom susende mot mål. Jeg måtte sjekke klokka flere ganger, og fikk en tåre i øyekroken da speaker annonserte tiden 34:44. Vi gratulerer! Her har vi mye å se frem til fra den unge løperen.

Rolf Meek leverte et flott løp i klasse M70-74 på tiden 24:13.

I klasse M50-54 år løp Tor Einar Hansen inn til en seier med en god tid som viste 36:55.

Vinner av 5 km M20-22 ble Theodor Berre Jacobsen på tiden 14:56.

Beste K22-39 5 km ble Guro Langødegård Hoel med tiden 18:24.

I K12 har Hannah Martine Bergh vist at hun kan løpe fort i flere løp denne sesongen. Med både mor og far på startstreken, var det en løpssterk familie som kjempet seg rundt løypa. Hannah Martine løp inn til tiden 20:02. Gratulerer!



På veien bort til bilen hørte jeg flere snakket over seg av begeistring om at de vil sikre seg startnummer til neste løp, ved første mulighet. For Lier-runden har vist seg å være rask!

Resultatliste 10 km:

POS NAME TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Andreas Sjurseth SK Vidar M 23-39 31:49 31:48 2 Dag Skretteberg M 40-44 33:20 33:18 3 Sondre Fylling M 23-39 33:54 33:52 4 Alexander Stavik Elnesvågen og Omegn Idrettslag M 23-39 33:55 33:53 5 Matias Brekkå Ølen IL M 20-22 34:03 34:00 6 Henrik Mattsson Padres Track Club M 23-39 34:34 34:30 7 Marius Letting Larssen M 23-39 34:37 34:33 8 Robert Bue Marnardal IL M 23-39 34:46 34:40 9 Per August Halle Haugen Runar, IL M 12 34:47 34:44 10 Joakim Oldevik M 23-39 36:43 36:36 11 Tor Einar Hansen Team Skansen M 50-54 37:00 36:55 12 Henrik H. Steenfeldt-Foss Stinta All Stars M 23-39 37:24 37:17 13 Øystein Fjellheim Sintef M 40-44 38:46 38:39 14 Mats Ola Harberg M 23-39 39:51 39:43 15 Erik Sandnes Genus BIL M 23-39 40:22 40:13 16 Christian Johannesen Idrettslaget Ros M 23-39 40:24 40:13 17 Jarle Halmøy Tønsberg Runners M 45-49 40:42 40:33 18 Jan Kristian Bråthen-Obel Hytteplan Sport M 50-54 40:43 40:35 19 Haakon Duong Zapffe M 23-39 40:48 40:37 20 Hans Petter Overvoll Ås IL M 45-49 40:52 40:41 21 Kjetil Green Tangen Tanks M 45-49 40:52 40:42 22 Fredrik Bakker M 40-44 42:05 41:54 23 Thomas Moen M 45-49 42:16 42:05 24 Thomas Riisøen Konnerud IL M 23-39 44:23 44:11 25 Per Allan Johansson M 50-54 45:40 45:27 26 Pål André Thorhallsson Gulbrandsen Konnerud IL M 23-39 51:01 50:48 27 Anna Heim Tveiten Øyna èin to tri K 23-39 58:42 58:27

Resultater 5 km Kvinner:

POS NAME TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 25 Guro Langødegård Hoel K 23-39 00:18:32 00:18:24 38 Hannah Martine Bergh Kniveåsen Rønners K 12 00:20:10 00:20:02 39 Mette Ottesen Bergh Kniveåsen Rønners K 40-44 00:20:14 00:20:06 43 Maria Berglund Skiplukkern K 23-39 00:20:31 00:20:23 49 Maren Feragen Oslofjord triatlon K 23-39 00:21:27 00:21:17 51 Caroline Solheim K 23-39 00:21:37 00:21:27 55 Kristin Isachsen Asker Sk. Friidrett K 65-69 00:23:31 00:23:16 56 Madeleine Botten Skagerak sportsklubb K 20-22 00:23:44 00:23:33 58 Marte Skorta Modum Friidrettsklubb K 16-17 00:24:35 00:24:22 59 Renathe Schwencke Eriksen K 23-39 00:25:26 00:25:12 60 Siri Mette Carlsen K 40-44 00:25:39 00:25:26 61 Hege Elisabeth Oulie Birkebeineren, IF K 40-44 00:27:23 00:27:09 62 Connie Schneider Team Sportsmanden K 55-59 00:28:43 00:28:28

Resultater 5 km menn:

POS NAME TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Theodor Berre Jacobsen Vidar, Sportsklubben M 20-22 00:14:56 00:14:56 2 Per Melander Often Friidrettsklubben Ren-Eng M 23-39 00:15:45 00:15:44 3 Kristian Stenerud Nydalens Skiklub M 23-39 00:15:51 00:15:49 4 Vetle Stangstuen Ringkollen skiklubb M 20-22 00:16:04 00:16:04 5 Kidane Tsegay Breketab Adamstuen Løpeklubb M 23-39 00:16:35 00:16:33 6 Kjell Richard Botten Gjerpen IF Allianse - Friidrett M 50-54 00:16:42 00:16:42 7 Elias Angell Spikseth Nanset IF M 23-39 00:17:07 00:17:05 8 Jon Shaw M 23-39 00:17:08 00:17:05 9 Ronny Eriksen Team Raske Gutter M 45-49 00:17:16 00:17:13 10 Andreas Gossner Romerike Ultraløperklubb M 45-49 00:17:28 00:17:23 11 Ronny Hansen Svene IL M 45-49 00:17:46 00:17:41 12 Magnus Skinlo Liljedal Runar, IL M 14-15 00:17:49 00:17:45 13 Per Christian Fosse M 23-39 00:17:49 00:17:45 14 Thomas Ødegård M 23-39 00:17:49 00:17:44 15 Fredrik Worren M 23-39 00:17:49 00:17:44 16 Sondre Svevad Lier Skiløberforening M 23-39 00:17:53 00:17:48 17 Ole Petter Dirdal Moxnes M 23-39 00:18:00 00:17:55 18 Njål Tage Gjerdalen Team Gjerdalen M 23-39 00:18:01 00:17:55 19 Stian Elton Team Kondis M 45-49 00:18:10 00:18:05 20 Andreas Thunes Team Thunes M 23-39 00:18:12 00:18:07 21 Edvard Holden Modum Friidrettsklubb M 23-39 00:18:14 00:18:08 22 Per Arne Brandsæter Runar, IL M 45-49 00:18:16 00:18:12 23 Fredrik Hoff Eriksen Unilabs Norge AS M 23-39 00:18:28 00:18:22 24 Son André Hval Idrettslaget Ros M 23-39 00:18:31 00:18:31 26 Ronald Karlsson M 23-39 00:18:38 00:18:33 27 Ståle Brun M 40-44 00:18:45 00:18:38 28 Magnus Bergh Kniveåsen Runners M 50-54 00:18:49 00:18:43 29 Richard Veum M 23-39 00:19:01 00:19:01 30 Morten Landrø Hvalstad M 45-49 00:19:03 00:18:55 31 Mads Madsgård Konnerud IL M 23-39 00:19:07 00:19:01 32 Cato Berli-Andreassen Rye Sp.Kl. M 45-49 00:19:11 00:19:04 33 Falk Halkier Egelie Runar, IL M 14-15 00:19:34 00:19:27 34 Lars Gulsrud M 23-39 00:19:38 00:19:29 35 Simen Leander Løbak Asker Fleridrettslag M 20-22 00:19:54 00:19:48 36 Christoffer Dybwad Elseth Ski- og Ballklubben Drafn M 40-44 00:20:00 00:19:51 37 Rolf Berg Nydalens Skiklub M 55-59 00:20:03 00:20:03 40 David Correia Hemmingsen G-runners M 45-49 00:20:16 00:20:06 41 Jan Frode Rønning M 23-39 00:20:29 00:20:19 42 Tor Sigurd Breivik Kongsberg IF M 55-59 00:20:29 00:20:17 44 Håvard Glimsholt M 23-39 00:20:52 00:20:43 45 Åge Olsen Berger IL M 45-49 00:20:53 00:20:53 46 Olav Lian Nese Tjøme Løpeklubb M 55-59 00:20:58 00:20:49 47 Espen Thunes Paterson Team Thunes M 23-39 00:21:12 00:21:02 48 Kristian Skorta Modum Friidrettsklubb M 50-54 00:21:15 00:21:05 50 Pål Isungset Idrettslaget Ros M 23-39 00:21:34 00:21:23 52 Mads Glimsholt BOS M 23-39 00:22:07 00:21:58 53 Sten Oluf Horn Sylling IF M 55-59 00:22:39 00:22:27 54 Aleksander Jønvåg Idrettslaget Ros M 45-49 00:23:08 00:22:57 57 Rolf Meek Romerike Friidrett M 70-74 00:24:25 00:24:13 63 Per Fossum Asker Skiklubb M 75-79 00:30:07 00:29:54 64 Terje Aspegren Bane NOR IKT M 50-54 00:30:42 00:30:28